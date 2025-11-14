Nach Folge 4 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans haben abgestimmt: Diese Paare bleiben zusammen! Aktualisiert: Vor 10 Minuten von Hannah S. Die ersten Paare haben geheiratet. Ist es wirklich für immer? Bild: Joyn/ Markus Hertrich

Liebe, Drama, große Gefühle: Die 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat alles, was Reality-Fans lieben. Die Joyn-App-User:innen haben entschieden, wer ihrer Meinung nach das große Los gezogen hat. Hier kommen die Prognosen!

+++ Update, 12. November 2025 +++

Auch die 4. Folge bietet ein Auf und Ab der Emotionen. Während sich Sarah und Martin endlich das Ja-Wort geben, starten Julia und Julian glücklich ihre Hochzeitsreise nach Island. Auch Marc und Marco, Lina und Daniel sowie Marlon und Michelle genießen weiterhin ihre Flitter-Tage, während bei einigen Paaren dunkle Wolken aufziehen.

Ehe oder Scheidung? Das denken die Zuschauer:innen Auch diesmal konnten die Fans über die Joyn-App abstimmen und ihre Meinung zur Zukunft der Ehen und der Dynamik innerhalb der Paare äußern. Nach Folge 4 (Stand: Mittwoch, 12. November, 9 Uhr) wird deutlich: Etwa 90 Prozent der Joyn-App-User:innen sind überzeugt, dass Sarah und Martin eine gemeinsame Zukunft bevorsteht. Das Paar schien an seinem Hochzeitstag kaum den Blick voneinander abwenden zu können. Auch bei Lina und Daniel gehen rund 84 Prozent der User:innen von einem dauerhaften Glück aus. Knapp 75 Prozent empfinden die beiden zudem als "schon sehr eingespielt", während etwa 25 Prozent Lina für zu voreilig halten.

Fans sicher: Diese Paare scheitern! Ganz anders bewerten die User:innen die Ehen von Julia und Julian sowie Michelle und Marlon. Rund 74 Prozent glauben nicht an ein Fortbestehen der Ehe von Julia und Julian, bei Michelle und Marlon sind es sogar etwa 75 Prozent. Gründe für diese Einschätzungen könnten die angedeuteten Probleme in der kommenden Folge sein. Julian gesteht im Abspann von Folge 4, dass seine "Gefühle [...] so ein bisschen nachgelassen" haben, und Marlon spricht von einem "klaren Cut". Dazu gaben circa 76 Prozent der Joyn-App-User:innen an, dass Michelle Marlon gegenüber "zu distanziert" sei, während etwa 24 Prozent glauben, dass sie einfach mehr Zeit braucht. Auf die Frage, ob Julia am Tag der Trauung mit Julian "richtig reagiert" habe, antworteten rund 56 Prozent, sie hätte gewusst, "worauf sie sich einlässt", während etwa 29 Prozent zugaben, in dieser Situation ebenfalls überfordert gewesen zu sein. Lediglich rund 15 Prozent empfanden Julias Reaktion als unhöflich.

Bei Marc und Marco sind die Fans zwiegespalten Die Einschätzung von Marcs und Marcos Ehe bleibt weiterhin gespalten. Etwa 50 Prozent gehen von einem Scheitern aus, was möglicherweise an der angespannten Stimmung zu Beginn ihrer Reise liegt, die durch Marcs Unmut über die Badezimmer-Situation im Hotel ausgelöst wurde. Dabei gaben etwa 51 Prozent an, es sei eine "unmögliche Situation" gewesen, die sie gut gelöst hätten. Wiederum sind etwa 38 Prozent der Ansicht, Marc hätte sich "unmöglich aufgespielt". Etwa 11 Prozent stimmten Marc zu und wären "auch sehr verärgert" gewesen. Wie es mit den Paaren weitergeht, siehst du in Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick": Dienstag, 18. November 2025, in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 5. November 2025 +++

Die dritte Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" verspricht eine Achterbahn der Gefühle für die Paare. Während Lina und Daniel sowie Michelle und Marlon ihre Flitterwochen in vollen Zügen genießen, kommt es bei Marc und Marco bereits zu Beginn der Hochzeitsreise zu einem Krach. Und auch die Hochzeit von Julia und Julian sorgt für reichlich Gefühlschaos.

Die Prognose der Zuschauer:innen Bereits in den letzten Folgen konnten die Zuschauer:innen in der Joyn-App abstimmen, ob sie für die Ehen von Michelle und Marlon, Lina und Daniel sowie Marc und Marco eine Zukunft sehen. Seit gestern geht dies auch für das neueste Paar, Julia und Julian. Im Anschluss an Folge 3 (Stand: Mittwoch, 5. November, 9 Uhr) zeigen sich klare Tendenzen: Knapp 75 Prozent der Joyn-App-User:innen sind der Ansicht, dass die Ehe von Julia und Julian nicht standhalten wird. Diese Einschätzung rührt womöglich in den Zweifeln an der Ehe, die Julia selbst unmittelbar nach der Trauung äußert. Diese Zweifel bespricht sie schließlich auch mit Julian. Auf die Frage in der Joyn-App: "Findest du, Julia hat richtig reagiert?" sind die User:innen gespaltener Ansicht: Während rund 53 Prozent der Meinung sind, Julia "wusste, worauf sie sich einlässt", geben etwa 37 Prozent zu: "Ja, ich wäre auch überfordert". Weitere 10 Prozent geben außerdem an, dass sie Julias Reaktion als nicht richtig und unhöflich wahrgenommen haben.

