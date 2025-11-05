Große Liebe Skaterboy ist verliebt: GNTM-Gewinner Moritz zeigt sich mit seiner ersten Freundin! Aktualisiert: 09:54 Uhr von Lars-Ole Grap Germany's Next Topmodel Moritz' großer Moment, als er "Germany's Next Topmodel" 2025 gewonnen hat Videoclip • 10:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Gewinner der Jubiläums-Staffel von "Germany's Next Topmodel" Moritz hat seine erste feste Freundin. Die große Enthüllung gab es bei Heidi Klums legendärer Heidi-Halloween-Party in New York, wo der sonst zurückhaltende Skaterboy seine Liebe stolz an seiner Seite präsentierte.

Ganze Folgen von "Germany's Next Topmodel" Jetzt GNTM-Staffeln kostenlos auf Joyn streamen

Moritz und seine erste Liebe: GNTM-Gewinner zeigt sich frisch verliebt Für alle Fans von Moritz ist das ein großer Augenblick, denn der GNTM-Gewinner hatte in der Vergangenheit schon offen darüber gesprochen, dass er noch nie eine Beziehung hatte. Den ersten großen Auftritt in der Öffentlichkeit feierten er und seine Freundin dann bei Heidi Klums legendärer Halloween-Party in New York. Dort präsentierte Moritz seine Liebe mitten in New York City und zeigte sich sichtlich glücklich im Interview mit "Bunte" an Xenias Seite. Die Fragen der Presse beantwortete er in gewohnter Moritz-Art: lässig und ohne großes Tamtam.

Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab sie kennengelernt. Ich hab mich überwunden, sie anzusprechen - und dann haben wir uns ganz gut verstanden. Moritz

Wie gut gelingt das Miteinander im Model-Alltag? Für Moritz war es ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick, erzählt der GNTM-Gewinner weiter: "Ich hab mich natürlich erst mal in ihr Aussehen verliebt und dann in ihren Charakter", gesteht Moritz offen. Trotz seines straffen Terminplans versuchen die beiden, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Freundin Xenia jedenfalls scheint das Jetsetter-Leben an der Seite von Moritz ganz gut wegzustecken.

Eigentlich finde ich’s gar nicht so schwierig. Wir sehen uns oft und gehen einfach immer zusammen reisen. Xenia

Für viele Fans ist es ein besonderes Highlight, den sonst bodenständigen und zurückhaltenden Skaterboy jetzt auch von seiner romantischen Seite zu sehen - und gespannt zu verfolgen, welche gemeinsamen Abenteuer das junge Paar als Nächstes erleben wird.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Übrigens: Die Dreharbeiten für Staffel 21 sind in vollem Gange! Alle Details und Infos wann es losgeht, erfährst du wie immer hier zuerst!