Teilnehmerin aus Staffel 6 Nach "Hochzeit auf den ersten Blick": Melissa ist "im Heilungsprozess" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Alina Haidacher Melissa wurde durch ihre Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick" (2019) bekannt. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Melissa aus Staffel 6 der SAT.1-Show hat ein neues Herzensprojekt: Gemeinsam mit einem Freund spricht sie im "Schlampermäppchen-Podcast" unter anderem über mentale Gesundheit.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis DEPRESSIONEN UND SUIZID-GEFAHR: HIER GIBT ES HILFE 0800 1110111 und 0800 1110222 erhältst du rund um die Uhr anonym Hilfe. Online-Beratung: Wenn du mit emotionaler Niedergeschlagenheit oder Suizid-Gedanken kämpfst, kannst du dich an die Telefonseelsorge wenden. Unterunderhältst du rund um die Uhr anonym Hilfe. Online-Beratung: telefonseelsorge.de

Offene Worte im Podcast Nach der Trennung vom Vater ihres Sohnes, Philipp, den sie in Staffel 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" geheiratet hatte, kämpfte sich Melissa zunächst allein durchs Leben. Bald lernte sie wieder jemanden kennen, doch auch diese Beziehung zerbrach. Zudem litt sie an Depressionen. Die 32-jährige Hamburgerin verarbeitet diese schwierigen Lebensphasen auf ihre ganz eigene Weise. Melissa selbst sei "momentan im Heilungsprozess", wie sie offenbart. Im "Schlampermäppchen Podcast" spricht sie mit ihrem guten Freund, dem alleinerziehenden Papa Patrick Spyra (papi.of.two), über mentale Gesundheit. Außerdem behandeln sie Themen wie Selbstliebe und die Herausforderungen alleinerziehender Eltern.

Melissas "Hochzeit auf den ersten Blick"-Rückblick im kostenlosen Stream: Hochzeit auf den ersten Blick Für Melissa und Philipp ist das Glück perfekt Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.11.2019 • 106 Min • Ab 6

Darum ist mentale Gesundheit Melissas Herzensthema Durch ihre Depressionen hat Melissa gelernt, dass emotionale Offenheit mitunter heilsam sein kann. Ihre Erfahrungen mit Trennungen, psychischer Überforderung und Neuanfängen haben sie sensibler gemacht. Wenig verwunderlich also, dass die gelernte Erzieherin heute ihre Reichweite auf Social Media und im Podcast nutzt, um mentale Gesundheit in der Gesellschaft sichtbarer zu machen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kommt bald Staffel 2? Wie ein echtes Schlampermäppchen ist auch das Leben oft chaotisch und durcheinander - genau das machen Melissa und Patrick in ihrem Podcast zum Thema. Die erste Staffel lief bis Juli 2025. Ob und wann Staffel 2 folgt, steht aktuell noch nicht fest. Die Fans des Podcast-Duos würden sich darüber aber sicher sehr freuen.

Achterbahn der Gefühle bei "Hochzeit auf den ersten Blick" Ob die ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin wohl Tipps für die Singles der neuen Staffel parat hätte? Immerhin geraten diese durch ihre Teilnahme an der beliebten SAT.1-Show in eine echte Achterbahn der Gefühle. Da wäre Melissas Erfahrung mit emotionalen Höhen und Tiefen für sie sicher wertvoll. Vor allem, wenn es darum geht, sich bei all den intensiven Momenten nicht selbst aus den Augen zu verlieren. Wie es den Paaren im Experiment von "Hochzeit auf den ersten Blick" tatsächlich ergeht, siehst du seit 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Das volle Paket "Hochzeit auf den ersten Blick" Hier ganze Folgen jederzeit kostenlos auf Joyn streamen!