Wer noch nicht genug von Drachen, Intrigen und epischen Schlachten hat, darf sich freuen, denn Westeros brennt erneut! Mit "House of the Dragon" Staffel 2 geht das gefeierte Spin-off endlich weiter. Seit dem 23. Oktober ist die neue Staffel im Kampf um den Eisernen Thron auf Joyn verfügbar. Ihr könnt es kaum erwarten? Hier lest ihr, was euch in den neuen Folgen erwartet.

Vor "Game of Thrones" kam das Feuer: "House of the Dragon" erzählt die epische Vorgeschichte des Hauses Targaryen – rund 200 Jahre vor den Ereignissen in Westeros. Intrigen, Machtspiele und der erbitterte "Tanz der Drachen" spalten die Familie und führen zu einem unerbitterlichen Krieg. Basierend auf George R.R. Martins Feuer und Blut zeigt die Serie, wie der Untergang der Drachen begann.

Der Krieg um den Thron ist zurück - auf Joyn

Ab dem 23. Oktober kann man auf Joyn die gesamte zweite Staffel von "House of the Dragon" streamen. Sie katapultiert euch direkt zurück zum "Tanz der Drachen". Der Bürgerkrieg zwischen Rhaenyra und Aegon II. eskaliert, Intrigen werden gesponnen und Verrat ist an der Tagesordnung. Westeros steht in Flammen!

Für alle, die das absolute Drachen-Erlebnis und keinen Dialog verpassen wollen: Joyn bietet "House of the Dragon" nicht nur kostenlos an, sondern auch im englischen Originalton – mit deutschen Untertiteln.

Hast du die erste Staffel verpasst? Kein Problem, ab auf Joyn, wo du sie kostenlos streamen kannst.