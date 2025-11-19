Liebe, Leben & Karriere "Ich war so alt": "Homeland"-Star Claire Danes spricht offen über späte Schwangerschaft Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher, spot on news Die Schauspielerin ist beruflich erfolgreich. Doch wie sieht es privat bei ihr aus? Bild: picture alliance / Evan Agostini / Invision/AP

International bekannt wurde Claire Danes mit "Shakespeares Romeo + Julia" an der Seite von Leonardo DiCaprio. Als Carrie Mathison in "Homeland" räumte sie zahlreiche Preise ab. Auch privat scheint es bei der Schauspielerin bestens zu laufen. Alles über ihre Karriere, ihr Familienleben und die späte Schwangerschaft.

Auf einen Blick Name: Claire Catherine Danes

Geboren: 12. April 1979

Geburtsort: New York City

Wohnort: New York City

Familienstand: verheiratet mit Hugh Dancy

Kinder: eine Tochter und zwei Söhne

Claire Danes: Kindheit & Ausbildung Claire Catherine Danes wurde am 12. April 1979 in New York geboren. Ihre Mutter (Carla Danes) ist Bildhauerin und Druckgrafikerin, außerdem betrieb sie eine Kindertagesstätte. Später arbeitete sie außerdem als Claires Managerin. Claires Vater (Christopher Danes) war als Bauunternehmer, IT-Berater und Fotograf tätig. Claire hat einen älteren Bruder, Asa, der als Anwalt tätig ist. Die Familie lebte in einem Künstlerloft in der Crosby Street. Bereits mit sechs Jahren nahm Danes Tanzunterricht, als sie zehn war, begann sie Schauspielkurse zu besuchen. Mit elf Jahren war sie in ersten kleineren Filmprojekten, mit zwölf unterschrieb sie den ersten Vertrag bei einer Talentagentur. Claire ging unter anderem auf die "New York City Lab School for Collaborative Studies", wo sie mit ihrer späteren Homeland-Co-Darstellerin Morena Baccarin in eine Klasse ging. Für ihre erste große Rolle in "Willkommen im Leben" zogen ihre Eltern mit ihr 1994 nach Santa Monica. 1997 machte Danes ihren Abschluss am "Lycée Français de Los Angeles". Kurz darauf begann sie ein Psychologie-Studium an der renommierten "Yale University". Das Studium brach sie jedoch nach zwei Jahren ab, um sich ganz auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren.

Am Set kennengelernt: Mit diesem Schauspieler ist Claire Danes verheiratet Bei den Dreharbeiten zu "Spuren eines Lebens" lernte Claire den britischen Schauspieler Hugh Dancy kennen. Der wurde vor allem durch die Rolle des Will Graham in "Hannibal" bekannt. Über ihr Kennenlernen berichtete Dane der Zeitschrift "Marie Claire": "Ich war gerade frisch Single und war vorher noch nie Single gewesen, also waren wir eine Weile nur Freunde. [Hugh und ich] haben uns in Rhode Island kennengelernt, in einem atemberaubenden Herbst. Eines Tages fuhren wir mit dem Fahrrad am Wasser entlang - es war glitzernd und idyllisch - und ich hatte diese profane Erkenntnis: 'Ich bin einfach wirklich glücklich.'" 2009 heirateten die beiden, heute haben sie zwei Söhne (* 2012, * 2018) und eine Tochter (* 2023). Dass Claire an die Ehe glaubt, habe sie unter anderem ihren Eltern zu verdanken, berichtete sie in einem Interview mit "The Sun". "Meine Mutter Carla hat mir beigebracht, dass eine lange Ehe funktionieren kann. Meine Eltern sind zusammen, seit sie 18 waren. Es ist ein Privileg, solche Vorbilder zu haben. Ich mag die Ehe. Ich fühle mich sehr sicher. Es ist hilfreich, wenn man in die Person verliebt ist, mit der man verheiratet ist. Manchmal schaue ich ihn an und denke: 'Du siehst echt gut aus.' Er hält mich bei Verstand und macht mich glücklich." Übrigens: Eine Zeit lang waren Claire Danes und Matt Damon ein Paar - die beiden hatten sich beim Dreh zu "Der Regenmacher" kennengelernt.

Claire Danes schämte sich für Schwangerschaft mit 44 Jahren Die Darstellerin hat sich geschämt, als sie im Alter von 44 Jahren noch einmal schwanger wurde. Das erzählte der Serien-Star in einer Folge des "Smartless"-Podcasts. "Ich war so alt, als das passierte. Ich war 44", sagte Danes und gab zu, dass sie "nicht gedacht hätte, dass es möglich sei", in diesem Alter noch schwanger zu werden. Sie und ihr Mann hätten auch gar nicht mehr geplant, ein weiteres Kind zu bekommen. "Ich hatte das überhaupt nicht vorhergesehen. Und es war seltsam. Plötzlich fühlte ich mich irgendwie komisch beschämt. [...] Als ob ich die Grenzen ein wenig überschritten hätte", sagte sie. Mit Blick auf die Altersspanne ihrer Kinder erklärte sie: "Es ist verrückt. Ich meine, ich habe gleichzeitig einen Teenager und ein Kleinkind."

In diesen Filmen und Serien hat Claire Danes mitgespielt In "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" spielte Danes neben Arnold Schwarzenegger, 1996 wurde sie an der Seite von Leonardo DiCaprio in "Shakespeares Romeo + Julia" international berühmt. In "The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit" spielte sie mit Größen wie Nicole Kidman, Julianne Moore und Meryl Streep. Hier ein Auszug aus allen Filmen und Serien, in denen die Schauspielerin ebenfalls mitgespielt hat: "Betty und ihre Schwestern" (1994)

"Willkommen im Leben" (1994 - 1995)

"Familienfest und andere Schwierigkeiten" (1995)

"Der Regenmacher" (1997)

"Les Misérables" (1998)

"Shopgirl" (2005)

"Die Familie Stone - Verloben verboten!"(2005)

"Der Sternwanderer" (2007)

"Ein Kind wie Jake" (2018)

"Die Schlange von Essex" (2022)

"Fleishman Is in Trouble" (2022)

"Full Circle" (2023)