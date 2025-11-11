Erste Ehe-Hürde "Riesiges Problem" nach "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Bremst Daniel Lina aus? Aktualisiert: Vor 3 Minuten von Nicholas V. Beim Bemalen der Dala-Pferde kommen sich Lina und Daniel näher. Können sie sich auch eine gemeinsame Zukunft ausmalen? Bild: Joyn

Nach ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" genießen Lina und Daniel die ersten Tage als Frau und Mann im idyllischen Schweden. Ihr Glück scheint grenzenlos, jetzt steht ein weiteres romantisches Date an. Doch es zeigen sich auch bereits erste Hindernisse für die junge Ehe. Können sie diese überwinden?

+++ Update 11. November 2025 +++ In Schweden setzen Lina und Daniel in Folge 4 ihre Hochzeitsreise fort. Beim Bemalen eigener Dala-Pferde suchen sie das offene Gespräch.

"Wir sind wirklich ganz, ganz am Anfang erst" Beide betonen, dass ihre Beziehung noch in den Kinderschuhen steckt. Allerdings schätzt Lina den aktuellen Stand ihrer Beziehung bereits deutlich fortgeschrittener ein als Daniel.

Es ist noch kein Verliebtheitsgefühl, aber es ist […] ein richtig entspanntes Gefühl und es wird immer mehr. Lina gesteht, dass sie sich bereits sehr wohl bei ihrem Ehemann fühlt.

Dieser ist davon sichtlich überrascht: "Ja, ich finde, wir sind wirklich ganz, ganz am Anfang erst, dass da noch ganz viel folgt." Dem Bildungsreferentist es jedoch wichtig, Lina seine Gründe für diese Einschätzung zu erklären, um aus den unterschiedlichen Wahrnehmungen keine Differenzen entstehen zu lassen.

Bremst Daniel Lina aus? "Das wird ein riesiges Problem" Womöglich schwingen in der Zurückhaltung Daniels auch seine Bedenken zur Distanz zwischen ihren Wohnorten mit: "Das wird ein riesiges Problem in meinen Augen. Aber gerade da müssen wir, glaube ich zusammenhalten, drüber sprechen, dass wir einfach diesen Weg gemeinsam gehen."

"Holpriger Start" in die Ehe? Paddeln Lina und Daniel gemeinsam Richtung Zukunft? Bild: Joyn / SAT.1

Während des anschließenden Kanu-Dates ist die Stimmung gelöst, das offene Gespräch scheint sie einander weiter näher gebracht zu haben. "Ich lern dich immer besser kennen", stellt Daniel fest, während sich die beiden gegenseitig necken. Als sie auf einen Baum im Wasser stoßen, der ihnen den Weg versperrt, witzelt Daniel: "Holpriger Start, genau wie in unserer Ehe." Lina entgegnet lachend: "Holprig?" Ob das Verliebtheitsgefühl wächst und die beiden in den "Hafen der Ehe" einlaufen, siehst du bei "Hochzeit auf den ersten Blick" immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 5. November 2025 +++ In Folge 3 wartet eine ungewöhnliche Aufgabe auf Lina und Daniel. Sie dürfen Knäckebrot backen! Besonders Lina freut sich über die Idee: "Irgendwie ist das so simpel, Knäckebrot zu machen, dass es schon wieder so genial ist", lacht sie.

"Sie hat vor Freude gestrahlt" Knäckebrot-Date für Lina und Daniel: Während ihrer Hochzeitsreise bäckt das frisch gebackene Paar zum ersten Mal das traditionelle Brot Schwedens. Bild: Joyn / SAT.1

Locker und ausgelassen albern Lina und Daniel bei ihrem Knäckebrot-Date herum. Die Hochzeitsreise scheint die beiden schon deutlich näher zusammengebracht zu haben. "Knäckebrot kann er. Mal schauen, was er noch so kann", scherzt die Kielerin mit einem Augenzwinkern, während Daniel schwärmt:

Für mich war es noch viel […] schöner, einfach dieses Glück in Linas Augen zu sehen. […] Sie hat vor Freude gestrahlt. Daniel

"Absolutes No-Go" Nur in Sachen Kosenamen müssen Lina und Daniel noch eine gemeinsame Sprache finden. Als Daniel seine Frau "Darling" nennt, erntet er nur ein amüsiertes Stirnrunzeln. Lina selbst bestätigte auf Instagram: Dieser Konsename sei für sie "ein absolutes No-Go". Da müssen sie wohl noch ein bisschen feilen!

