Reality-TV trifft Rathaus Nach Ehe-Aus: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Daniel ist jetzt in der Politik Veröffentlicht: Vor 28 Minuten Seit seinem mutigen Schritt bei "Hochzeit auf den ersten Blick" vor acht Jahren hat sich Daniels Leben komplett verändert. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

In der vierten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" konnte man ihn im Standesamt sehen, nun findet man ihn im Stadtrat. Daniel Blum scheut das Rampenlicht ganz offensichtlich nicht.

Bereits bei den Dreharbeiten der 4. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" war Daniel Blum in der Kommunal-Politik aktiv. Damals jedoch noch als Ortsvorsitzender der SPD. Doch seine Karriere in der Partei ging steil in beide Richtungen: Nach seinem schnellen Aufstieg zum Ortsvorsitzenden verließ er die SPD nach der Bestätigung 2018 im Dezember 2019 wieder. Ähnlich sah es damals auch mit seiner Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" aus: Was vielversprechend auf einem Schloss in Sachsen-Anhalt mit verliebten Küssen und viel Körperkontakt begann, wurde seiner Braut Michelle schnell zu viel.

Seine Ehe hielt nur drei Tage Es hat nicht sein sollen: Nach ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" trennten sich Michelles und Daniels Wege schnell. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Statt auf Hochzeitsreise ging es für das frischvermählte Paar in den Alltag nach Schongau. Und nach nur drei Tagen beschloss Michelle, wieder abreisen zu wollen. Zu viel Nähe zwingt sie zur Flucht. Trotz zahlreicher langer Nachrichten von Blum hielt die Ehe der Endzwanziger nicht. Nach nur sechs Wochen trafen sie die Entscheidung, das Experiment zu beenden und sich zu trennen. Beide waren voller Wut, denn so hatten sie sich das Ergebnis damals sicher nicht vorgestellt.

Szenenwechsel nach "Hochzeit auf den ersten Blick" Der Kommunal-Politiker scheint oft alles zu geben - bis nichts mehr geht. Bei der SPD fliegen 2019 über Abrechnungen und eine Feier die Fetzen und Blum zieht die Reißleine. Nur ein halbes Jahr später tritt er jedoch in die CSU Schongau ein, um ein neues politisches Leben zu beginnen. Seit April 2025 ist Blum nun wieder im Ortsvorstand vertreten, als stellvertretender Ortsvorsitzender unter Simon Weiss. Auch auf der Stadtratsliste für 2026 ist er vertreten, wie die CSU Schongau vor wenigen Tagen bekanntgab. Auf Platz acht möchte er diesmal für die CSU in den Stadtrat einziehen.

