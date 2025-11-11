"Unfassbar!"
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Betrug: Paar verstößt gegen die wichtigste Regel
Aktualisiert:von Nicholas V.
Eigentlich treffen sich die Paare bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zum allerersten Mal im Standesamt. In der neuen Staffel kam es allerdings zu einem Novum, das die Sendung so noch nicht erlebt hat. Was genau passiert ist.
Die neue Staffel ist gestartet!
Regelbruch? "Hochzeit auf den ersten Blick" - oder etwa doch nicht?
Was passiert, wenn die wichtigste Regel bei "Hochzeit auf den ersten Blick" gebrochen wird? Schließlich beruht die gesamte Sendung eben auf dieses eine Konzept: Singles, die sich voller Hoffnung und mit einem Kribbeln im Bauch auf das größte Abenteuer ihres Lebens einlassen. Sie geben ihr Liebes-Glück vertrauensvoll in die Hände von versierten Expert:innen, die ihnen ihr vermeintlich perfektes Match an die Seite stellen.
Das Herzstück des Formats ist dieser magische Moment, wenn sich die gematchten Paare erstmals in ihrer festlich geschmückten Hochzeits-Location begegnen - ein unbeschriebenes Blatt, bereit für das gemeinsame Ehe-Leben. Was aber, wenn dieses erste Treffen gar nicht das erste ist?
Regelbruch in Staffel 12: "Unfassbar!"
Erstmals so passiert in der neuen Staffel, die seit dem 21. Oktober immer dienstags in SAT.1 und im auf Joyn läuft. Zwölf mutige Singles, sechs wundervolle Matches - doch eines von ihnen hat die wichtigste Regel gebrochen und sich heimlich vor der Trauung getroffen. "In diesem Jahr wurden wir Experten belogen", verrät Matching-Expertin Beate Quinn zum Auftakt der Staffel im Einzel-Interview.
Was, wenn der erste Blick eine Lüge war?
Auch Staffel-Teilnehmer Daniel traut seinen Ohren nicht, als er vom Regelbruch erfährt. "Wenn man sich vor dem Hochzeitstag schon gesehen hat, das verändert doch alles. Unfassbar!", konstatiert der 31-Jährige überrascht.
Damit ist klar: Für ein Paar war das Ja-Wort keine "Hochzeit auf den ersten Blick". Welches von ihnen die Regeln gebrochen hat und wie die Expert:innen reagieren, erfährst du während der Staffel-Ausstrahlung. Die neuen Folgen laufen immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Das volle Paket "Hochzeit auf den ersten Blick"
Auch interessant:
"Hochzeit auf den ersten Blick": Ex-Kandidat Norbert wandert nach Scheidung aus
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Selina hat einen neuen Job - auf der anderen Seite des Altars!
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Star Melissa: So sieht ihr Leben heute aus
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 - Expert:innen sicher: Sarah und Martin haben großes Potenzial!
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Geben Marén und Frank einander das Ja-Wort?
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Kosenamen-Alarm!
"Absolutes No-Go": Erste Risse bei Lina und Daniel?
Das ist der Grund
Warum Dr. Sandra Köhldorfer in der neuen Staffel noch mit ihrem alten Namen auftritt
"Ich weiß nicht, ob ich bereit bin"
Kurz vor der Trauung: Macht Braut Sarah einen Rückzieher?
Keine Folge verpassen
Wann läuft "Hochzeit auf den ersten Blick"? Das sind die Sendetermine von Staffel 12
Der große Überblick
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare: Wer ist noch zusammen, wer getrennt?
Alle Matches in Staffel 12
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Diese Paare hoffen auf die große Liebe
Erstes Männer-Match
Nach Wutausbruch: Marc ist in Marco "verknallt"
Nach Folge 3
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans sicher: Dieses Paar trennt sich!
Teilnehmerin aus Staffel 6
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Star Melissa: Das macht sie heute