Es sind ihre ersten Tage als Ehepaar auf Gozo, doch Michelle und Marlon wirken nicht besonders glücklich miteinander. Schafft es die maltesische Insel, die Liebe der beiden zu entfachen?

+++ Update, 11. November 2025 +++

"Es kribbelt im Bauch" Marlon ist beim Wakeboarden ganz in seinem Element - und beeindruckt damit Michelle. Bild: Joyn

Für Michelle und Marlon geht es in Folge 4 auf ein actionreiches Date: Die beiden gehen wakeboarden! "Es kribbelt im Bauch", gesteht Michelle, die der Challenge auf dem Wasser anfangs noch etwas nervös entgegenblickt. Marlon hingegen ist Feuer und Flamme! Der 30-Jährige hat in der Vergangenheit bereits Erfahrungen im Wakeboarden gesammelt und freut sich, diese alte Leidenschaft aufflammen lassen zu können. Damit beeindruckt er auch seine Ehefrau, die ihm begeistert vom Boot aus zuschaut: "Marlon hat es echt richtig gut drauf." Dann ist Michelle an der Reihe und die Nervosität ist ihr noch immer anzusehen. Doch Marlon steht ihr zur Seite, gibt ihr Tipps und macht ihr Mut. "Das war für meinen Kopf schon ganz gut", gesteht Michelle, "dass er mir da ein paar Tipps gegeben hat. Ja, hat er gut gemacht." Auch wenn sie mit der Sportart nicht wirklich warm wird, nimmt sie es mit Humor: "Es ist kein verstecktes Talent von mir, das Wake-Boarden, würde ich mal so sagen." Am Ende des Tages überwiegt jedoch die Freude über das gemeinsame Erlebnis, und die beiden strahlen einander an.

"Und dann war wie so ein klarer Cut" Doch die Harmonie währt nicht lange: Der Abspann von Folge 4 deutet bereits einen Stimmungs-Umschwung an. Marlon äußert seinen Unmut: "Und dann war wie so ein klarer Cut. Ich hatte generell das Gefühl, dass es zu schnell war." Auch Michelle wirkt demotiviert und gesteht: "Das war jetzt nie, dass es von heute auf morgen 'Bäm' war." Steht diese Ehe vor dem Aus? Das erfährst du bei "Hochzeit auf den ersten Blick" immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.

+++ Update, 10. November 2025 +++ Ihre Hochzeitsreise führt Michelle und Marlon auf die maltesische Trauminsel Gozo. Ein erstes Date auf einer Bootstour weckt zarte Gefühle. Doch die Liebe braucht Zeit, um zu wachsen. Bringt Folge 3 die ersehnte Wende?

Michelle und Marlon auf Tuchfühlung Bei Michelles und Marlons gemeinsamer Yoga-Session in Folge 3 ist Vertrauen gefragt. Bild: Joyn / SAT.1

Partner:innen-Yoga vor Gozos atemberaubender Meeres-Kulisse soll Michelle und Marlon bei ihrem zweiten Date näherbringen. Eine Herausforderung, bei der es vor allem auf Vertrauen ankommt - und genau das fällt beiden noch schwer. "Bei mir braucht es immer ein Stück weit", gesteht Michelle. Auch Marlon räumt ein, dass es für ihn noch eine Herausforderung ist, "vollständig zu vertrauen", sieht sich aber "auf einem sehr guten Weg". Und plötzlich geschieht es: Sie vergessen ihre Ängste, lassen sich fallen und finden im gemeinsamen Tun zueinander. Marlons Fazit:

Die Partner-Übung mit ein bisschen Körperkontakt haben wir ganz gut gemeistert. Es ist keiner geflüchtet, war auf jeden Fall eine gute Annäherung! Marlon

Ein Schritt in die richtige Richtung? Das frisch verheiratete Paar wird noch ein paar Tage auf der Sonneninsel verbringen - doch die Vorschau verrät: Es wird nicht immer harmonisch bleiben.

+++ Update, 28. Oktober 2025 +++ In Folge 2 beginnt für Michelle und Marlon das Abenteuer Ehe direkt nach ihrer Trauung mit einer Hochzeitsreise auf die bezaubernde maltesische Insel Gozo.

Auf nach Gozo! "Es ist ein ungewohntes Gefühl, mit einer fremden Person eine Reise anzutreten, aber da ist auch ganz viel Vorfreude mit dabei", beschreibt Michelle ihre gemischten Gefühle, die zwischen Aufregung und Neugierde schwanken. Auch Marlon gibt offen zu: "Das Gefühl ist jetzt erst mal noch relativ kühl und sachlich, weil wir uns einfach noch nicht kennen und einfach noch an dieser vorsichtigen Erwartungshaltung beide sind." Umso wichtiger ist es beiden, sich in entspannten Gesprächen besser kennenzulernen. "Zwischen uns ist es jetzt erst mal ein gemeinsames Ankommen. Wir fühlen uns aber sehr wohl zusammen", beschreibt Marlon die Stimmung nach den ersten Stunden auf Gozo. Die Devise des Paares lautet: Zeit lassen!

