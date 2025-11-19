Exklusives Joyn-Interview "Wir prügeln uns": Caroline Frier über die Zusammenarbeit mit Schwester Annette bei "Frier und Fünfzig" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicola Schiller, Anna-Maria Hock In "Frier und Fünfzig" spielen die beiden Schwestern Annette (l.) und Caroline Frier (r.) sich selbst. Bild: Joyn; Accountanz_stock.adobe.com; Accountanz_stock.adobe.com

Bei der Premiere der neuen Serie "Frier und Fünfzig" in München plaudert Caroline Frier offen über die Herausforderungen und Freuden der Zusammenarbeit mit Schwester Annette. Ging es hinter den Kulissen der Comedy-Serie wirklich zur Sache?

Wie läuft die gemeinsame Arbeit unter Schwestern? "Schrecklich!", witzelt Caroline Frier zunächst auf die Frage, wie es war, wieder mit ihrer Schwester Annette vor der Kamera zu stehen. Schnell wird aber klar, das war nicht ganz ernst gemeint. Sie korrigiert sich und betont, dass es natürlich "total schön" war. Die Zeit, der Ort und das Projekt selbst seien einfach richtig gewesen: "Wir spielen nicht nur Schwestern, sondern auch noch Caro und Annette Frier. Das gab es ja noch nie." Auf welche Gast-Auftritte du dich bei "Frier und Fünfzig" freuen kannst, erfährst du hier.

"Du nimmst ein bisschen Wohnzimmer mit ans Set" Wo hört die eigene Persönlichkeit auf, wo fängt die Rolle an? Gar nicht so einfach, wenn bei einem Projekt beides miteinander verschwimmt. Die Vermischung von Realität und Fiktion führt jedoch auch zu kuriosen Momenten am Set. "Nach vier Wochen habe ich zu Annette gesagt: Wer sind denn diese Annette und diese Caro Frier eigentlich?", erzählt die jüngere Schwester Caro. Etwas gibt sie allerdings zu bedenken: "Man nimmt ein Stück Wohnzimmer mit ans Set." Das kann hilfreich sein, denn: "Wenn man zusammen lacht, hört man damit oft so schnell nicht wieder auf." Gleichzeitig bringt die Nähe aber auch Risiken mit sich: "Wenn es Streit gibt, trägt man den manchmal länger mit sich herum, auch am Arbeitsplatz." Kleine Diskussionen seien am Set zwar mal aufgekommen, aber die Schwestern sind Profis und wissen, wie man das löst: "Wir sind im Vertragen besser!", betont Caroline Frier.

Streame hier die erste Folge von "Frier und Fünfzig" Ganze Folge Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage Respekt Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.11.2025 • 25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eskalation bei "Frier und Fünfzig"? Für Fans der Serie, und alle, die es noch werden wollen, gibt es einen weiteren spannenden Teaser: An einer Stelle komme es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Schwestern. "Annette und ich prügeln uns" verrät Caroline Frier. Man kann davon ausgehen, dass es dabei um eine Szene innerhalb der Serie geht und nicht um einen echten Gewaltausbruch hinter den Kulissen.

Wird es eine zweite Staffel von "Frier und Fünfzig" geben? Bereits im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" deutete Hauptdarstellerin Annette Frier an, dass es nach den acht Folgen der ersten Staffel eine Fortsetzung geben könnte. Auch Caro ist dem Gedanken nicht abgeneigt: "Klar, jeder von uns hat Bock auf eine Staffel zwei, weil wir wahnsinnig viel Spaß hatten und die Serie das auch verdient hat". Um Annette durch ihre Familienkrise zu helfen, ist Caro in Staffel eins bereits bei ihrer Schwester eingezogen: "Dann kriegst du mich da jetzt auch in der zweiten Staffel nicht so schnell raus. Die hat mich an der Backe", lacht die "Landarztpraxis"-Darstellerin. Eins ist auf jeden Fall gewiss, Fans der Frier-Schwestern dürfen sich auf weitere lustige und turbulente Geschichten freuen - und vielleicht sogar auf eine handfeste Prügelei. Auch interessant: Wird bald auch Schwester Annette bei "Die Landarztpraxis" zu sehen sein? "Frier und Fünfzig" läuft ab 24. November 2025 montags um 22:15 Uhr mit Doppelfolgen in SAT.1 und seit 10. November auf Joyn.

Ganze Folgen "Frier und Fünfzig" jetzt auf Joyn Jetzt kostenlos streamen