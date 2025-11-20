Holpriger Start "Sehr kindisch": Scheitert "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe von Julia und Julian jetzt endgültig? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas V., Tina Lilian Hochzeit auf den ersten Blick Anspannung statt Entspannung Videoclip • 06:01 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Von Harmonie keine Spur: Bei Julia und Julian reiht sich ein Problem an das andere. Erst Julias Zweifel nach der "Hochzeit auf den ersten Blick", dann Julians emotionale Distanz während der Hochzeitsreise. Ist das der Anfang vom Ende?

+++ Update, 20. November 2025 +++ In Island spitzt sich die Situation zu: Julia findet Julian kindisch und unmännlich. Ihn belastet die frostige Stimmung enorm.

"Absolutes Gefühlschaos" und harte Worte: Es kriselt gewaltig An Islands Horizont ziehen dunkle Wolken auf. Bereits seit dem Ja-Wort hat Julia mit starken Zweifeln zu kämpfen, die Hochzeitsreise verstärkt das Gefühlschaos nur. Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer vertraut sie an, dass ihre Enttäuschung über den Verlauf des Experiments groß ist. Sie hat sich Schmetterlinge im Bauch gewünscht, bei Julian kommen keinerlei Gefühle auf. Sie findet ihn unreif und kindisch, ihr fehlt die Männlichkeit. Auch optisch ist Julian gar nicht ihr Typ. Sie will weiterkämpfen, offenbart aber unter Tränen, dass momentan eine gemeinsame Zukunft schwer vorstellbar ist.

Will ich überhaupt, dass es nach den Flitterwochen weitergeht? Julia

Auch Julian schüttet der Expertin sein Herz aus. Er kommt mit der angespannten Stimmung gar nicht klar. Er gibt zwar sein Bestes, doch die Gefühle lassen langsam nach.

Immer dieses Negative. Das ist unglaublich anstrengend für mich. Julian

Beide halten weiterhin am Experiment fest, aber die Zukunft der Ehe steht auf wackeligen Füßen. Ob ihre Hochzeitsreise in Island noch ein Happy End bereithält, siehst du in Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick": Dienstag, 25. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn - oder schon jetzt bei Joyn PLUS+.

So geht es bei Julia und Julian weiter Ganze Folge Hochzeit auf den ersten Blick Hier Folge 6 vor allen anderen streamen! Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.11.2025 • 116 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

+++ Update, 18. November 2025 +++ In Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 verbringen Julia und Julian ihre Zeit mit romantischen Dates im malerischen Island, um ihre Verbindung zu stärken. Ob dies auch gelingt?

Nächstes Date, erste Nähe? Zunächst werden die beiden Frischvermählten kreativ: Die 28-jährige Hamburgerin und der 30-Jährige aus dem Ruhrpott sollen Herz-Anhänger aus Fischleder basteln. Eine Idee, die Julia zunächst skeptisch betrachtet, da sie sich selbst als wenig kreativ einschätzt. Doch überraschenderweise entpuppt sich das Basteln als lustige und verbindende Aktivität. Julian beweist, dass er Julias Lieblingsfarbe kennt und hilft ihr beim Stanzen des Leders. Die beiden scheinen sich näherzukommen und Spaß zu haben.

Islands heiße Quellen: Bringen sie Wärme in die Beziehung? Entspannung oder Anspannung? Julian und Julia verbringen Zeit in einer heißen Quelle. Bild: Joyn / SAT.1

Trotz des gelungenen Dates bleibt eine gewisse Distanz zwischen Julia und Julian bestehen. Um für Entspannung zu sorgen, steht ein Besuch in einer heißen Quelle auf dem Programm. Julia genießt die wohltuende Wärme und auch Julian zeigt sich begeistert:

Es war wunderschön, in der Quelle zu sein. […] Mich hat es einfach mal geerdet. Das tat mir einfach auch mal gut. Julian

Doch auch hier zeigt sich Julias Zögern, wenn Julian Nähe sucht: "In der ein oder anderen Situation war es mir in dieser heißen Quelle tatsächlich etwas zu nah, sodass ich immer ein Stückchen weiter weggerobbt bin." Julia gesteht, dass sie Julian gerne mehr geben würde, es aber im Moment nicht kann. Sie fühlt sich blockiert und ist frustriert darüber, nicht so viel zu empfinden wie sie es sich wünscht. Auch Julian spürt die Anspannung und kann sich trotz der wunderschönen Umgebung nicht richtig entspannen. Er erlebt ein Wechselbad der Gefühle und ihn belasten die "Momente, […] wo es dann nicht so gut läuft. Das reißt mich natürlich dann auch runter."

