Michael Manousakis eröffnet Filiale in Asien
"Morlock Motors": Staffelfinale mit amphibischen Getriebeschaden und tonnenweise Helicopter-Schrott
Veröffentlicht:von Andreas I.
Ein Lichtermeer in Blau, massive Negativ-Schlagzeilen, eine Vollsperrung des Rheins, ein mürrischer Kunde und explodierende Kosten: Die Überführung des Amphibien-Fahrzeuges LARC-XV war bislang eine einzige Katastrophe für die Morlocks und ein Ende ist nicht in Sicht. Zum Glück gibt es neben Amphibien noch anderen teuren Schrott, diese Erkenntnis gewinnt Michael Manousakis in Thailand.
Schon gesehen? "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" mit Michael Manousakis
Havarie mit dem LARC-XV - was bisher geschah
Es sollte eigentlich leicht verdientes Geld inklusive einer kleiner Bootsfahrt für die Morlocks auf dem Rhein werden. Michael Manousakis und sein Team holten knapp hinter der niederländischen Grenze das Amphibien-Fahrzeug LARC-XV ab, für das es bereits einen Kunden gab, der es wenige Tage später am Rhein in der Nähe von Bonn in Empfang nehmen wollte.
Doch zum einen lechzte der LARC-XV nach sofortigen Reparaturen und Wartungen. Und zum anderen stellte sich am Rhein die Wassertauglichkeit des Schwimmautos als ungenügend heraus. Nach dem Platzen der Hydraulikschläuche, einem zähen Kampf gegen den Treibsand und anderen Katastrophen trieb man schließlich mit zwei Tagen Verspätung manövrierunfähig auf dem Rhein wie ein toter Fisch auf dem Rücken. Und all das vor den Augen der Polizei, Feuerwehr, Notärzt:innen, Schaulustigen und der hiesigen Presse. Hinzu kamen eine Vollsperrung des Rheins für den Schifffahrtsverkehr und jede Menge negative Schlagzeilen. Die Morlocks waren mal wieder in Bestform.
Ganze Folge 6 kostenlos bei Joyn erleben
Endstation Bonn, gefangen im Hafen
Nach der Havarie mitten auf dem Rhein bekommen die Morlocks staatlichen Geleit zum Bonner Hafen. Dort liegt das Autoschiffchen erst mal über einen Monat fest. Das Problem: Der LARC hat einen Getriebeschaden und das Ersatzteil gibt es nur in den USA. Julie-Cristie Neal von Morlock Motors USA setzt alle Hebel in Bewegung, um ein passendes Getriebe aufzutreiben - am Ende mit Erfolg, aber für viele Dollars!
Schon jetzt ist klar, dass die angefallenen Unkosten der Überführung den kompletten Gewinn auffressen. Und man ist immer noch nicht am Bestimmungsort in Bad Honnef angekommen. Immerhin wartet der Kunde weiterhin geduldig und sein neues Gefährt scheint nach erfolgter Reparatur zum Greifen nah. Von Bonn bis Bad Honnef sind es nur noch läppische 16 km ... 16 km zu viel, wie sich herausstellen soll. Denn das neue Getriebe läuft heiß und zwingt die Morlocks abermals ans Ufer. Werden sie mit dem LARC-XV jemals in Bad Honnef ankommen?
Michael Manousakis in Thailand auf dem Weg zur Weltherrschaft
Wie auch immer das kostspielige Abenteuer mit dem LARC auf und neben dem Rhein enden mag, es ist in dieser Folge nicht die einzige Mission von Michael Manousakis. Nebenbei gründet der Geschäftsmann "Morlock Motors Asia". Die Idee dahinter ist, vom asiatischen Militär ausgemusterte Flugzeuge und Hubschrauber nach Deutschland zu importieren und sich damit zum weltweit größten Händler für Flugmaschinen zu mausern.
Seine erste Station dabei ist Thailand, wo er mit seinem Mitarbeiter Richie aufschlägt. Sein Geschäftsführer in Asien ist der ehemalige deutsche Autohändler Aurelio, der dank seiner einheimischen Ehefrau den dringend benötigten Zugang zur hiesigen Sprache und den Gepflogenheiten besitzt. Doch trotz gewissenhafter Vorbereitungen von Aurelio muss Michael erkennen, dass neben der Sprachbarriere auch die thailändische Mentalität nicht dazu dienlich ist, rasch gute Geschäfte abzuschließen. Hinzu kommt, dass sowohl die angefundenen Flugzeuge als auch der Helikopter in einem schlimmeren Zustand sind als erwartet und dazu die rechtliche Situation um die nötigen Papiere äußerst undurchsichtig bleibt.
Insbesondere Morlock-Kollege Richie macht sich Sorgen um seinen Chef, dass dieser trotz aller widrigen Umstände in einen Kaufrausch verfällt und durch den Handel mit thailändischem Flugschrott nicht zur angestrebten Weltherrschaft abhebt, sondern am Ende im Ruin abstürzt. Was davon letztendlich eintrifft, siehst du in Folge 6 von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" am Donnerstag, 19. November, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins sowie hier im Livestream auf Joyn.
Das könnte dich auch interessieren
Fiasko mit LARC-XV
"Morlock Motors": Darum wurde das Heimspiel auf dem Rhein zum Reinfall
Die Jäger des verlorenen Schatzes
"Gibt kein Zurück mehr": "Morlock Motors" erleben turbulente Abenteuer
Auf der Schatzinsel Syrna
Sperrmüll und Skelette: Schatzinsel irritiert "Morlock Motors"
Unglaublich
"Morlock Motors": Dieser thailändische Schrottplatz übertrifft alles
Hot oder Schrott?!
"Morlock Motors": Die Morlocks werden zu Jägern des verlorenen Schatzes
Lerne hier das Team hinter "Morlock Motors" kennen
Die wichtigsten Team-Mitglieder bei "Morlock Motors"
Neue Staffel seit April
"Morlock Motors"-Boss Michael Manousakis: So tickt der Kult-Schrauber
Game of Cars
"Morlock Motors": Carla Manousakis soll Nachfolge von Vater Michael antreten
Rückkehr ins Team
Ist Julie-Cristie Neal in Staffel 3 mit dabei?
Fan-Liebling und Top-Profi
Mechanikerin Rosi Kötting-Drescher im Porträt
Er wollte nur einen Schlafsack
"Morlock Motors": So kam Kalle ins Team von Michael Manousakis
Speziallackierer privat
Urgestein Günther aus "Morlock Motors"
Er behält den Durchblick
So aufregend ist Ingos Job bei "Morlock Motors"
Ihn überrascht nichts mehr!
Das ist Michael "Klotzki" Kurkowsky
"Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte": Noch mehr vom Team um Michael Manousakis
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr zu "Morlock Motors" erfahren
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
"Fast verheiratet": "Morlock Motors"-Star Michael Manousakis enthüllt Details aus seinem Privatleben
Bei Kabel Eins und auf Joyn
Neue Folgen von "Morlock Motors": So spannend geht es im Westerwald weiter
Motor-Fans aufgepasst!
"Morlock Motors" Staffel 3: Sender verrät Starttermin und Sendezeit
Zum Scheitern verurteilt?
Riesiger Schaden am Flugzeug - Notlandung aus 1.000 Metern Höhe
Echte Steel Buddies
Die lustige Freundschaft von Michael Manousakis und Günther
Das war anders geplant
2. Staffel: Der Neustart mit Chef Michael Manousakis