Experiment gescheitert
Liebes-Expertin will Evelyn Burdecki verkuppeln – doch "Horsti" begeht einen Fehler
Aktualisiert:von Julia W.
Auf der Hochzeit ihrer Freundin, der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer, sollte Evelyn Burdecki verkuppelt werden. Der Plan scheint zu klappen – bis "Horsti" mit einer ehrlichen Antwort alles vermasselt.
In Sachen Karriere läuft es für Evelyn Burdecki rund – doch in der Liebe hatte sie bislang kein Glück. Ihre Freundin Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick", will das ändern. Auf ihrer eigenen Hochzeit stellte sie Burdecki einem männlichen Hochzeitsgast vor - einem Single namens Horst, genannt "Horsti". In der neuen Folge ihrer Sky-Reality-Reihe "Being Burdecki" nimmt das romantische Experiment allerdings eine unerwartete Wendung.
Evelyn Burdecki auf Liebes-Suche
Evelyn Burdecki ist von "Horsti" angetan
Zunächst stehen die Zeichen gut. Der Name allein löst bei Burdecki Begeisterung aus. "Ich liebe den Namen Horst", schwärmt sie. "Das ist alte Schule (...), der hat noch die Manieren von früher." Ihr Traummann, so verrät sie, solle am liebsten "wie ein Holzfäller" sein – bodenständig, stark und zupackend.
Und tatsächlich verläuft das erste Treffen mit "Horsti" vielversprechend. Evelyn ist angetan: "Der ist ein Gentleman, groß, stark, gut drauf, charmant. Und ich glaube, Horsti weiß auch gut mit einer Frau umzugehen." Doch das Kennenlernen nimmt eine abrupte Wendung, als sie ihm eine harmlose, aber folgenreiche Frage stellt: "Bevor wir uns weiterunterhalten – wie viel hattest du denn heute schon zu trinken?"
Sieben Spritzer? Zu viel für Burdecki
Seine Antwort: "Sieben Spritzer." Für Evelyn ein klarer Dämpfer. Sie selbst trinkt an diesem Abend nur "Wasser mit Zitrone". Das vielzitierte "Kribbeln im Bauch" bleibt aus. "Und da war’s leider dann vorbei mit Horsti", resümiert sie später offen. "Ich hatte einfach nicht das Kribbeln im Bauch – und wenn ich das nicht habe, will ich den Menschen auch nicht weitersehen."
Burdecki beendet das Kennenlernen charmant, aber bestimmt. "Alles Gute, bleib so wie du bist", sagt sie und verabschiedet sich mit einem resoluten "Tschüss, Jungs!" Im Nachhinein zeigt sie sich humorvoll: "Ich glaube, Horsti hat auf jeden Fall ein Auge auf mich geworfen. Aber der hat auch ein Auge auf die Flaschen auf dem Tisch geworfen. Und irgendwann hat er mich dann aus den Augen verloren."
Evelyn Burdecki glaubt weiter an die Liebe
Vom Glauben an die Liebe lässt sich die 37-Jährige dennoch nicht abbringen. Während der Hochzeit ihrer Freundin Sandra habe sie sich fest vorgenommen, irgendwann selbst vor dem Traualtar zu stehen – mit dem richtigen Mann an ihrer Seite. "Ich hab manifestiert, dass ich auch bald heirate", sagt sie optimistisch. Vielleicht kann Dr. Sandra Köhldorfer noch einmal nachhelfen - und Evelyn Burdecki zur Teilnahme in ihrer Show "Hochzeit auf den ersten Blick" überreden.
Neue Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
