Wahnsinnig verwirrend
Der "House of the Dragon"-Stammbaum: Wer ist bei den Targaryens mit wem verwandt?
Aktualisiert:von Anne O.
Wer glaubt, die Steuererklärung sei kompliziert, sollte mal versuchen, den Stammbaum der Targaryen zu entschlüsseln. Die weißhaarigen Drachenreiter:innen hielten jahrhundertelang die Herrschaft über den Eisernen Thron und somit über Westeros. Dafür setzten sie auf Inzucht. Heißt: Onkel und Nichten, Cousins, sogar Geschwister - kein Verwandtschaftsgrad war bei der Fortpflanzung tabu.
Das bleibt in der Familie
Die Targaryens heirateten untereinander, um die königliche Blutlinie "nicht zu verdünnen" und die Kontrolle über die Drachen zu behalten. So entstanden abenteuerliche Verwandtschaftsverhältnisse: Die Schwestern Baela und Rhaena - Kinder von Daemon Targaryen und Laena Velaryon - sind etwa gleichzeitig Rhaenyras Cousinen, Nichten und Stieftöchter.
Der Stammbaum ist ein zentrales Element, das die Machtkämpfe, Allianzen und Rivalitäten im Hause Targaryen antreibt. Die Familie der Drachenreiter:innen ist bekannt für ihre beiden extremen Seiten: Es gab Herrscher von unermesslicher Größe und solche, die in den Wahnsinn abglitten. Daher existiert in Westeros die Redewendung: Die Götter werfen bei der Geburt eines Targaryen eine Münze und entscheiden, ob dieser wahnsinnig wird oder nicht.
Hier sind die wichtigsten Charaktere der ersten beiden Staffel aufgelistet.
König Viserys I. Targaryen (Paddy Considine)
Er herrscht als fünfter König aus der Targaryen-Dynastie über die Sieben Königslande.
Seine Eltern sind Prinz Ballon und dessen Schwestergemahlin Alyssa Targaryen.
Sein Bruder heißt Prinz Daemon Targaryen.
Viserys "Der Friedvolle" ist der Cousin von Prinzessin Rhaenys Targaryen.
Seine Frau Aemma Arryn ist gleichzeitig seine Cousine und Mutter der gemeinsamen Tochter Rhaenyra. Bei der Geburt des gemeinsamen Sohnes Baelon verblutet sie. Der männliche Erbe stirbt am Tag darauf.
Mit seiner zweiten Gemahlin Alicent Hohenturm bekommt er die Söhne Aegon II, Aemond und Daeron sowie Tochter Helaena.
Prinzessin Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock, jung, und Emma D'Arcy)
Rhaenyra ist die erstgeborene Tochter von König Viserys I. und seiner ersten Ehefrau Aemma Arryn.
Sie wird durch die zweite Ehe ihres Vaters zur Stieftochter von Königin Alicent Hohenturm, die vorher ihre beste Freundin und Vertraute war.
Sie ist die Halbschwester von Prinz Aegon II., Prinz Aemond und Prinzessin Helaena, den Kindern aus Viserys' zweiter Ehe mit Alicent Hohenturm.
Sie hat geheime Affären mit ihrem persönlichen Beschützer Ser Criston Cole und später mit Ser Harwin Kraft.
Aus ihrer ersten Ehe mit Ser Laenor Velaryon gehen drei Söhne namens Jacaerys, Lucerys und Gottfried Velaryon hervor. Wobei das Gerücht immer lauter wird, dass Ser Harwin Kraft der leibliche Vater sei.
Später heiratet sie ihren Onkel, Prinz Daemon Targaryen. Mit ihm wird sie Mutter von Aegon III. und Viserys II.
Prinz Daemon Targaryen (gespielt von Matt Smith)
Der skrupellose und komplett unberechenbare Prinz ist der zweitgeborene Sohn von Prinz Baelon und dessen Schwestergemahlin Alyssa Targaryen.
Sein älterer Bruder ist König Viserys I.
Seine erste Frau Rhea Rois stirbt unter mysteriösen Umständen bei einem Jagdunfall. Die beiden hatten keine Kinder, er heiratet dann Laena Velaryon, die Tochter von der "Seeschlange" und Rhaenys. Mit ihr bekommt er die Zwillingstöchter Rhaena und Baela.
In seiner dritten Ehe ist er der zweite Ehemann von Prinzessin Rhaenyra Targaryen - seiner Nichte und Tochter seines älteren Bruders König Viserys I. Mit ihr hat er die Kinder Aegon III. und Viserys II.
Prinzessin Rhaenys Targaryen (Eve Best)
Sie ist die Tochter von Aemon Targaryen und Lady Jocelyn Baratheon und somit die Cousine von König Viserys I.
Mit 16 Jahren heiratet sie Lord Corlys Velaryon, "die Seeschlange".
Sie ist die Mutter von Laena und Laenor Velaryon und die Tante von Rhaenyra.
Königin Alicent Hohenturm (Emily Carey (jung) und Olivia Cooke)
Ihr Vater ist Otto Hohenturm, die "Hand des Königs", der aber bei Viserys I. zwischendurch in Ungnade fällt.
Sie heiratet auf Drängen ihres Vaters mit 18 Jahren den knapp 30-jährigen König Viserys I. und ist somit seine zweite Ehefrau.
Ihre Kinder heißen Aegon II., Daeron, Aemond und Helaena.
Durch ihre Heirat mit Viserys I. wird sie zur Stiefmutter von Rhaenyra Targaryen.
Aegon II. Targaryen (gespielt von Ty Tennant, jünger, und Tom Glynn-Carney)
Er ist der erstgeborene Sohn von König Viserys I. und Königin Alicent Hohenturm. Seine Geschwister heißen Aemond, Helaena and Daeron.
Rhaenyra ist seine Halbschwester. Mit ihr streitet er nach dem Tod seines Vaters um den Thron. Er wird am Ende von Staffel eins als Aegon II. zum König gekrönt, obwohl sein Vater Rhaenyra als Erbin benannt hatte. Dadurch löst er den Bürgerkrieg "Tanz der Drachen" aus.
Seine Schwester Helaena nimmt er zur Frau und bekommt mit ihr die Zwillinge Jaehaerys und Jaehaera sowie Maelor.
Helaena Targaryen (gespielt von Phia Saban)
Sie ist die einzige Tochter von König Viserys I. Targaryen und Königin Alicent Hohenturm.
Ihre Brüder heißen Aegon, Aemond und Daeron.
Ihren ältesten Bruder Aegon heiratet sie und bekommt mit ihm die Zwillinge Jaehaerys und Jaehaera sowie Maelor. Dem Zwillings-Jungen widerfährt ein schlimmes Schicksal, das sie traumatisiert.
Helaena ist bekannt für ihr sonderbares Verhalten. Sie wirkt oft ruhig und in ihre eigene Welt versunken und scheint die besondere Fähigkeit einer "Träumerin" zu besitzen. Das heißt: Sie äußert häufig kryptische Sätze, hinter denen sich Prophezeiungen verbergen.
Aemond Targaryen (gespielt von Ewan Mitchell)
Der Prinz aus dem Hause Targaryen ist der zweite Sohn von König Viserys I. und Königin Alicent.
Er ist der Bruder von Aegon und Helaena Targaryen.
Besonderes Merkmal: Er trägt eine Augenklappe, da er in seiner Jugend ein Auge im Kampf gegen seinen Neffen Lucerys "Luke" Velaryon verloren hat. Luke ist der Sohn von Rhaenyra und Ser Laenor Velaryon (offiziell). Als Ersatz für sein Auge trägt er einen Saphir.
Aemond reitet den Drachen Vhagar, den größten und ältesten noch lebenden Drachen in Westeros (nach Balerions Tod).
Jacaerys Velaryon (gespielt von Harry Collett)
Er ist der erstgeborene Sohn von Prinzessin Rhaenyra Targaryen und Ser Laenor Velaryon.
Die Ehe seiner Eltern wurde aus rein politischen Gründen beschlossen, um die Position Rhaenyras als Thronerbin zu sichern und eine mächtige Allianz der beiden Familien zu schmieden.
Da er seinem Vater überhaupt nicht ähnlich sieht, muss er sich seit frühester Kindheit mit Gerüchten auseinandersetzen, dass er nicht Laenors leiblicher Sohn sei und wird sogar von seinen Neffen als "Bastard" beschimpft. Sein leiblicher Vater ist sehr wahrscheinlich Ser Harwin Kraft.
Er ist der ältere Bruder von Lucerys Velaryon.
Lucerys Velaryon (Elliot Grihault als Jugendlicher)
"Luke" ist der zweitälteste Sohn von Rhaenyra und Ser Laenor Velaryon.
Da er seinem Vater nicht ansatzweise ähnlich sieht, hat er dasselbe Problem wie sein Bruder Jacaerys: Immer wird gemunkelt, dass er nicht Laenors Sohn sein könne. Sein leiblicher Vater ist sehr wahrscheinlich Ser Harwin Kraft.
Seine Rolle in Staffel eins ist entscheidend für den Beginn des Krieges: Er wird von Rhaenyra als Gesandter geschickt, um Verbündete zu gewinnen. Im Finale wird er allerdings von Aemond und dessen Drachen getötet. Sein Tod ist der zentrale Auslöser für Rhaenyras Vergeltungsfeldzug und den offenen Krieg.
