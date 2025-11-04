Sneakpeek in Berlin "Richtiges Runway-Fashion-Model" Erste Reaktionen auf die neuen Male Models bei GNTM 2026 Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Jan Islinger Model Heidi Klum bei der Eröffnung des L'Oréal Paris Pop-up-Store auf der Königsallee in Düsseldorf. Bild: picture alliance / Panama Pictures

Am Samstag fand in Berlin ein exklusiver Public Walk für die kommende Staffel von "Germany's Next Topmodel" statt. Das Publikum konnte erste Blicke auf den neuen Männer-Cast erhaschen. So fiel das Echo im Netz auf die Male Models aus.

Public Walk in Berlin gewährt exklusive Einblicke Fan-Service kann sie, die liebe Heidi. Am vergangenen Samstag gewährte die Modelchefin erstmalig Einblicke in die neue Staffel - und das direkt mit einem Public Walk in Berlin.

Schaulustige konnten live beim Dreh dabei sein, Heidi Klum und Fotograf Rankin bei der Arbeit zusehen - und natürlich einen exklusiven Blick auf die neuen Männer-Models werfen. Auch die Elevator Boys waren vor Ort, um Heidi Klum bei ihren Entscheidungen zu unterstützen.

Sind das die neuen Männer-Models? Unter den Fans vor Ort waren natürlich auch ein paar GNTM-Ultras zu finden wie etwa David Lovric. Da das Publikum am Ende für den besten Walk abstimmen konnte, nutzte der Content Creator seine Chance, um direkt mal einen genaueren Blick auf die Models zu werfen. Denn die Abstimmung lief mit Bild und Namen der Männer ab. Unter den Teilnehmern ist dem Influencer Tony besonders im Gedächtnis geblieben. Laut David Lovric trägt das Male Model Hörgeräte auf beiden Seiten.

Das find ich sehr, sehr schön. Weil wir dadurch mal Diversity und Sichtbarkeit haben. David Lovric

Ein weiterer Kandidat, dem Lovric besondere Beachtung schenkt, ist Yanneck. "Der wird sicherlich ein Fan-Favorite. Das kann man jetzt schon sagen [...]. Dieses klassische Dlond, blaue Augen, er ist trainiert und wirkt sehr sympathisch." David Lovric prophezeit zudem Alexavius eine Bart-Stutzung, denn das Model trägt einen hauchdünnen Schnauzer über der Oberlippe: "Heidi mag das doch eigentlich nicht, diesen kleinen Oberlippen-Bart", wundert sich der Content Creator.

Von Burberry- und Runway-Models Auch Fotograf Chris Haimerl hat sich die neuen Male Models näher angeschaut - und direkt ein paar Lieblinge für sich ausgemacht. Der Augsburger Editorial und Fashion-Knipser kennt sich bestens aus im GNTM-Kosmos und hatte bereits einige ehemalige Kandidat:innen vor der Linse, darunter die 2024-Finalist:innen Jannik und Zoe sowie 2023-Gewinnerin Vivien. "Felix seh ich irgendwie bei Burberry, das ist so ein London-Boy", schwärmt der Influencer. Auch Luis darf sich über Komplimente seitens des Fotografen freuen.

Er sieht aus wie ein richtiges Runway-Fashion-Model! Chris Haimerl über Luis

Bei Vollbart-Kandidat Carsten muss Hamerl allerdings etwas schmunzeln.

Der Carsten sieht aus, als hätte er eine Kfz-Werkstatt zu Hause. Das finde ich irgendwie süß. Fotograf Chris Haimerl

Auch Teilnehmer Jayden bekommt nichts als Lob: "Jayden hat ein wunderschönes Gesicht. Ich seh ihn so richtig bei Skin-Care-Brands. Er könnte so richtig Sephora machen", schwärmt der Künstler. In den bisherigen Kommentar-Spalten ließen sich noch keine klaren Favoriten ausmachen, auch wenn Jayden, Yannek, Boureima und Godfrey dort besonders oft genannt wurden. Wie viele der aufgezählten Männer-Models tatsächlich Teil der kommenden Staffel werden, bleibt abzuwarten. Denn einen genauen Einblick auf den Dreh-Fortschritt gibt es derzeit nicht. Aber natürlich erfährst du alle News zu GNTM 2026 direkt hier!

