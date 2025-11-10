Grill Eklat! Forsthaus-Schock: "Schlimmste Befürchtungen wurden wahr!" – Das exklusive Interview mit Team Vegan Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von Sophia S. Forsthaus Rampensau Raffaela & Tobias: Die Veganer Videoclip • 01:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Man hätte die Spannung in der 4.Folge von "Forsthaus Rampensau" schneiden können wie vegane Butter. Kaum rollt der Wagen von Raffaela und Tobi an, gefriert die Laune auf Knopfdruck. Linda starrt, Patrick flucht, Christian haucht ein entsetztes "Nein!". Nur Raffaela lächelt – "Ich glaub, die freuen sich auch." Und wie war der Einzug wirklich? Wurden Raffaelas und Tobis Erwartungen erfüllt? Das sagt Team-Vegan dazu im exklusiven Interview mit mir, Redakteurin Sophia.

Zwischen moralischer Überzeugungsarbeit und gegrillten Missverständnissen Redakteurin: Ihr seid doch etwas streng mit Herbert (Hier geht es um ein Gespräch in Folge 4 - dies findet mit Herbert am Balkon statt). Er hat in meinen Augen einfach versucht mit euch zu "bonden" und euch zu verstehen. Es wirkt für mich nicht so, als hättet ihr ihn versucht zu überzeugen, irre ich mich? Raffaela: Alles, was wir in unseren Dialogen machen, ist Überzeugungsarbeit. Die Leute an ihre Werten wieder erinnern, dass wir Tiere nicht als Ware verwenden sollen und davon überzeugen, nach ihren Werten zu handeln. Das freundlichste was man mit jemandem machen kann - wenn man jemandem das auch zutraut - ist einem nicht einen "nicht-veganen Honig" ums Maul zu schmieren, sondern halt authentisch zu sagen, wie die Dinge sind. Sollte ich mit ihm strenger geredet haben, dann war das einfach nur konsequent. Das habe ich ihm dann offenbar zugetraut, dass er das versteht. Bei vielen Leuten war das Thema in keinster Weise heranzutragen. Herbert hat das schon verstanden und wenn er es nicht schafft, wer dann? Tobi: In Bezug auf Herbert: Es war ja so, dass er ja in Bezug auf uns ein offenkundiger Alliierter war, der zwar nicht vegan ist, aber im Grunde das schon richtig findet. Als wir offen in der Küche darüber gesprochen haben, hat er uns in allem Recht gegeben und dann plötzlich kam die andere Gruppe dazu. An der Tür sagte er dann: "So ein Burger ist halt ein Burger." Das hat halt alles relativiert hat und gezeigt, dass er einfach nur nicht von der Gruppe ausgestoßen werden wollte. Aber wir haben ja auch gemerkt, dass halt die Stimmung in den nächsten Stunden immer besser wurde. Ich glaub nicht, dass wir im Groll auseinander gegangen sind.

Redakteurin: Habt ihr eigentlich versucht euch mit jemandem anzufreunden? Raffaela: Hauptmission war nicht mit 10 neuen "best-buddys-4life" rauszugehen, sondern vernünftigen Viewern zu zeigen, dass die Argumente von Antiveganismus nicht sinnvoll sind. Unsere Arbeit wirkt jetzt eher gesamtgesellschaftlich durch den Auftritt in so einem Mainstream Medium dadurch, dass das Thema mehr in einen Diskurs kommt und auch andere Leute einordnen. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass wir versucht haben uns Feinde zu machen, sondern wir sind halt einfach aktiv und authentisch mit unseren Werten auf die Leute zugegangen. Redakteurin: Was sagt ihr generell zum Cast? Ich hoffe, ihr wurdet nicht enttäuscht? Raffaela: Ich würde sagen, dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr wurden. Aber diese Befürchtungen waren ja auch strategische Rechnung, also wir haben damit gerechnet in so einem Reality-Format auf viel Antiveganismus zu stoßen. Ich glaube man sieht es in der Ankündigung der Folge schon mit dem Highfive, das genau das aufgetreten ist, was wir erwartet haben. Tobi: Ja, unsere Befürchtungen haben sich bestätigt. Es war klar, dass wir auf breitgefächertes Publikum treffen, welches dann von Fleischgrillern über Partysäufern - wenn man sie so bezeichnen sollte - oder auch Bauern, die mit uns zusammen Zeit verbringen werden. Das war abzusehen, dass das so gecastet wird, damit es halt möglichst schnell knallt. Das ist ja auch zügig passiert.

