Michael Manousakis eröffnet Filiale in Asien "Morlock Motors": Staffelfinale mit amphibischen Getriebeschaden und tonnenweise Helicopter-Schrott

Ein Lichtermeer in Blau, massive Negativ-Schlagzeilen, eine Vollsperrung des Rheins, ein mürrischer Kunde und explodierende Kosten: Die Überführung des Amphibien-Fahrzeuges LARC-XV war bislang eine einzige Katastrophe für die Morlocks und ein Ende ist nicht in Sicht. Zum Glück gibt es neben Amphibien noch anderen teuren Schrott, diese Erkenntnis gewinnt Michael Manousakis in Thailand.

Havarie mit dem LARC-XV - was bisher geschah Es sollte eigentlich leicht verdientes Geld inklusive einer kleiner Bootsfahrt für die Morlocks auf dem Rhein werden. Michael Manousakis und sein Team holten knapp hinter der niederländischen Grenze das Amphibien-Fahrzeug LARC-XV ab, für das es bereits einen Kunden gab, der es wenige Tage später am Rhein in der Nähe von Bonn in Empfang nehmen wollte. Doch zum einen lechzte der LARC-XV nach sofortigen Reparaturen und Wartungen. Und zum anderen stellte sich am Rhein die Wassertauglichkeit des Schwimmautos als ungenügend heraus. Nach dem Platzen der Hydraulikschläuche, einem zähen Kampf gegen den Treibsand und anderen Katastrophen trieb man schließlich mit zwei Tagen Verspätung manövrierunfähig auf dem Rhein wie ein toter Fisch auf dem Rücken. Und all das vor den Augen der Polizei, Feuerwehr, Notärzt:innen, Schaulustigen und der hiesigen Presse. Hinzu kamen eine Vollsperrung des Rheins für den Schifffahrtsverkehr und jede Menge negative Schlagzeilen. Die Morlocks waren mal wieder in Bestform.

Endstation Bonn, gefangen im Hafen Nach der Havarie mitten auf dem Rhein bekommen die Morlocks staatlichen Geleit zum Bonner Hafen. Dort liegt das Autoschiffchen erst mal über einen Monat fest. Das Problem: Der LARC hat einen Getriebeschaden und das Ersatzteil gibt es nur in den USA. Julie-Cristie Neal von Morlock Motors USA setzt alle Hebel in Bewegung, um ein passendes Getriebe aufzutreiben - am Ende mit Erfolg, aber für viele Dollars! Schon jetzt ist klar, dass die angefallenen Unkosten der Überführung den kompletten Gewinn auffressen. Und man ist immer noch nicht am Bestimmungsort in Bad Honnef angekommen. Immerhin wartet der Kunde weiterhin geduldig und sein neues Gefährt scheint nach erfolgter Reparatur zum Greifen nah. Von Bonn bis Bad Honnef sind es nur noch läppische 16 km ... 16 km zu viel, wie sich herausstellen soll. Denn das neue Getriebe läuft heiß und zwingt die Morlocks abermals ans Ufer. Werden sie mit dem LARC-XV jemals in Bad Honnef ankommen?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Kleine Geschichte zum Amphibienfahrzeug LARC-XV LARC steht als Abkürzung für Lighter Amphibious Resupply Cargo und bedeutet etwa "Amphibischer Nachschubleichter für Fracht". Als Amphibienfahrzeug ist das LARC also ein kleines Schiff mit vier Rädern und kann sich somit an Land und über Wasser bewegen. Sein Hauptzweck war einst, Truppen, Ausrüstungen und Materialien auch ohne Hafeninfrastruktur von großen Schiffen an Land zu bringen und umgekehrt. Die Entwicklung stammt von der US-Navy aus den 1950er-Jahren, das LARC-XV der Morlocks ist Baujahr 1960 und mittlerweile wie alle LARCs sehr selten zu finden. Gebaut wurde das LARC in drei Größen für 5, 15 und 60 Tonnen Nutzlast, daher kamen auch die römischen Bezeichnungen LARC-V, LARC-XV und LARC-LX. Das von den Morlocks mehr oder weniger gesteuerte Fahrzeug ist ein LARC-XV, misst 13,7 Meter Länge, ist 4,3 Meter breit, 4,2 Meter hoch und 18 Tonnen schwer. Auf der Straße erreicht das LARC-XV eine maximale Geschwindigkeit von 40 km/h, auf dem Wasser sind es noch 15 km/h, sofern es nicht gegen eine Strömung schippern muss.

Michael Manousakis in Thailand auf dem Weg zur Weltherrschaft Wie auch immer das kostspielige Abenteuer mit dem LARC auf und neben dem Rhein enden mag, es ist in dieser Folge nicht die einzige Mission von Michael Manousakis. Nebenbei gründet der Geschäftsmann "Morlock Motors Asia". Die Idee dahinter ist, vom asiatischen Militär ausgemusterte Flugzeuge und Hubschrauber nach Deutschland zu importieren und sich damit zum weltweit größten Händler für Flugmaschinen zu mausern. Seine erste Station dabei ist Thailand, wo er mit seinem Mitarbeiter Richie aufschlägt. Sein Geschäftsführer in Asien ist der ehemalige deutsche Autohändler Aurelio, der dank seiner einheimischen Ehefrau den dringend benötigten Zugang zur hiesigen Sprache und den Gepflogenheiten besitzt. Doch trotz gewissenhafter Vorbereitungen von Aurelio muss Michael erkennen, dass neben der Sprachbarriere auch die thailändische Mentalität nicht dazu dienlich ist, rasch gute Geschäfte abzuschließen. Hinzu kommt, dass sowohl die angefundenen Flugzeuge als auch der Helikopter in einem schlimmeren Zustand sind als erwartet und dazu die rechtliche Situation um die nötigen Papiere äußerst undurchsichtig bleibt. Insbesondere Morlock-Kollege Richie macht sich Sorgen um seinen Chef, dass dieser trotz aller widrigen Umstände in einen Kaufrausch verfällt und durch den Handel mit thailändischem Flugschrott nicht zur angestrebten Weltherrschaft abhebt, sondern am Ende im Ruin abstürzt. Was davon letztendlich eintrifft, siehst du in Folge 6 von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" am Donnerstag, 19. November, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins sowie hier im Livestream auf Joyn.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Was ist "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald"? Die "Morlocks" verwandeln Stahl in Geld - im Westerwald und international. Ob Fahrzeuge, Maschinen, Flugzeuge oder Militärausrüstung: Morlock Motors ist Europas größter Händler für US-Waren. Auf 22.000 Quadratmetern Lagerfläche im Herzen des Westerwalds ist alles zu finden, was fährt, fliegt oder schwimmt. Je ausgefallener, desto besser. Chef der Morlocks ist Michael Manousakis, ein leidenschaftlicher Macher, abenteuerlustig und gleichzeitig ein knallharter Geschäftsmann.

