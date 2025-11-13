"Noch nie getroffen" "Julia Leichik sucht: Bitte melde dich": Wo ist Jürgens unbekannter Bruder? Veröffentlicht: Vor 56 Minuten von Helena F. Seit Jürgen von seinem Bruder Eckhard erfahren hat, sucht er nach ihm. Bild: Joyn/SAT.1

Als Jugendlicher erfährt Jürgen, dass er noch einen Bruder hat. Doch das Thema gilt in seinem Elternhaus als Tabu. So hatte er nie Kontakt zu seinem Bruder und kennt nur wenige Details.

Jürgen lebt im nordrheinwestfälischen Essen. Sein wahres Zuhause ist jedoch die See. Der 73-Jährige erzählt stolz über seine Zeit bei der Marine: "Da ist jeder für den anderen da".

Jürgens Kindheit mit Licht und Schatten Jürgens Mutter ist nur 19 Jahre alt, als er zur Welt kommt. Die ersten neun Jahre wächst er bei seinen Großeltern auf und genießt eine glückliche Kindheit. Mit neun Jahren kommt Jürgen zu seiner Mutter und seinem Stiefvater in das Ruhrgebiet. Von seinem Stiefvater erfährt er Gewalt und fühlt sich vernachlässigt.

Lange wusste Jürgen nichts von einem Bruder Mit ungefähr 14 Jahren erfährt Jürgen von einem Cousin, dass er noch einen Bruder habe. In der Familie ist das Thema tabu: Jürgens Stiefvater verbietet seiner Mutter, darüber zu sprechen. Weil er nicht locker lässt, kann er jedoch wenige Informationen über seinen kleinen Bruder in Erfahrung bringen. Der Bruder Eckhard soll einige Zeit bei ihrem Onkel gelebt haben. Später wurde er zur Adoption freigegeben.

Kann Julia Leischik Jürgen helfen? Mit diesen wenigen Informationen geht Julia Leischik auf die Suche nach Jürgens verlorenem Bruder Eckhard. Die Recherche von "Bitte melde dich" führt sie nach List auf der Insel Sylt. In der nördlichsten Gemeinde Deutschlands soll Eckhard in den 70er-Jahren gewohnt haben. Doch heute scheint die Adresse nicht mehr zu existieren.

War Eckhard auch bei der Marine? Von Anwohner:innen erfährt Julia, dass die besagte Adresse früher einer Kaserne zugeordnet war. Heute gibt es diese Unterkunft nicht mehr. Heute befindet sich hier ein Neubaugebiet. Eine tolle Nachricht für Jürgen, der ebenso stolzer Marine-Soldat war. Doch leider führt die einzige Spur ins Leere.

