Auf Kreta wird bald wieder geflirtet "Gehe gerne auf Angriff": Adriana zieht in die "Match in Paradise" Villa Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von Sophie M. Match in Paradise Adriana mag es gerne dramatisch Videoclip • 56 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das Erfolgs-Format "Match in Paradise" geht in die dritte Runde. Und auch diese Staffel wird wieder geswiped, gematched und jede Menge geflirtet. Eine, die gerne selbst die Zügel in die Hand nimmt, ist Adriana. Die 21 jährige Wienerin bringt feuriges Temperament mit.

Schüchterne Boys aufgepasst Mit ihr wird die paradiesische Villa gleich um ein paar Grad heißer. Denn die Wienerin Adriana wagt sich ins Dating-Abenteuer "Match in Paradise". Und da wo sie ist, wird es garantiert feurig: "Ich bin schon gerne die, die auf Angriff geht. Natürlich, wenn er keine Lust auf mich hat, dann merk ich das schon. Dann würd ich auch nicht die Grenzen überschreiten, aber ich mag's eher die ersten Schritte zu machen."

Weniger ist bei Adriana mehr Besonders angetan haben es Adriana zurückhaltende Männer. "Weil wenn da so viele Männer sind und auch wunderschöne Frauen, warum versucht er nicht zu flirten? Da denk ich mir, ich will alles über den herausfinden. Das find ich richtig richtig hot" schwärmt die Wienerin mit Balkan-Wurzeln.

Adriana sucht nach ihrem Gegenpol Adriana bringt Feuer in die griechische Villa Bild: JOYN/Clemens Sigel

Adriana - kurz & knapp Name: Adriana

Alter: 21

Wohnort: Wien

Beruf: "Ich bin beruflich tätig in der Autobranche, nebenbei mache ich Lashes (Anm. Wimpern) und Videos für Clubs, Bars, Restaurants und so weiter..."

Traummann: sportlich, größer und geduldig

Mag bei Männern besonders: Ziegenbart

"Ick" ist für sie: Faulheit und Machos

Adriana braucht einen Mann mit viel Geduld Adrianas Wunschpartner sollte mit ihr umgehen können. "Ich bin auf jeden Fall ein bisschen streitsüchtig in Beziehungen und ein Overthinker", gibt sie zu. Deswegen möchte sie einen geduldigen Mann an ihrer Seite und einen, der sie scheinen lässt. Gegensätze ziehen sich also doch an. "Ich rede sehr sehr gerne, deswegen mag ich's auch wenn mein Partner nicht so viel redet vielleicht", beschreibt Adriana lachend.

"Vielleicht kommt ja der Richtige" So temperamentvoll die 21 Jährige Wienerin sein kann, so groß ist auch ihr Herz. "Ich hab Freunde die total unterschiedlich sind und ich kann aber alle zusammenbringen", beschreibt Adriana. Vor allem ist ihr Herz bereit für eine neue Liebe, oder zumindest einen Urlaubsflirt: "Ich bin ein Beziehungsmensch, aber ich wär auch offen für einen Hot Girl Summer." Was es von beidem wohl für Adriana bei "Match in Paradise" wird, kannst du ab 8. Dezember jeden Montag auf Joyn und ATV sehen.