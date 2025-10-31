Kindheit, Karriere, Liebesleben "In aller Freundschaft"-Star Marijam Agischewa: Darum floh die "beliebteste Schauspielerin der DDR" in den Westen Aktualisiert: 31.10.2025 • 10:55 Uhr Marijam Agischewa spielt seit der ersten Folge die Rolle der Dr. Karin Patzelt in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Bild: IMAGO / STAR-MEDIA | WDR/ARD/Jens Ulrich Koch

Sie ist hart, aber fair: Prof. Dr. Karin Patzelt, die vielen als Chefärztin in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" bekannt ist. Nicht nur die Rolle von Agischewa ist mitreißend, auch über das echte Leben und ihre Vergangenheit der Schauspielerin gibt es einiges Interessantes zu berichten.

Steckbrief Name : Marijam Agischewa, geb. Melan Schwarz

Geburtstag : 22.12.1958

Geburtsort : Hangzhou, China

Wohnort : Berlin

Größe : 1,68 Meter

Familienstand : verheiratet mit Georg Alexander

Kinder: eine Tochter, Olivia, mit Ex-Ehemann Wolfgang Häntsch

Wo hat Marijam Agischewa mitgespielt? Seit der ersten Folge, und damit seit zehn Jahren, spielt Marijam Agischewa die Rolle der Prof. Dr. Karin Patzelt in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Zuvor hatte sie bereits in unzähligen Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Hier ein kleiner Auszug: "Praxis Bülowbogen" (1991)

"Derrick" (1992)

"SOKO München" (1992)

"Wolffs Revier" (1993–2003)

"Der Blaue" (1994)

"Freunde fürs Leben" (1994–1996)

"Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen" (1998–2002)

"Eine Liebe in Königsberg" (2006)

"Wege zum Glück" (2008–2009)

Marijam Agischewa: Liebe & Familie In erster Ehe war Marijam mit dem Schauspieler Wolfgang Häntsch verheiratet. Aus dieser Verbindung stammt ihre Tochter Olivia, die im Jahr 1987 geboren wurde. Mutter und Tochter treten immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, zum Beispiel bei Preisverleihungen. Seit 1995 ist Agischewa in zweiter Ehe mit Georg Alexander verheiratet, der früher die Spielfilmabteilung des ZDF leitete. Fun Facts über Marijam: Ihr eigentlicher Name lautet Melan Schwarz. Melan ist chinesisch und bedeutet so viel wie: "Woge von Pflaumenblüten". Bei der Ausreise aus China wurde ihr Name geändert, doch ihre Familie und ihr Freundeskreis nennt sie noch immer Melan. Der Name gefalle ihr auch besser. Nach der Schule wollte Marijam eigentlich Archäologie studieren, das klappte damals in der DDR jedoch nicht. Was auch nicht viele wissen: Anfang der 2000er ließ sich die Schauspielerin zur Heilpraktikerin ausbilden. "Ich möchte mich nun auch mit anderen Dingen befassen. Und dümmer wird man davon bestimmt nicht", erklärte sie damals gegenüber der Zeitschrift "Super TV".