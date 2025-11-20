Von Italo-Disco bis Rap
"Joko & Klaas gegen ProSieben": Verlierer müssen ProSieben-Song "We Love To Entertain You" remixen - Wo kann man die Tracks hören?
Aktualisiert:von Steve Buchta
Joko & Klaas gegen ProSieben
So haben Joko und Klaas gegen ProSieben verloren
Videoclip • 19:34 Min • Ab 12
Joko und Klaas mussten am Mittwoch eine Niederlage einstecken. Das Ergebnis ihrer musikalischen Strafaufgabe steht bald für alle hörbar bereit: frische Versionen des ProSieben-Songs "We Love To Entertain You".
Die Herbststaffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist am 19. November mit einer Niederlage von Joko und Klaas gestartet, was wie immer nicht ohne Konsequenzen bleibt. Die beiden Verlierer müssen im Auftrag ihres Arbeitgebers eine Strafaufgabe übernehmen.
In diesem Fall ist sie musikalischer Natur und knüpft an eine Strafe aus einer früheren Staffel an. Vor gut sechs Jahren hatten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für ProSieben den Song "We Love To Entertain You" komponiert, getextet und eingesungen.
"We Love To Entertain You": Der Song von Joko und Klaas
Zur Erinnerung: Das ist der Titel, den Joko und Klaas nach ihrer Niederlage in der Show vom 15. Oktober 2019 veröffentlicht hatten.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Wegen dieser Sendung mussten Joko und Klaas 2019 einen kompletten Song für ProSieben aufnehmen:
Neuauflage der Sender-Hymne
Nun ist es an der Zeit für eine neue Interpretation: Herr ProSieben hat seine Angestellten damit beauftragt, das Lied zu modernisieren und sechs Remix-Versionen zu erstellen. Diese werden in der nächsten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" vorgestellt und sind schon bald im Streaming verfügbar.
Hier gibt es die Remixe vom ProSieben-Song
Joko und Klaas haben sich nicht lumpen lassen und statt der geforderten sechs Remixe sogar gleich neun aktuelle Varianten von "We Love To Entertain You" produziert.
Dabei erweist sich das Moderatoren-Duo als überaus vielseitig: Von Italo-Disco über K-Pop-Sound bis hin zu einer Rap- und einer Volksmusik-Version haben Joko und Klaas ihren Kult-Hit einmal quer durch die Genres geschickt, geremixt und gecovert, was das Zeug hält.
Zu hören sind die Remix-Versionen in Kürze bei allen gängigen Musik-Streaming-Diensten. Außerdem werden einige der Edits von Joko und Klaas ihren Weg auf Social Media finden. Sobald die Titel offiziell verfügbar sind, werden die entsprechenden Links in diesem Artikel ergänzt.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Die Strafe folgt schon bald
"Joko & Klaas gegen ProSieben": Wer hat gewonnen?
Neue Folgen
"Joko & Klaas gegen ProSieben": Sender schickt Kino-Star ins Rennen
Spezialausgabe am 1. Januar
Joko und Klaas starten mit Neujahrsgala ins Jahr 2026
"Atelier Joko und Klaas" auf Joyn
Joko und Klaas werden zum Künstlerpaar - hier siehst du ihre Strafe im Video!
Nur 777 Schritte
Mit nur 777 Schritten zum Sieg? So lief das Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"
Exklusive Preview auf Folge 6
Klaas schimpft über die heutige "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Folge: "Das wird mich so nerven heute"
Das haben sie dieses Mal gemacht
15 Minuten Live mit Joko und Klaas auf ProSieben: Das Duo verschenkt Sendezeit an Fans
Zweiter Sieg der Staffel
Sieg für Joko und Klaas: So haben sie die 15 Minuten gewonnen
Exklusive Preview auf Folge 5
Heute kracht es bei "Joko & Klaas gegen ProSieben": Das große Roadtrip-Finale im kostenlosen Livestream