Daniel ist jedenfalls in Folge 3 zuversichtlich: "Ob es irgendwann mal einen Kosenamen gibt, das müssen wir, glaube ich noch ausdiskutieren. Aber 'Darling' wird es auf jeden Fall nicht", stellt er mit einem Augenzwinkern fest. Mit vereinten Kräften zaubern Lina und Daniel zum Abschluss ein Knäckebrot in Herzform - und verspeisen es natürlich auch! Totz des "Darling"-Gates ist das Date ein voller Erfolg, der die beiden auf Wolke sieben schweben lässt. Auf Daniels Frage, was sie "am coolsten" fand, antwortet Lina überglücklich: "Ich glaube alles." Ob weiterhin die Funken bei dem jungen Paar sprühen ?

+++ Update, 28. Oktober 2025 +++

Daniel und Lina: Die erste Nacht als Ehepaar Am Ende ihres aufregenden "Hochzeit auf den ersten Blick"-Tages sinken Lina und Daniel erschöpft, aber überglücklich ins Bett. Die beiden tauschen sich noch lange aus und besiegeln den Tag mit einem liebevollen Gute-Nacht-Kuss. Auch am Morgen nach der Hochzeit ist Daniels Begeisterung ungebrochen: "Ich glaube, ich hätte es mir nicht so schön vorstellen können und bin mega, mega happy", strahlt er. Die erste gemeinsame Nacht hat die gegenseitige Zuneigung nur noch verstärkt, wie Lina bestätigt:

Also es sind auf jeden Fall sehr schöne Gefühle. [...] Es sind Gefühle da, auf denen man aufbauen kann. Lina

Schon am ersten Tag als Ehepaar fühlen sich Lina und Daniel erstaunlich wohl miteinander. Natürlich sei es ungewohnt, ständig jemanden an seiner Seite zu haben, "aber im Gegenzug auch irgendwie total schön und normal", strahlt Lina begeistert.

Ob die beiden dieses vertraute Gefühl während ihrer Hochzeitsreise in Schweden noch intensivieren können? Gleich ihr erstes Ausflugsziel, eine Elch-Fütterung, wird zur Bewährungsprobe. Lina offenbart ihre Furcht vor den imposanten Tieren, doch Daniels Anwesenheit scheint ihr Sicherheit zu geben. "Ich weiß nicht, ob vielleicht Daniel da auch irgendwie so ein Faktor war, der mir so ein bisschen Sicherheit gegeben hat, aber diese Tiere sind ja doch ein bisschen langsamer als erwartet", schmunzelt Lina über ihre anfängliche Angst vor dem inoffiziellen Maskottchen Schwedens.

"Kinder sind für mich wirklich so ein Stück Sinn des Lebens" Beim Anblick der Baby-Elche kommen Lina und Daniel auf das Thema Kinderwunsch zu sprechen. Und es zeigt sich, dass sie in diesem Punkt vollkommen übereinstimmen! Beide wünschen sich Kinder, sind sich aber einig, dass zunächst eine solide Grundlage für ihre Ehe geschaffen werden muss. "Kinder sind für mich wirklich so ein Stück Sinn des Lebens. [...] Es ist gut, wenn man so das Grundsätzliche mal klärt, aber dass alles, was folgt, dann zu gegebener Zeit erst", meint Daniel. Seine Frau Lina pflichtet ihm bei: "Erstmal müssen wir ein Fundament aufbauen. Kinder setzt man nicht einfach so in die Welt. [...] Gut, dass er das aber auch genauso sieht."

"Muss das sein?" Distanz bleibt weiterhin Thema Lina und Daniel lernen sich in Schweden zum ersten Mal intensiver kennen. Bild: Joyn / SAT.1

Für Lina und Daniel beginnen die ersten Tage als Ehepaar vielversprechend, voller Liebe und Glück. Doch die räumliche Distanz zwischen ihren Wohnorten wirft einen Schatten auf die Zukunftspläne. Denn eine Frage beschäftigt die Erzieherin weiterhin: Was ging Daniel durch den Kopf, als er erfuhr, dass sie in Kiel wohnt? "Ich war schon geschockt", gesteht ihr Daniel. Sein "allererster Gedanke" sei gewesen: "Muss das sein? So weit weg, dass ich durchs ganze Land fahren muss, um dich zu sehen?" Lina selbst ringt im Einzel-Interview mit ihren Gefühlen. Zwischen Hoffnung und Sorge schwankend, gesteht sie: "Ich hoffe, unsere Beziehung hat eine Chance, ich kann es nicht so genau sagen, weil diese Entfernung ja schon echt einfach ein schwieriger Punkt dabei ist. Aber gerade gehe ich davon aus, dass alles gut wird." Ob die Liebe der beiden Turteltauben stark genug ist, um die Distanz zu überwinden?