"Meine Gefühle haben so ein bisschen nachgelassen" Julia scheint von Julians innerem Tumult nichts mitzubekommen: "Ich glaube, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr Gefühlschaos habe als er." Sie gibt an, dass sie immer wieder Freiraum sucht, um ihre Gedanken zu sortieren und plant, erneut das Gespräch mit den Expert:innen zu suchen, da sie alleine nicht weiterkommt. Julian zeigt Verständnis für Julias Situation und zieht sich daraufhin etwas zurück. Doch auch in ihm wachsen die Zweifel: "Meine Gefühle haben so ein bisschen nachgelassen." Werden Julia und Julian ihre Blockaden überwinden und zueinanderfinden?

+++ Update, 11. November 2025 +++ Nach dem Gefühlschaos bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" wirken Julia und Julian beim ersten gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen bereits sehr vertraut.

"Gestern Abend haben Julian und ich einfach noch mal die Zeit genutzt, um einfach mal unter vier Augen zu sprechen. Uns war es beiden wichtig, unseren Hochzeitstag zu reflektieren", berichtet Julia. Julian strahlt über das ganze Gesicht: "Die Gefühle sagen gerade, es ist der richtige Weg. Es sind die Schmetterlinge im Bauch. Es kribbelt, wenn ich sie ansehe." Julia hingegen bleibt realistisch, auch wenn sie optimistischer wirkt als am Vortag: "Ich glaube, nach 24 Stunden kann man noch nicht von Schmetterlingen im Bauch oder Ähnlichem reden. Wir sind immer noch zwei Fremde. Ich fühle mich einfach bei ihm wohl, es ist angenehm und alles andere muss einfach die Zeit bringen."

Julia und Julian auf großer Island-Reise - hier streamen: Hochzeit auf den ersten Blick Ab Minute 60: Julian und Julia starten ihre Hochzeitsreise in Island Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.11.2025 • 118 Min • Ab 6

Auf nach Island! Zeit, sich näher kennenzulernen, bietet die Hochzeitsreise in Island. Vor der atemberaubenden Kulisse beginnt der erste Morgen vielversprechend: Julian sorgt mit einem liebevoll zubereiteten Frühstück für einen gelungenen Start in den Tag. "Ich habe sie zum Tanzen bekommen!", erzählt er begeistert. "Wir haben zusammen getanzt. Dann war die gute Laune da und wir freuen uns, zusammen den Tag zu erleben." Das erste Date bestätigt: Die beiden scheinen in der isländischen Landschaft zueinander zu finden. Doch dann die überraschende Wende: Im Abspann gesteht Julian, dass seine "Gefühle so ein bisschen nachgelassen" haben. Und auch Julia sucht Rat bei den Expert:innen. Steht diese Ehe vor dem Aus?

+++ Update, 29. Oktober 2025 +++

Julias anfängliche Begeisterung wird schnell getrübt Der große Moment ist da: Julia und Julian stellen sich in Folge 3 dem Abenteuer "Hochzeit auf den ersten Blick" und begegnen sich zum ersten Mal auf dem Standesamt auf Schloss Atzelsberg. Die Aufregung ist Julia deutlich anzusehen. "Mein Wunsch ist einfach, dass wir beide 'Ja' sagen", strahlt sie bereits vor der Zeremonie. Und auch Julian ist sichtlich nervös, aber voller Vorfreude, als er seine Braut zum ersten Mal sieht: "Du siehst so toll aus!" Ein vielversprechender Start für Julia und Julian! Die Chemie stimmt, die Gespräche fließen, und schon werden Urlaubs- und Konzert-Pläne geschmiedet. Doch die Idylle trügt: Julias anfängliche Begeisterung bekommt plötzlich einen herben Dämpfer:

Tatsächlich war ich ja sein Ruhepol. Ich hätte mir gewünscht, dass er mir noch etwas mehr Ruhe gibt. Julia

"Wir waren beide sehr aufgeregt!" Julia und Julian haben noch viel mehr Gemeinsamkeiten, als nur ihren ähnlichen Namen. Bild: Joyn/Markus Hertrich

Trotz aller Aufregung geben sich Julia und Julian glücklich das Jawort und besiegeln ihren Bund mit einem zärtlichen Kuss. "Wir waren beide sehr aufgeregt und ich glaube, wir brauchen auch einfach Zeit und Raum, um uns kennenzulernen", resümiert Julia. Nach der Trauung verweilen sie noch einen Moment in trauter Zweisamkeit und tauschen sich über ihre Gefühle und Erwartungen aus. Dabei entdecken sie immer mehr Gemeinsamkeiten. Beide betonen die Bedeutung innerer Werte und sprechen sogar schon über ihren Kinderwunsch. "Ich hab nach wie vor tatsächlich das Gefühl, dass ich mir gegenübersitze, wenn ich mit ihm spreche, weil wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben", strahlt Julia. Auch Julian ist überwältigt: "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man so glücklich sein kann".