Auch bei Michelle und Marlon sind sich die User:innen weiterhin mit rund 75 Prozent sicher, dass das Paar keine gemeinsame Zukunft hat. In Folge 3 nähert sich das Paar langsam mittels einer Yoga-Übung an. Nach den Einblicken in die gelöste Stimmung der Hochzeitsreise von Lina und Daniel in dieser Folge sind sich wiederum etwa 83 Prozent sicher: Die beiden bleiben verheiratet.

Bei Marc und Marco gehen lediglich rund 51 Prozent der Joyn-App-User:innen davon aus, dass die Ehe der beiden hält. Grund für diese Prognose könnte vielleicht die Anspannung zwischen den beiden zu Beginn der Hochzeitsreise sein, die aus Marcs Empörung über die Badezimmer-Situation resultierte. Zu dieser Situation wurden auch die Joyn-App-User:innen befragt. Dabei geben rund 54 Prozent der Befragten an, sie fänden, es sei eine "unmögliche Situation, aber haben sie gut gelöst". Weitere 35 Prozent finden, Marc hätte überreagiert und etwa 11 Prozent finden Marcs Reaktion nachvollziehbar.

+++ Update, 29. Oktober 2025 +++

Die zweite Folge der 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" liefert nicht nur erste Einblicke in die Flitter-Tage von Michelle und Marlon sowie Lina und Daniel, sondern auch eine aufregende Premiere! Denn mit Marc und Marco wagen zwei neue Singles den Schritt vor den Altar - und sorgen als erstes gleichgeschlechtliches Paar für einen Meilenstein in der Geschichte der Sendung.

Zuschauer:innen-Orakel: Das sagen die Votings! Erstmals können die Zuschauer:innen in dieser Staffel über die Joyn-App abstimmen, welche Paare ihrer Meinung nach eine gemeinsame Zukunft haben. Die Umfrage zu Michelle und Marlon sowie Lina und Daniel läuft bereits seit Folge 1. Nach Folge 2 (Stand: Mittwoch, 29. Oktober, 9 Uhr) zeichnet sich ein klares Bild ab: Laut den Joyn-App-User:innen sehen rund 75 Prozent keine rosige Zukunft für Michelle und Marlon. Grund dafür ist wohl die wachsende Distanz, die sich seit Beginn ihrer Hochzeitsreise andeutet. Bei Lina und Daniel sind sich die User:innen dagegen weiterhin mit etwa 81 Prozent sehr sicher, dass die Ehe halten wird. Die beiden scheinen seit Folge 1 kaum die Augen voneinander lassen zu können.

Spannend wird es auch bei Marc und Marco, dem neuesten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar. Hier gehen die Meinungen auseinander. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Joyn-App-User:innen glaubt an die Ehe, während 51 Prozent skeptisch sind. Ein angeteaserter Streit zu Beginn ihrer Hochzeitsreise könnte der Grund sein. Ob und wie die beiden diesen überwinden, erfährst du in Folge 3.

+++ Original-News vom 22. Oktober 2025 +++ Am Dienstag, 21. Oktober, war es endlich so weit: Die neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat begonnen. Zwölf mutige Singles wagen erneut den großen Schritt ins Ungewisse und heiraten völlig Fremde - allein auf Basis der professionellen Einschätzung der Matching-Expert:innen Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer und Markus Ernst. Die erste Folge der neuen Staffel startete mit gleich zwei Hochzeiten. Sowohl Marlon und Michelle als auch Lina und Daniel trafen im Standesamt zum ersten Mal aufeinander. In zwei romantischen Zeremonien gaben sich die Paare das Ja-Wort.

Zuschauer:innen-Votings In diesem Jahr gibt es eine Neuerung bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Die Zuschauer:innen haben zum ersten Mal die Möglichkeit, in der Joyn App abzustimmen, welches Paar ihrer Meinung nach weiterhin verheiratet bleiben wird. Die Ergebnisse nach den ersten beiden Hochzeiten zeigen (Stand: Mittwoch, 22. Oktober, 9 Uhr), dass knapp 74 Prozent der Joyn-App-User:innen nicht daran glauben, dass die Ehe von Michelle und Marlon das Experiment bestehen wird. Diese Einschätzung könnte möglicherweise auf Michelles kurzen Moment des Zögerns im Standesamt zurückzuführen sein.

Ganz anders wird die Verbindung zwischen Lina und Daniel wahrgenommen. Nicht nur zwischen den beiden scheint der Funken bei der Trauung übergesprungen zu sein, auch die Joyn-App-User:innen sind ganz vernarrt in das Paar, so scheinen sich etwa 82 Prozent sicher zu sein, dass diese Ehe von Bestand ist.

Ob die Zuschauer:innen mit ihrer Einschätzung recht behalten und ob Michelle und Marlon alle Zweifel aus dem Weg räumen, siehst du im Laufe der aktuellen Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" jeden Dienstag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Wie siehst du die Zukunft der Paare? Teile deine Einschätzung jetzt in der Joyn App!