Wir haben keinen Druck. Wir wollen [...] einfach ein entspanntes Aufeinander-Zugehen. Marlon

Erste Annäherung? Marlon und Michelle kuscheln während einer Bootstour auf Gozo. Bild: Joyn / SAT.1

Als erstes gemeinsames Erlebnis steht eine Bootstour auf dem Programm. Dabei scheinen die beiden langsam aufzutauen. Marlon räumt ein, dass ihn die Kameras noch etwas verunsichern, betont aber gleichzeitig: "Ich finde es auf jeden Fall, auch wenn es quasi vor vielen Menschen ist, [...] schön, dich kennenzulernen." Trotzdem sehnt sich der 31-Jährige nach Zärtlichkeit und Berührung.

Mir ist körperlicher Kontakt und Nähe sehr wichtig in einer Beziehung - und das ist noch sehr selten bei uns. Marlon

Ein vorsichtiger Annäherungsversuch gelingt schließlich, als Michelle es sich während der Bootstour auf Marlons Schoß bequem macht. Für Marlon ein positives Signal. Während sich Michelle und Marlon vorsichtig annähern, deutet die Vorschau bereits kommendes Unheil an: Die erste Nähe wird bald eher zur Distanz. Ob sich das Blatt wendet?

+++ Original-News +++ Warum auf die große Liebe warten, wenn man sie auch direkt im Standesamt treffen kann? In der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" haben sich Michelle und Marlon dazu entschieden, der Wissenschaft zu vertrauen - und einem ganz fremden Menschen das Ja-Wort zu geben. Zuvor haben sie sich noch nie gesehen und hoffen, dass sie zueinander passen - ob das gutgehen kann?

Vor der Trauung: Die Nervosität steigt! Die Hochzeit steht an! Bevor Michelle in ihr neues Leben startet, genießt sie noch einmal die Ruhe vor dem Sturm: "Die letzte Nacht als Single war entspannend. Ich habe den Abend noch mit den Mädels genossen und dann sind wir auch schlafen gegangen. Ich bin gespannt, was mich dann jetzt heute erwartet." Mittlerweile macht sich die Nervosität bei ihr breit - und vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Unbekannten. Schließlich wird sie gleich einem Mann begegnen, den sie noch nie zuvor gesehen hat.

Es macht ja schon was mit einem, wenn man dann nachher eine Person sieht und heiratet, die man gar nicht kennt. Michelle

Auch Marlon ist die Aufregung bei den letzten Vorbereitungen anzumerken - doch er scheint sich in seiner Entscheidung sicher zu fühlen: "Wenn ich dann dort stehe und warte, bis sie auf mich zuläuft, meine Zukünftige - dann bin ich eigentlich im Rücken gestärkt, weil ich weiß, dass meine Familie sowieso da ist." Seine Familie und Freund:innen stehen voll hinter ihm. Eine enge Freundin erklärt: "Marlon ist wirklich ein Mann, der, wenn er was macht, das auch wirklich bis zum Ende durchzieht und mit vollem Herzen dabei ist. Deswegen hoffen wir wirklich, dass Michelle das auch ist - dann könnte das wirklich was werden."

Dann ist es so weit: Michelle schreitet auf Marlon zu, beide sichtlich nervös. Jetzt werden sie wirklich heiraten - oder? Während der Trauung kommen Michelle dann doch noch Zweifel. "Es hat sich schon sehr vertraut angefühlt, aber teilweise auch noch fremd", gesteht sie - und führt fort:

Ab und zu hatte ich vielleicht kurze Zweifel während der Trauung. Michelle

Doch am Ende überwiegt das Gefühl, dass dieser Schritt richtig ist. Michelle sagt "Ja" - und auch Marlon entscheidet sich für das Experiment. Mit einem Kuss und den Ringen besiegeln sie ihren gemeinsamen Ehe-Anfang.

Nach dem großen Tag folgt die erste gemeinsame Nacht als Ehepaar - und die verläuft überraschend unspektakulär. Sie beide seien sehr müde gewesen, verrät Marlon. "Ich fühl mich gut, nur ein bisschen müde bin ich heute Morgen", bestätigt Michelle mit einem Lächeln. Marlon blickt ebenfalls zufrieden auf die erste gemeinsame Nacht zurück.

Das gemeinsame Aufwachen war sehr schön. Wir waren beide total müde, beide so im Halbschlaf - es war sehr positiv, ungewohnt, aber wirklich schön. Marlon nach der Hochzeitsnacht

Auch Michelle scheint es trotz vorheriger Zweifel genossen zu haben. "Schon ungewohnt gewesen, wieder mal neben einer Person zu schlafen, aber es hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt", offenbart sie. Das klingt doch vielversprechend - die Hochzeitsreise nach Gozo, einer traumhaften Insel in der Republik Malta, kann also kommen! Ob sich Michelle und Marlon dort näherkommen? Fraglich, denn die Vorschau zeigt deutlich: Es wird holprig. "Körperlicher Kontakt und Nähe, das ist noch sehr selten", verrät Marlon. Ob sie diese Hürde meistern und die Schmetterlinge endlich flattern, siehst du immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

