Interessante Einblicke
"In aller Freundschaft"-Star Mike Adler: Nebenbei ist er als Rapper unterwegs!
Aktualisiert:
Mike Adler ist aus dem Cast von "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" nicht wegzudenken. Seit der allerersten Folge spielt er den Dr. Moreau in der Krankenhausserie. Was sein Privatleben betrifft, hält sich der Schauspieler allerdings ziemlich bedeckt …
Steckbrief
Name: Mike Reinhard Peter Adler
Geburtstag: 20.03.1987
Geburtsort: West-Berlin
Wohnort: Berlin
Größe: 1,83 Meter
Familienstand: unbekannt
Kinder: unbekannt
Mike Adler: Kindheit und Werdegang
Mike Adler wuchs mit einer deutschen Mutter und einem nigerianischen Vater in West-Berlin auf. Er war bereits als Kind kreativ, verbrachte viel Zeit mit dem Zeichnen von Comics. In seiner Jugend entdeckte er die Street-Art-Szene für sich und zog als Sprayer durch die Straßen Berlins.
Seine Begeisterung für die Kunst führte ihn schließlich an die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg, wo er von 2003 bis 2006 eine Schauspielausbildung absolvierte. Danach stand er in verschiedenen Theaterproduktionen auf der Bühne, unter anderem als Fürst Oblomov in "Das Bildnis von Dorian Gray".
Sein erster Filmauftritt hatte er 2003 mit dem Kurzfilm "Herzlutschen". Den Durchbruch schaffte er mit seiner ersten Hauptrolle im Kinofilm "Wholetrain". In den Jahren danach war er in mehreren Fernsehproduktionen zu sehen, darunter "KDD - Kriminaldauerdienst", "Die Hitzewelle - Keiner kann entkommen" und "Anna und die Liebe".
Seine bekannteste Rolle verkörpert er seit 2015 als Dr. Matteo Moreau in der Krankenhausserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". In dieser Figur tritt er außerdem regelmäßig in den Schwesterserien "In aller Freundschaft" und "In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern" auf. Dr. Matteo ist ziemlich grantig und kann ganz schön fies zu seinen Mitmenschen sein, doch er hat einen weichen Kern. Und wahre Fans kennen natürlich die tragische Geschichte hinter der harten Fassade.
Hat Mike Adler eine Freundin?
Tja, was sein Privatleben angeht, übt sich der Schauspieler erfolgreich in Diskretion. In der Öffentlichkeit zeigt er sich nie mit Partner:in, es ist auch nicht bekannt, ob er Vater ist. Auf Instagram gibt es, seit sein Profil gehackt wurde, auch nur wenig zu sehen. Die paar Fotos zeigen ihn vor allem im Arbeitskontext, wie hier am Set von "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte".
Unerwartet: Das ist Mikes zweites Standbein
Neben der Schauspielerei brennt Mike vor allem für Rap. Unter dem Pseudonym Mike Fiction ist er seit 2001 Mitglied der "KaosLoge". 2007 erschien sein Debütalbum "Dreckiges Deutsch". Und damit nicht genug: als Mike Kinski ist Adler im Web-Format "Rap am Mittwoch" und bei "Aggro TV" zu sehen. Und einen Podcast hat er auch noch!
