Es sind ihre ersten Tage als Ehepaar auf Gozo, doch Michelle und Marlon wirken nicht besonders glücklich miteinander. Schafft es die maltesische Insel, die Liebe der beiden zu entfachen?

+++ Update, 28. Oktober 2025 +++

Auf nach Gozo! Für Michelle und Marlon beginnt das Abenteuer Ehe direkt nach ihrer Trauung mit einer Hochzeitsreise auf die bezaubernde maltesische Insel Gozo. "Es ist ein ungewohntes Gefühl, mit einer fremden Person eine Reise anzutreten, aber da ist auch ganz viel Vorfreude mit dabei", beschreibt Michelle ihre gemischten Gefühle, die zwischen Aufregung und Neugierde schwanken. Auch Marlon gibt offen zu: "Das Gefühl ist jetzt erst mal noch relativ kühl und sachlich, weil wir uns einfach noch nicht kennen und einfach noch an dieser vorsichtigen Erwartungshaltung beide sind." Umso wichtiger ist es beiden, sich in entspannten Gesprächen besser kennenzulernen. "Zwischen uns ist es jetzt erst mal ein gemeinsames Ankommen. Wir fühlen uns aber sehr wohl zusammen", beschreibt Marlon die Stimmung nach den ersten Stunden auf Gozo. Die Devise des Paares lautet: Zeit lassen!

Wir haben keinen Druck. Wir wollen [...] einfach ein entspanntes Aufeinander-Zugehen. Marlon

Erste Annäherung? Als erstes gemeinsames Erlebnis steht eine Bootstour auf dem Programm. Dabei scheinen die beiden langsam aufzutauen. Marlon räumt ein, dass ihn die Kameras noch etwas verunsichern, betont aber gleichzeitig: "Ich finde es auf jeden Fall, auch wenn es quasi vor vielen Menschen ist, [...] schön, dich kennenzulernen." Trotzdem sehnt sich der 31-Jährige nach Zärtlichkeit und Berührung.

Mir ist körperlicher Kontakt und Nähe sehr wichtig in einer Beziehung - und das ist noch sehr selten bei uns. Marlon

Ein vorsichtiger Annäherungsversuch gelingt schließlich, als Michelle es sich während der Bootstour auf Marlons Schoß bequem macht. Für Marlon ein positives Signal.

Während sich Michelle und Marlon vorsichtig annähern, deutet die Vorschau bereits kommendes Unheil an: Die erste Nähe wird bald eher zur Distanz. Ob sich das Blatt wendet und wie es bei den beiden weitergeht, erfährst du bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Original-News +++ Warum auf die große Liebe warten, wenn man sie auch direkt im Standesamt treffen kann? In der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" haben sich Michelle und Marlon dazu entschieden, der Wissenschaft zu vertrauen - und einem ganz fremden Menschen das Ja-Wort zu geben. Zuvor haben sie sich noch nie gesehen und hoffen, dass sie zueinander passen - ob das gutgehen kann?

Vor der Trauung: Die Nervosität steigt! Die Hochzeit steht an! Bevor Michelle in ihr neues Leben startet, genießt sie noch einmal die Ruhe vor dem Sturm: "Die letzte Nacht als Single war entspannend. Ich habe den Abend noch mit den Mädels genossen und dann sind wir auch schlafen gegangen. Ich bin gespannt, was mich dann jetzt heute erwartet." Mittlerweile macht sich die Nervosität bei ihr breit - und vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Unbekannten. Schließlich wird sie gleich einem Mann begegnen, den sie noch nie zuvor gesehen hat.

Es macht ja schon was mit einem, wenn man dann nachher eine Person sieht und heiratet, die man gar nicht kennt. Michelle

Auch Marlon ist die Aufregung bei den letzten Vorbereitungen anzumerken - doch er scheint sich in seiner Entscheidung sicher zu fühlen: "Wenn ich dann dort stehe und warte, bis sie auf mich zuläuft, meine Zukünftige - dann bin ich eigentlich im Rücken gestärkt, weil ich weiß, dass meine Familie sowieso da ist." Seine Familie und Freund:innen stehen voll hinter ihm. Eine enge Freundin erklärt: "Marlon ist wirklich ein Mann, der, wenn er was macht, das auch wirklich bis zum Ende durchzieht und mit vollem Herzen dabei ist. Deswegen hoffen wir wirklich, dass Michelle das auch ist - dann könnte das wirklich was werden."

Dann ist es so weit: Michelle schreitet auf Marlon zu, beide sichtlich nervös. Jetzt werden sie wirklich heiraten - oder? Während der Trauung kommen Michelle dann doch noch Zweifel. "Es hat sich schon sehr vertraut angefühlt, aber teilweise auch noch fremd", gesteht sie - und führt fort:

Ab und zu hatte ich vielleicht kurze Zweifel während der Trauung. Michelle

Doch am Ende überwiegt das Gefühl, dass dieser Schritt richtig ist. Michelle sagt "Ja" - und auch Marlon entscheidet sich für das Experiment. Mit einem Kuss und den Ringen besiegeln sie ihren gemeinsamen Ehe-Anfang.

Nach dem großen Tag folgt die erste gemeinsame Nacht als Ehepaar - und die verläuft überraschend unspektakulär. Sie beide seien sehr müde gewesen, verrät Marlon. "Ich fühl mich gut, nur ein bisschen müde bin ich heute Morgen", bestätigt Michelle mit einem Lächeln. Marlon blickt ebenfalls zufrieden auf die erste gemeinsame Nacht zurück.

Das gemeinsame Aufwachen war sehr schön. Wir waren beide total müde, beide so im Halbschlaf - es war sehr positiv, ungewohnt, aber wirklich schön. Marlon nach der Hochzeitsnacht

Auch Michelle scheint es trotz vorheriger Zweifel genossen zu haben. "Schon ungewohnt gewesen, wieder mal neben einer Person zu schlafen, aber es hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt", offenbart sie. Das klingt doch vielversprechend - die Hochzeitsreise nach Gozo, einer traumhaften Insel in der Republik Malta, kann also kommen! Ob sich Michelle und Marlon dort näherkommen? Fraglich, denn die Vorschau zeigt deutlich: Es wird holprig. "Körperlicher Kontakt und Nähe, das ist noch sehr selten", verrät Marlon. Ob sie diese Hürde meistern und die Schmetterlinge endlich flattern, siehst du immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

