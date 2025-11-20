Reality-TV trifft Rathaus
Nach Ehe-Aus: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Daniel ist jetzt in der Politik
Veröffentlicht:
In der vierten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" konnte man ihn im Standesamt sehen, nun findet man ihn im Stadtrat. Daniel Blum scheut das Rampenlicht ganz offensichtlich nicht.
Die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist gestartet!
Bereits bei den Dreharbeiten der 4. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" war Daniel Blum in der Kommunal-Politik aktiv. Damals jedoch noch als Ortsvorsitzender der SPD. Doch seine Karriere in der Partei ging steil in beide Richtungen: Nach seinem schnellen Aufstieg zum Ortsvorsitzenden verließ er die SPD nach der Bestätigung 2018 im Dezember 2019 wieder.
Ähnlich sah es damals auch mit seiner Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" aus: Was vielversprechend auf einem Schloss in Sachsen-Anhalt mit verliebten Küssen und viel Körperkontakt begann, wurde seiner Braut Michelle schnell zu viel.
Hier Daniels Trauung mit Michelle kostenlos streamen:
Statt auf Hochzeitsreise ging es für das frischvermählte Paar in den Alltag nach Schongau. Und nach nur drei Tagen beschloss Michelle, wieder abreisen zu wollen. Zu viel Nähe zwingt sie zur Flucht.
Trotz zahlreicher langer Nachrichten von Blum hielt die Ehe der Endzwanziger nicht. Nach nur sechs Wochen trafen sie die Entscheidung, das Experiment zu beenden und sich zu trennen. Beide waren voller Wut, denn so hatten sie sich das Ergebnis damals sicher nicht vorgestellt.
Kurz, aber intensiv: Die Story von Daniel und Michelle
Szenenwechsel nach "Hochzeit auf den ersten Blick"
Der Kommunal-Politiker scheint oft alles zu geben - bis nichts mehr geht. Bei der SPD fliegen 2019 über Abrechnungen und eine Feier die Fetzen und Blum zieht die Reißleine. Nur ein halbes Jahr später tritt er jedoch in die CSU Schongau ein, um ein neues politisches Leben zu beginnen.
Seit April 2025 ist Blum nun wieder im Ortsvorstand vertreten, als stellvertretender Ortsvorsitzender unter Simon Weiss. Auch auf der Stadtratsliste für 2026 ist er vertreten, wie die CSU Schongau vor wenigen Tagen bekanntgab. Auf Platz acht möchte er diesmal für die CSU in den Stadtrat einziehen.
Das volle Paket "Hochzeit auf den ersten Blick"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Brandneu in Staffel 12
Premiere: Alle Paare lernen sich schon vor dem Finale kennen!
Holpriger Start
Gefühls-Chaos: Brechen Julia und Julian ab?
Nach Folge 5
Fans überzeugt: Diese beiden Paare bleiben verheiratet!
"Selten dumme Aktion"
Regelverstoß? Paar kennt sich - und schlittert sofort in erste Krise
Alles vorgegeben?
Ist "Hochzeit auf den ersten Blick" gescriptet?
Teilnehmerin aus Staffel 6
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Star Melissa: Das macht sie heute
Erste Risse?
Daniel gesteht "riesiges Problem" in Ehe mit Lina
Das ist der Grund
Warum Dr. Sandra Köhldorfer in der neuen Staffel noch mit ihrem alten Namen auftritt
Der große Überblick
Aus 12 Staffeln "Hochzeit auf den ersten Blick": Wer ist noch zusammen?