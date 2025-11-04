Letztes Match in Staffel 12 "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Passen Marén und Frank überhaupt zusammen? Aktualisiert: 04.11.2025 • 22:15 Uhr von Hannah S. Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Marén und Frank wollen das herausfinden. Bild: Joyn/ Markus Hertrich

Die Spannung steigt: Kriminal-Beamter Frank und Einzelhandels-Kauffrau Marén bilden das letzte Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025. Ihre Gemeinsamkeiten sind verblüffend - doch sagen sie auch "Ja"?

+++ Update, 4. November 2025 +++ Jetzt wird es ernst! In der neuen Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" lernen die Zuschauer:innen endlich Marén und Frank persönlich kennen und erfahren, was die beiden Singles sich von ihrem Partner fürs Leben erhoffen.

Marén und Frank: Expert:innen matchen das letzte Paar in Staffel 12 Frank beschreibt sich selbst als empathischen, hilfsbereiten und überpünktlichen Mann, der sich eine gepflegte, herzliche Partnerin wünscht, mit der er die Welt entdecken und den Lebensabend genießen kann. "In meiner neuen Beziehung habe ich mir vorgenommen, über meine Gefühle zu sprechen", verrät er ehrlich. "Das war in meinem Jahrgang nicht so verbreitet - das musste ich erst lernen." Marén hingegen sprüht nur so vor Lebenslust: Sie ist besonders abenteuerfreudig und immer für ihre Mitmenschen da. Jahrelang hat sie glücklich allein gelebt, spürt nun jedoch, dass sie wieder Nähe möchte. "Jetzt merke ich so langsam: Ich will mein Bett nicht mehr alleine vollkrümeln", gesteht sie. Als die Expert:innen verkünden, dass Marén und Frank ein Match sind, ist die Begeisterung groß: Beide strahlen und blicken dem großen Tag voller Vorfreude entgegen.

Schau dir das Matching von Marén und Frank in Folge 3 an:

Ob sie tatsächlich füreinander geschaffen und aus ihnen vielleicht das neue Traumpaar der diesjährigen Staffel wird, siehst du in der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Original-News +++ Das Rätsel ist gelöst: Alle Paare der 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" stehen fest. Obwohl Frank und Marén zu Beginn der aktuellen Staffel noch nicht im Fokus stehen, dürfte aufmerksamen Zuschauer:innen nicht entgangen sein, dass sie mit der Verkündung aller anderen Matches das letzte Paar sein müssen.

Sind Marén und Frank ein perfektes Match? Frank ist Beamter im Kriminaldienst, zweifacher Vater und ein echter Tausendsassa. Ob Pilgern, Gerätetauchen, Schauspiel oder Motorradfahren - der 61-Jährige liebt es, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sein neuestes Projekt: die große Liebe. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sucht er endlich die Frau, bei der er sich zu Hause fühlen kann. Marén ist Einzelhandels-Kauffrau und ebenso unternehmungslustig wie Frank. Ob Sport, Fallschirmspringen oder eine entspannende Klangschalen-Meditation - Marén begegnet dem Leben mit Begeisterung. Als Zweifach-Mama wünscht sie sich nun bei "Hochzeit auf den ersten Blick" eine Beziehung, die ihr endlich das Gefühl gibt, angekommen zu sein. Mit ihren vielen Gemeinsamkeiten scheinen Marén und Frank wie füreinander geschaffen.

