"Phantastische Tierwesen": Was ist los mit Teil 4 und 5?

Die "Phantastische Tierwesen"-Reihe sollte ein ähnlich großes Kinofranchise werden wie die "Harry Potter"-Filme, letztlich entstanden aber nur drei statt den geplanten fünf Filmen. Was ist passiert?

Blieb die "Phantasische Tierwesen"-Reihe hinter den Erwartungen zurück?

Mit den Riesenerfolgen der "Harry Potter"-Filme war das Filmstudio Warner Bros. auf Gold gestoßen. Und als diese Goldmine ausgehoben wurde, machte man sich schnell an die nächste, und man war dabei guter Dinge. Joanne K. Rowling hatte ihnen immerhin schon den Weg gewiesen. Die Autorin hatte neben den "Harry Potter"-Vorlagen schließlich ein weiteres Buch zum Hogwarts-Kosmos verfasst, das sich ebenfalls filmisch verwerten ließe.

Gesagt, getan - und bald schon entstand der erste gleichnamige Film auf Grundlage von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind". Nur: Der Auftakt einer ähnlich groß angelegten Filmreihe wie "Harry Potter" war das nicht. Es folgten zwar die Fortsetzungen "Grindelwalds Verbrechen" und "Dumbledores Geheimnisse", doch die in Aussicht gestellten Teile 4 und 5 lassen bis heute auf sich warten. Warum eigentlich?

Das Geld spielte eine Rolle. Die Strateg:innen und Planer:innen hinter den Kulissen des Filmstudios haben die Rechnung ohne den Wirt, in diesem Fall ohne die Kinozuschauer:innen gemacht. Die wollten sich diesmal, anders als noch von der "Harry Potter"-Reihe, nicht so recht verzaubern lassen. Zwar gelten die drei "Phantastische Tierwesen"-Filme im allgemeinen Ansehen nicht als Total-Flops, hinter den Umsatzerwartungen blieben sie dennoch.

Der Auftakt der Reihe gab noch Anlass zu Hoffnung, die Abenteuer um den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) spielte weltweit mehr als 800 Millionen Dollar ein. Enttäuschend waren dann aber schon die Ergebnisse von "Grindelwalds Verbrechen", der auf ein globales Einspielergebnis von nurmehr rund 650 Millionen kam. Dass das kein Ausrutscher war, zeigte schließlich "Dumbledores Geheimnisse" mit seinen enttäuschenden 407 Millionen Dollar.