"Ich finde ihn nicht männlich" Doch dann der Paukenschlag: In einem Gespräch mit ihrer Schwester gesteht Julia ihre tiefsten Zweifel. "Nach der Trauung hatte ich das Gefühl, mich ein wenig verloren zu haben. Ich war irgendwie von mir und der Situation enttäuscht. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt", so die 28-Jährige. Sie enthüllt sogar, mit dem Gedanken gespielt zu haben, "Nein" zu sagen. Sie wollte nur nicht die Erste bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sein, die eine Heirat verweigert.

Ich wollte halt schon jemand, der Emotionen zeigt, aber der männlich ist. Ich finde ihn nicht männlich! [...] Ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich attraktiv. Julia zu ihrer Schwester im Vier-Augen-Gespräch

Ist Julias und Julians Ehe nach wenigen Minuten schon gescheitert? Julias Schwester steht ihr zur Seite und rät ihr, dem Experiment eine Chance zu geben und auf die Expertise der Fachleute zu vertrauen. Auch Dr. Sandra Köhldorfer bestärkt Julia in einem anschließenden Gespräch darin, ihre hohen Erwartungen loszulassen, um sich wirklich auf das Abenteuer einzulassen. Schließlich sucht Julia das klärende Gespräch mit Julian. Er zeigt großes Verständnis für ihre Situation, und gemeinsam beschließen sie, dem Experiment eine Chance zu geben und offen miteinander zu kommunizieren. Erleichtert lassen sie die Anspannung hinter sich und genießen die Hochzeitsfeierlichkeiten. Ob dieser ehrliche Austausch ausreicht, um die Ehe zu retten? Und werden sich während der Hochzeitsreise Gefühle entwickeln?

+++ Original-News +++ Bei Julian und Julia scheint es auf den ersten Blick zu passen! Die Expert:innen von "Hochzeit auf den ersten Blick" sind sich einig: Die herzliche Personalerin und der charmante Produktmanager könnten füreinander bestimmt sein.

Ist Julian der Romeo für Julia? Der abenteuerlustige Romantiker Julian ist seit anderthalb Jahren Single. Er wünscht sich eine erfüllte Partnerschaft und möchte seiner zukünftigen Frau ein positives Beispiel für gesunde Männlichkeit sein. Julia ist seit rund zwei Jahren Single und hat erkannt, dass das Single-Leben nichts für sie ist. Sie sucht einen Mann mit Humor - eine Eigenschaft, die sie womöglich bereits an Julian schätzt, der schon beim Hausbesuch von Expertin Beate Quinn mit lockeren Scherzen punktete. Außerdem spielt für beide die Familie eine wichtige Rolle. Julian trifft seine Liebsten wöchentlich und genießt die Nähe. Und auch für Julia sind ihre Mutter und Schwester die wichtigsten Bezugspersonen, weshalb sie die beiden auch zum Auswählen ihres Hochzeitskleids mitnimmt. Während der Anprobe zeigt sich Julia freudestrahlend und in ungeduldiger Erwartung der Hochzeit: "Jetzt will ich einfach nur heiraten und endlich meinen Mann kennenlernen. […] Ich glaube, ich bin gerade die glücklichste Frau auf der ganzen Welt!" Und auch Julian scheint beim Anzugkauf voller Vorfreude: "Hochzeitsgefühle kommen gerade richtig so in mir hoch."

Das Fazit der Expert:innen Nach sorgfältiger Analyse sind die Expert:innen überzeugt: Julian und Julia sind ein Match wie aus dem Bilderbuch. Beide zeigen eine hohe Kommunikationsbereitschaft, den gleichen Wunsch nach Bindung und Nähe und zeichnen sich durch ausgesprochene Herzlichkeit aus. Beate Quinn bringt es auf den Punkt:

Ein 'Perfect Match'! Beate Quinn über Julia und Julian

Werden Julian und Julia die Erwartungen erfüllen und tatsächlich "Ja" zueinander sagen? Oder werden die Herausforderungen des Experiments ihre Beziehung auf die Probe stellen? Die Antwort darauf siehst du in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das volle Paket "Hochzeit auf den ersten Blick" Hier ganze Folgen jederzeit kostenlos auf Joyn streamen!