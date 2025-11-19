Strafe bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" Joko und Klaas veröffentlichen neue Remixe und Coverversionen ihres ProSieben-Songs "We Love To Entertain You" - hier kannst du sie hören! Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Joko & Klaas gegen ProSieben So haben Joko und Klaas gegen ProSieben verloren Videoclip • 19:34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Joko und Klaas haben am Mittwoch gegen ProSieben verloren. Das Ergebnis ihrer musikalischen Strafaufgabe kannst du dir jetzt anhören! Das sind die neuen Versionen vom ProSieben-Song "We Love To Entertain You".

Die Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist am 19. November mit einer Niederlage von Joko und Klaas gestartet, was wie immer nicht ohne Konsequenzen bleibt. Wie üblich müssen die beiden Verlierer im Auftrag ihres Arbeitgebers eine Strafaufgabe übernehmen. Diese ist diesmal musikalischer Natur und knüpft an eine Strafe aus einer früheren Staffel an. Vor gut sechs Jahren hatten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für ProSieben den Song "We Love To Entertain You" komponiert, getextet und eingesungen.

"We Love To Entertain You": Der Song von Joko und Klaas Zur Erinnerung: Das ist der Titel, den Joko und Klaas nach ihrer Niederlage in der Show vom 15. Oktober 2019 veröffentlicht hatten:

Wegen dieser Sendung mussten Joko und Klaas 2019 einen kompletten Song für ProSieben aufnehmen: Joko & Klaas gegen ProSieben Folge vom 15.10.2019

Neuauflage von Joko-&-Klaas-Song Nun ist es an der Zeit für eine Neuauflage: Herr ProSieben hat seine Angestellten damit beauftragt, das Lied zu modernisieren und sechs Remix-Versionen zu erstellen. Diese werden in der nächsten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" vorgestellt und sind schon bald im Streaming verfügbar.

Hier gibt es die Remixe vom Joko-&-Klaas-ProSieben-Song Joko und Klaas haben sich nicht lumpen lassen und statt der geforderten sechs Remix-Versionen sogar gleich neun neue Varianten von "We Love To Entertain You" produziert. Dabei erweist sich das Moderatoren-Duo als überaus vielseitig: Von Italo-Disko über KPop-Sound bis hin zu einer Rap- und einer Volksmusik-Version haben Joko und Klaas ihren Kult-Hit durch den musikalischen Fleischwolf gedreht, geremixt und gecovert was das Zeug hält. Zu hören sind die neuen Remix-Versionen bei allen gängigen Musik-Streaming-Diensten. Außerdem werden einige der Song-Varianten von Joko und Klaas ihren Weg auf Social Media finden. Sobald die Titel offiziell verfügbar sind, werden die entsprechenden Links in diesem Artikel ergänzt.