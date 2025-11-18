Sie wollen neben neun anderen die "Hochzeit auf den ersten Blick" dieses Jahr wagen (v. l.): Marén, Marlon und Lina.

Zwölf Singles, ein Traum: Wer findet bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sein ganz persönliches Happy End? Diese mutigen Teilnehmer:innen wagen das Liebes-Experiment in 2025.

Sportskanone Daniel und DIY-Queen Lina - passt das zusammen? Für wen schlägt das Herz von Revolverheld-Fangirl Julia, wenn sie "Halt dich an mir fest" summt? Wohin führt die Leidenschaft des Musical-Darstellers Marc - etwa zum ehrgeizigen Kommissar-Anwärter Marco? Und wer landet an der Seite von Cheerleaderin Michelle?

Zwölf neue Singles für Staffel 12

Amor, aufgepasst! Seit Dienstag, 21. Oktober, immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, wagen zwölf mutige Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick" erneut das wohl romantischste und größte Liebes-Experiment im deutschen Fernsehen. Doch welches Paar entpuppt sich als Seelenverwandtschaft - und bei wem bleiben die Schmetterlinge vielleicht aus? Wer sagt am Ende voller Überzeugung "Ja" - und wer könnte ins Grübeln geraten?

Die Chancen stehen gut, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann. Denn für die Matches in Staffel 12 sind auch diesmal die versierten Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst verantwortlich.