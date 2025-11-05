Keine Folge verpassen
Wann läuft "Hochzeit auf den ersten Blick"? Alle Sendetermine der neuen Folgen
Aktualisiert:von Nicholas V.
Auch dieses Jahr wagen heiratswillige Singles die "Hochzeit auf den ersten Blick". Hier findest du eine Übersicht der Sendezeiten von Staffel 12.
Die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist gestartet!
Amor, mach dich bereit: Zwölf Singles träumen erneut davon, mit einem unbekannten Menschen eine Zukunft voller Liebe und Glück zu beginnen! Und die Chancen stehen gut, denn auch in diesem Jahr sorgt das Expert:innen-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst für die perfekten Matches.
Alle Sendezeiten und Sendetermine der 12. Staffel
Die neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft ab 21. Oktober 2025 in SAT.1 und auf Joyn - jeden Dienstag zur Primetime. Hier findest du die Sendetermine im Überblick:
Folge 1: Dienstag, 21. Oktober 2025, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 2: Dienstag, 28. Oktober 2025, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 3: Dienstag, 4. November 2025, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 4: Dienstag, 11. November 2025, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 5: Dienstag, 18. November 2025, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
...
Wann läuft "Hochzeit auf den ersten Blick" am 11. November 2025?
Die nächste Folge (Folge 4) von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 läuft am Dienstag, 11. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.
Alle Folgen in der Wiederholung
Zusätzlich hast du die Möglichkeit, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Wiederholung von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 in SAT.1 und auf Joyn anzusehen. Die genauen Zeiten in der Übersicht:
Folge 1: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 01:10 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 2: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 00:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 3: Mittwoch, 5. November 2025, 00:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 4: Mittwoch, 12. November 2025, 00:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 5: Mittwoch, 19. November 2025, 00:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
...
Doppelt hält besser! Jede Folge der neuen Staffel läuft auch auf sixx in der Wiederholung. Die Sendezeiten im Überblick:
Folge 1: Samstag, 25. Oktober 2025, 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn
Folge 2: Samstag, 1. November 2025, 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn
Folge 3: Samstag, 8. November 2025, 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn
Folge 4: Samstag, 15. November 2025, 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn
Folge 5: Samstag, 22. November 2025, 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn
...
Staffel 12 im Livestream und auf Joyn
Du kannst "Hochzeit auf den ersten Blick" übrigens nicht nur im TV schauen, sondern auch im Livestream ganz flexibel online, am Device deiner Wahl - sogar unterwegs! Kein Fernseher? Kein Problem! Der Joyn-Livestream steht dir jederzeit kostenlos zur Verfügung.
Ab 21. Oktober 2025 läuft jeden Dienstag um 20:15 eine neue Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" in SAT.1 und im Livestream auf Joyn. Übrigens: Alle Folgen sind direkt nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn verfügbar.
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 kostenlos im SAT.1-Livestream auf Joyn
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Folgen vor TV streamen
Du kannst es kaum erwarten, bis "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 endlich im TV läuft? Kein Problem! Streame die nächste Folge wie gewohnt schon jetzt bei Joyn PLUS+ - ganze sieben Tage früher. Aber psst, nichts spoilern!
Keine Geduld? Kein Problem!
Exklusive Bonus-Folge zur neuen Staffel
Vorfreude ist die schönste Freude! Auf Joyn konnten sich die Fans bereits ab dem 14. Oktober mit einer exklusiven Bonus-Folge auf die neue Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" einstimmen. Diese zeigt nicht nur die schönsten Erfolgsgeschichten der Sendung, sondern auch exklusive Ausschnitte von Dr. Sandra Köhldorfers eigener Traumhochzeit in Graz und stellt die neuen Teilnehmer:innen vor.
Hier die Bonus-Episode streamen:
Darum geht's bei "Hochzeit auf den ersten Blick"
Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" geben heiratswillige Singles einem oder einer Unbekannten das Ja-Wort. Erst während der Hochzeitsreise lernt sich das frisch vermählte Paar kennen. Anschließend folgt der Stresstest Alltag: Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen entscheiden die Matches, ob sie zusammenbleiben oder sich scheiden lassen wollen. Begleitet werden die Teilnehmer:innen während des gesamten Experiments von erfahrenen Expert:innen.
Alles Infos zur 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" kannst du hier nachlesen.
Das volle Paket "Hochzeit auf den ersten Blick"
Auch interessant:
Hinter den Kulissen: Meine erste "Hochzeit auf den ersten Blick"
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Finden diese Paare ihre große Liebe?
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Familien-Update
"Hochzeit auf den ersten Blick": Das wurde aus Jaqueline und Peter
Erster Streit
Wutausbruch auf Teneriffa: Kann Marco die Situation mit Marc noch retten?
Zweifel nach der Trauung
Julia findet Julian "nicht männlich": Was sagt Julian dazu?
"Sie hat vor Freude gestrahlt"
Romantische Flitterwochen: Bei Lina und Daniel sprühen die Funken!
Nach Folge 2
Bleiben Julia und Julian zusammen? Das denken Joyn-App-User:innen
Letztes Match in Staffel 12
Sind Marén und Frank ein perfektes Match?
"Ich weiß nicht, ob ich bereit bin"
Kurz vor der Trauung: Macht Braut Sarah einen Rückzieher?
Stimmung unterkühlt!
"Hochzeit auf den ersten Blick": Werden Marlon und Michelle noch warm miteinander?
Match aus Staffel 10
"Hochzeit auf den ersten Blick": So steht es um Marina und Robert