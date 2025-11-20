Geheimnisvolle Vergangenheit "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Jule wurde aus Chile adoptiert, aber wo ist ihre Mutter? Veröffentlicht: Vor 18 Minuten Wie wird Jules Mutter auf ihre verlorene Tochter reagieren? Bild: Joyn/SAT.1

Jule wurde als Baby aus Chile adoptiert. Obwohl sie in Deutschland in einer liebevollen Familie aufgewachsen ist, spürt sie eine Sehnsucht nach ihren Wurzeln. Julia Leischik macht sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter in Chile.

Das Leben der 41-jährigen Jule in der Pfalz ist idyllisch: Ein Hund, ein Pferd, weite Natur. Bei ihren Ausritten kann sie abschalten und tief durchatmen. Und doch bleibt etwas offen: das Wissen um ihre chilenischen Wurzeln.

Jules krasse Geschichte Jule wurde 1983 in der chilenischen Stadt Quilpué geboren. Nach der Geburt bleibt sie im Krankenhaus und wird drei Monate später von einem deutschen Ehepaar in die Pfalz adoptiert. Gemeinsam mit fünf ebenfalls adoptierten Geschwistern genießt sie dort eine glückliche und behütete Kindheit.

An Liebe hat es bei keinem Kind von uns gefehlt. Jule

Doch sie fühlt sich nicht nur als Deutsche, sondern auch als Chilenin. Ihre Adoptiveltern unterstützen die Suche nach ihrer Identität. Die Frage, was damals geschehen ist und warum ihre leibliche Mutter sie verlassen musste, lässt sie nicht los. Dabei hofft sie, dass ihre Mutter sie nicht vergessen hat und an sie denkt.

Ich würde ihr keine Vorwürfe machen. Jule

Die einzige Spur in Jules Heimat Bei ihren Recherchen findet Julia Leischik ein Geburtsdokument von Jule. Darauf sind die Kontaktdaten ihrer leiblichen Eltern unkenntlich gemacht worden. Mithilfe eines Grafikers lässt sich die damalige Adresse der Mutter wiederherstellen. Julia Leischiks Kollege Marco macht sich auf den Weg nach Chile. Die Reise führt ihn zunächst in die Hauptstadt Santiago und von dort aus weiter in die Küstenstadt Quilpué, etwa 130 Kilometer entfernt.

Kennt hier noch jemand Jules Mutter? Marco befragt die Anwohner:innen in der Straße, in der Jules Mutter damals gewohnt hat. Doch niemand scheint mit diesen Namen etwas anfangen zu können. Ein junger Mann erinnert sich jedoch an eine Frau namens Julia Calderon, die dort wohnte. Sie sei jedoch vor langer Zeit weggezogen. Er selbst hat keinen Kontakt mehr zur Familie Calderon, aber verweist auf die gemeinsame Nachbarin Viviana. Sie soll in einem Friseursalon in einer der großen Galerien im Zentrum arbeiten und könnte mehr wissen.

Welche Spur führt zum Ziel? Mit der vagen Information, dass Viviana in einem Friseursalon in einer der großen Galerien im Zentrum von Quilpué arbeitet, beginnt für Marco eine zeitraubende Suche. Nach stundenlangem Abklappern der Friseursalons trifft er endlich auf die gesuchte Viviana. Auch sie hat keinen Kontakt mehr zu Julia Calderon, kann sich aber an den Umzug erinnern. Sie sei vor langer Zeit mit ihrem Sohn Marcelo in den Nachbarort Valparaiso gezogen.

Ob Marco und Julia Leischik den Sohn Marcelo aufspüren können, erfährst du am Sonntag um 18:55 Uhr in der nächsten Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf SAT.1 oder im Livestream auf Joyn!