+++ Original-News +++

Zwei Welten, ein perfektes Match? Er, der romantische Bildungsreferent aus dem Süden Deutschlands, liebt Sport und Kerzenschein. Sie, die kreative Erzieherin aus Kiel, sprüht vor Energie und träumt von einer eigenen Familie. Was Daniel und Lina verbindet? Der Mut, bei "Hochzeit auf den ersten Blick" die große Liebe zu finden. Der 31-Jährige ist überzeugt: "Nur wer es wirklich ernst meint, macht sowas mit." Schließlich sei es eine Lebens-Entscheidung.

"Willst du geküsst werden?" Die letzten Vorbereitungen vor dem großen Moment: Linas Trauzeugin ist an der Seite der Braut. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Von Expert:innen füreinander bestimmt, rückt der große Moment für Lina und Daniel auf Gut Rehbach in Haßloch unaufhaltsam näher. Während die letzten Vorbereitungen laufen, versucht vor allem die 26-jährige Braut, die Ruhe zu bewahren. Doch die Nervosität steigt mit jeder Minute. Ob sie geküsst werden wolle, will Linas Trauzeugin noch wissen. "Es wird so kommen, wie es kommt", antwortet die Braut, dem Schicksal vertrauend. Was die beiden Noch-Singles in diesen Minuten noch nicht ahnen: Während sie dem Ungewissen entgegensehen, schwingen ihre Mütter bereits auf derselben Wellenlänge - sie verstehen sich auf Anhieb blendend.

Die guten Vorzeichen bestätigen sich. Als Daniel seine zukünftige Lisa endlich mit ihrem Vater auf ihn zukommen sieht, ist er überwältigt. Nach der ersten Umarmung entfährt es ihm fast ungläubig:

Du siehst traumhaft aus! Daniel zu Lina

Auch Lina ist sofort von ihrem Gegenüber bezaubert. "Mein Bauchgefühl hat sich schon langsam ins Herz verlagert. Es war ein wunderschöner Moment, als ich hineingegangen bin", gesteht die Kielerin. "Er hat mir ganz viel Sicherheit gegeben, es war richtig, richtig schön", schwärmt die 26-Jährige weiter. Beide sind sichtlich voneinander angetan. "Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe", erklärt Daniel. "Meine Erwartungen wurden komplett übertroffen, ich bin super happy." Klingt nach einem magischen Volltreffer! "Ich sehe sie an und denke: Hier passt einfach alles!", gesteht Daniel überwältigt. Und auch Lina strahlt:

Ich bin so glücklich, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht war - und ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Lina

"Der Kuss war gut!" Lina und Daniel sind überglücklich: Nach ihrem magischen Ja-Wort folgen viele Küsse. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Die Entscheidung füreinander scheint wie in Stein gemeißelt. Linas Bekräftigung, das Experiment ernst zu nehmen, lässt Daniels Hoffnungen vollends aufblühen. Ihre mutige Entscheidung, im Standesamt Ja zueinander zu sagen, besiegeln sie mit einem ersten, innigen Kuss unter dem tosenden Applaus ihrer Familien und Freund:innen. "Der Kuss war natürlich ein sehr schönes Gefühl", strahlt der 31-Jährige. "Ja, der Kuss war gut", bestätigt Lina lachend - und offenbart:

Ich bin mehr als happy, was will ich mehr? Mehr Küsse vielleicht! Lina

Ein vielversprechender Anfang! Doch kann aus diesem wissenschaftlichen Abenteuer eine dauerhafte Liebe entstehen? Die erste große Herausforderung zeichnet sich bereits ab: die räumliche Distanz. Sie lebt in Kiel, er im Süden Deutschlands. Wie es bei den beiden weitergeht, siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

