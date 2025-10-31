Was wissen wir über sie?
Sanam Afrashteh privat: Darum fehlte der "In aller Freundschaft"-Star lange in der Serie
Aktualisiert:
Fans kennen und lieben Sanam Afrashteh vor allem in ihrer Rolle als Dr. Leyla Sherbaz bei "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte". Die Oberärztin der Unfallchirurgie und Anästhesie am Johannes-Thal-Klinikum zeichnet sich durch ihre herzliche, fröhliche und offene Art aus. Aber wie tickt die Schauspielerin privat?
Steckbrief
Name: Sanam Afrashteh
Geburtstag: 24.11.1976
Geburtsort: Marburg
Wohnort: Berlin Kreuzberg
Größe: 1,67 Meter
Familienstand: unbekannt
Kinder: eine Tochter
Sanam Afrashteh: Privates bleibt privat
Trotz (oder vielleicht gerade wegen) ihrer Bekanntheit achtet Sanam darauf, ihr persönliches Umfeld aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.
Besonders ihre Familie spielt für sie eine zentrale Rolle. Es ist bekannt, dass sie Mutter einer Tochter ist, die 2014 geboren wurde. Doch mehr Details zu ihrem Nachwuchs gibt sie nicht preis. Auch über ihren Beziehungsstatus hält sie sich bedeckt – in Interviews betont sie, dass sie Privates und Berufliches strikt voneinander trennt. Auch auf Instagram zeigt sie sich lediglich mit Serien-Ehemann Ben Ahlbeck (Philipp Danne).
Wo hat Sanam Afrashteh mitgespielt?
Sanam Afrashteh besuchte die Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Ihre ersten Rollen spielte sie auf Theaterbühnen in Frankfurt, Berlin – aber auch in Russland, Australien sowie im palästinensischen Gaza. Zum TV kam sie erst 2006, seither spielt sie in der Kinderserie "Löwenzahn" die Kioskbesitzerin Yasemin Saidi. Auch im Kinoableger "Löwenzahn – Das Kinoabenteuer" war sie mit dabei. Außerdem spielte Afrashteh von 2012 bis 2014 an der Seite von Annette Frier die Rolle der Elli Steiner in "Danni Lowinski". Ihr vermutlich größter Erfolg: ist aber die Rolle der Dr. Leyla Sherbaz, die sie seit der ersten Folge (2015) bei "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" spielt.
Sanam Afrashteh: Pause bei "Die jungen Ärzte"
Fast zwei Jahre lang fehlte Dr. Leyla Sherbaz bei "Die jungen Ärzte", nachdem sie nach Folge 351 ziemlich überraschend verschwunden war. Immer wieder verschob die Ärztin ihre Rückkehr aus London.
Was genau der Grund für die längere Drehpause Afrashtehs war, ist nicht bekannt. Auf Instagram schrieb sie: "Der Grund dafür lag in meinem Privatleben, ich brauchte meine Kraft, meine Gedanken und meine Zeit für mich und die Menschen um mich rum. Wie einige von euch sicher bemerkt haben, hab ich dafür auch eine Drehpause bei den Jungen Ärzten eingelegt. Ich bin meinen Chefs, dem Team und nicht zuletzt meinen Kollegen so dankbar, dass das möglich war (und ist) und ich freue mich wahnsinnig auf meine Rückkehr ans Set!" .
