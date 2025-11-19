Neue Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2025: Sender schickt heute einen echten Kinostar ins Rennen - alle Promis der Staffel im Überblick Aktualisiert: Vor 1 Stunde von PM Matthias Schweighöfer stellt sich der Herausforderung und tritt für den Sender bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" an. Bild: Joyn/Ralf Wilschewski

Joko und Klaas wollen es erneut wissen und fordern ihren Arbeitgeber ProSieben heraus. Dieser hat sich für die Herbststaffel 2025 wieder reichlich Unterstützung geholt und will dem Duo die 15 Minuten Live-Sendezeit in der Prime Time nicht einfach so geben!

Wer tritt in Staffel 8 gegen Joko und Klaas an? Die Gegner:innen von Joko und Klaas hat ProSieben wie immer sorgfältig ausgewählt. Im Auftrag des Senders sind in der Herbststaffel 2025 wieder zahlreiche Promis dabei.

Das sind die Einsätze Mit der starken Unterstützung will sich ProSieben den Gewinn sichern. Gewinnt der Sender die Show am Mittwochabend, müssen sich Joko und Klaas in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen. Gewinnen aber Joko und Klaas dürfen sie am darauffolgenden Tag um 20:15 Uhr 15 Minuten auf ProSieben so gestalten, wie sie es wollen. Was die beiden planen, weiß vorher niemand. Die Show wird von Steven Gätjen moderiert. Ab dem 19. November werden sechs neue Folgen, immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt und sind kostenlos auf Joyn zu streamen.