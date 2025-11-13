Was wissen wir über sie? "In aller Freundschaft"-Star Sanam Afrashteh: Warum legte sie eine Pause am Set ein? Aktualisiert: Vor 10 Minuten Die Rolle als Dr. Leyla Sherbaz verkörpert Sanam schon seit der ersten Folge von "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte". Doch wie lebt sie abseits der Kamera? Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Uli Glockmann/Geisler-Fotopress

Fans kennen und lieben Sanam Afrashteh vor allem in ihrer Rolle als Dr. Leyla Sherbaz bei "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte". Die Oberärztin der Unfallchirurgie und Anästhesie am Johannes-Thal-Klinikum zeichnet sich durch ihre herzliche, fröhliche und offene Art aus. Aber wie tickt die Schauspielerin privat?

Steckbrief Name : Sanam Afrashteh

Geburtstag : 24.11.1976

Geburtsort : Marburg

Wohnort : Berlin Kreuzberg

Größe : 1,67 Meter

Familienstand : unbekannt

Kinder: eine Tochter

Sanam Afrashteh: Privates bleibt privat Trotz (oder vielleicht gerade wegen) ihrer Bekanntheit achtet Sanam darauf, ihr persönliches Umfeld aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Besonders ihre Familie spielt für sie eine zentrale Rolle. Es ist bekannt, dass sie Mutter einer Tochter ist, die 2014 geboren wurde. Doch mehr Details zu ihrem Nachwuchs gibt sie nicht preis. Auch über ihren Beziehungsstatus hält sie sich bedeckt – in Interviews betont sie, dass sie Privates und Berufliches strikt voneinander trennt. Auch auf Instagram zeigt sie sich lediglich mit Serien-Ehemann Ben Ahlbeck (Philipp Danne).

Sanam Afrashteh: Pause bei "Die jungen Ärzte" Fast zwei Jahre lang fehlte Dr. Leyla Sherbaz bei "Die jungen Ärzte", nachdem sie nach Folge 351 ziemlich überraschend verschwunden war. Immer wieder verschob die Ärztin ihre Rückkehr aus London. Was genau der Grund für die längere Drehpause Afrashtehs war, ist nicht bekannt. Auf Instagram schrieb sie: "Der Grund dafür lag in meinem Privatleben, ich brauchte meine Kraft, meine Gedanken und meine Zeit für mich und die Menschen um mich rum. Wie einige von euch sicher bemerkt haben, hab ich dafür auch eine Drehpause bei den Jungen Ärzten eingelegt. Ich bin meinen Chefs, dem Team und nicht zuletzt meinen Kollegen so dankbar, dass das möglich war (und ist) und ich freue mich wahnsinnig auf meine Rückkehr ans Set!" .

