Erst Krebs in der Serie, dann im echten Leben. "Grey's Anatomy"-Star James Pickens jr. gab jetzt öffentlich bekannt, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Sein öffentlicher und offensiver Umgang mit dem Thema hat einen ganz bestimmten Grund.

Dieser Artikel verrät dir Details aus Staffel 22 von "Grey's Anatomy", die voraussichtlich erst im Frühjahr 2026 in Deutschland verfügbar sein wird.

Doppelschock für alle "Grey’s Anatomy"-Fans: Erst gibt der Serienarzt Dr. Richard Webber in der neuen Staffel von "Grey's Anatomy" bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist, dann wird es Realität. Bei James Pickens jr., dem 69jährige Schauspieler, der den berühmten Arzt der beliebten Serie verkörpert, wurde im echten Leben Prostatakrebs diagnostiziert.

Kein Wunder "Ich wäre überrascht gewesen, wenn ich ihn nicht bekommen hätte", sagte er jetzt dazu in einem Interview mit "Black Health Matters". Prostatakrebs sei in seiner Familie sehr verbreitet. Sein Vater, mehrere Onkels und ein Cousin sind bereits daran erkrankt. Er habe fast damit gerechnet, so der Star weiter.

Früherkennung als Schlüssel Glücklicherweise wurde sein Tumor sehr früh erkannt und mit einer robotergestützten Operation entfernt. Sein Gang in die Öffentlichkeit fand genau aus diesem Grund statt. Der Schauspieler erklärte, damit gegen das Stigma zu kämpfen, das vor allem die Männer in der Schwarzen Community oft davon abhält, selbst zu simplen Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.