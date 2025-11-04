Neue Staffel seit April "Morlock Motors"-Boss Michael Manousakis: So ticket der Kult-Schrauber privat Aktualisiert: 07:13 Uhr Liebe zum Beruf: Michael Manousakis auf dem Gelände seiner Firma "Morlock Motors". Bild: Seven.One / Julia Feldhagen

Michael Manousakis ist mehr als ein Autohändler. Mit Charisma und Leidenschaft für außergewöhnliche Fahrzeuge hat er sich einen Namen gemacht. In seinen Sendungen "Steel Buddies" und "Morlock Motors" führt er durch die faszinierende Welt der Gebrauchtfahrzeuge und militärischen Ausrüstungen.

Auch Tochter Carla ist bei "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" dabei Obwohl Michael Manousakis vor der Kamera mit seinen knapp zwei Metern gerne als Sonnyboy auftritt, bleibt sein Privatleben größtenteils geheim. Dennoch ist seine Tochter Carla bereits ab der zweiten Staffel in der Sendung zu sehen. Ansonsten ist Manousakis für seinen unkonventionellen und abenteuerlustigen Lebensstil bekannt. Er besitzt eine Privatpilotenlizenz und hat zahlreiche Projekte und Hobbys - von Fallschirmspringen übers Tauchen bis hin zur Restaurierung alter Maschinen. Manousakis gilt als sehr authentisch und ehrlich. Er zeigt sich in den Sendungen so, wie er ist, mit all seinen Stärken und Schwächen. Seine direkte, charismatische Art und sein Humor haben ihm eine große Fangemeinde eingebracht. Manousakis ist auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen aktiv. So betreibt er auch einen privaten Instagram-Account, auf dem er Einblicke hinter die Kulissen der Sendung und in sein Privatleben gibt. Über 200.000 Fans folgen ihm auf der Social-Media-Plattform bereits.

Michael Manousakis Vermögen: Der Geschäftsmann kauft weltweit ein Die "Morlocks" machen aus Stahl bares Geld - im Westerwald und darüber hinaus. Ob Fahrzeuge, Maschinen, Flugzeuge oder Militärausrüstung: "Morlock Motors" gilt als Europas größter Händler für US-Militärwaren. Auf dem 22.000 Quadratmeter großen Firmengelände im Herzen des Westerwalds findet sich alles, was fährt, fliegt oder schwimmt - je außergewöhnlicher, desto besser. Auch spannend: Dackel und Autos - So lebt "Morlock Motors"-Urgestein Günther Zschimmer privat "Morlock Motors"-Star Michael Manousakis verrät: "Fast verheiratet" Der Geschäftsführer Michael Manousakis ist ein leidenschaftlicher Abenteurer und gleichzeitig ein knallharter Geschäftsmann. Er kauft weltweit seltene Fahrzeuge und Spezialausstattungen, oft unter enormem Zeitdruck. So müssen manchmal innerhalb weniger Tage zahlreiche schwere Militärfahrzeuge und Hubschrauber von einem abgelegenen Ort nach Deutschland überführt werden.

