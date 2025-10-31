Von Kuba nach Hessen "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Getrennt durch den Mauerfall - Können Vater und Sohn nach 35 Jahren vereint werden? Aktualisiert: 31.10.2025 • 13:50 Uhr Wird Cesar seinen Sohn nach 35 Jahren wiedersehen? Bild: Joyn/SAT.1

Seit dem Ende der DDR ist Cesar von seinem Sohn Thomas getrennt. Damals war er gezwungen, seine Partnerin und seinen neugeborenen Sohn in Deutschland zu verlassen und nach Kuba zurückzukehren. Es ist sein größter Wunsch, Thomas zu finden. Schaffen es Julia Leischik und ihr Team, Cesar und seinen Sohn nach so langer Zeit auf verschiedenen Kontinenten wieder zusammenzubringen?

Cesar lebte von 1987 bis 1989 in der DDR. Wegen der engen Beziehungen von Kuba und der DDR konnte er als Vertragsarbeiter in einem Chemie-Großbetrieb in Bitterfeld arbeiten. Dort lernte er eine deutsche Frau kennen, mit der er eine "wunderschöne Liebesbeziehung" hatte. Als sie ein Kind erwartete, freute er sich sehr, Vater zu werden. Doch konnte er nur die ersten drei Monate seines kleinen Jungen miterleben. Nach dem Mauerfall 1989 war er gezwungen, in sein Heimatland zu gehen und seine frisch gegründete Familie zurückzulassen.

Schuldgefühle Cesar vermisst Thomas sehr. Es vergehe kein Tag, an dem er nicht an ihn denkt. Auch macht er sich Vorwürfe, seine damalige Freundin mit seinem kleinen Sohn im Stich gelassen zu haben. Doch war es für ihn unmöglich, den Kontakt von Kuba nach Deutschland aufrecht zu erhalten.

Wie sieht er heute aus? Was ist aus ihm geworden? Cesar hat große Sehnsucht nach seinem Sohn

Um Cesars größten Wunsch zu erfüllen, geht Julia Leischik gemeinsam mit ihrem Team auf die Suche nach Thomas. Ob Cesars Sohn nur über vage Fakten irgendwie aufgespürt werden kann und wie er reagiert, siehst du am Sonntag um 18:55 Uhr bei "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn.