Rosi Drescher, Mechanikerin von "Morlock Motors", ist ein echtes Multitalent und bei den Fans sehr beliebt. Ob es um knifflige Reparaturen oder unkonventionelle Aufgaben geht - Rosi packt an und bringt jede Menge Fachwissen und Leidenschaft mit.

Rosi Kötting-Drescher: Alter, Kinder und Herkunft Rosi Kötting-Drescher - Baujahr 1980 - schloss ihre Ausbildung zur KFZ-Mechanikerin bei VW in Wiesbaden ab. Anschließend arbeitete sie sechs Jahre in der Familienwerkstatt mit. Bekannt wurde sie insbesondere durch die Serie "Steel Buddies" und die Nachfolgeserie "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bei Kabel Eins sowie auf Joyn.

Zu "Morlock Motors" kam Rosi durch eine Stellenausschreibung: Sie war auf der Suche nach einem Job, der sich gut mit dem Familienleben einer jungen Mutter vereinbaren ließ. Ursprünglich war die Stelle, auf die sich Rosi bewarb als 450-Euro-Job ausgeschrieben. In einem späteren Interview berichtet sie, dass Michael Manousakis, Gründer und Geschäftsführer von "Morlock Motors", damals in seinem Bürostuhl saß, das Telefon am Ohr - und zunächst aufgrund ihrer Erscheinung annahm, sie wolle im Büro arbeiten. Beim Probearbeiten in der Werkstatt zeigte Rosi Drescher dann aber, was sie draufhat und nahm jede Herausforderung an. Und genau das lieben die "Morlock Motors"-Fans an ihr: Rosi ist kompetent, sympathisch und voller Motivation.

Und wie sieht es bei ihr privat aus? Über Rosi Kötting-Dreschers Privatleben ist nur wenig bekannt. Sicher ist jedoch, dass sie Mutter von zwei Kindern ist und eine Katze hat. Zu ihren Hobbys zählen außerdem Fitnessstudio und Sport sowie an Autos schrauben, Blödsinn mit Kindern machen und Konzerte. Auf ihrem privaten Instagram-Account bietet sie "Morlock Motors"-Fans Einblicke in ihre Arbeit und teilweise auch in ihr Privatleben. Dort folgen ihr fast 30.000 Fans.

"Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" Die "Morlocks" verwandeln Stahl in Geld - sowohl im Westerwald als auch international. Egal ob Fahrzeuge, Maschinen, Flugzeuge oder Militärausrüstung: "Morlock Motors" ist der größte Anbieter von US-Militärwaren in Europa. Auf einem 22.000 Quadratmeter großen Areal im Herzen des Westerwaldes findet man alles, was fährt, fliegt oder schwimmt - je ungewöhnlicher, desto besser. Geschäftsführer Michael Manousakis ist ein leidenschaftlicher Abenteurer und gleichzeitig ein harter Geschäftsmann. Er erwirbt weltweit seltene Fahrzeuge und spezielle Ausstattungen, oft unter immensem Zeitdruck. So kann es vorkommen, dass innerhalb weniger Tage zahlreiche schwere Militärfahrzeuge und Hubschrauber von einem entlegenen Ort nach Deutschland transportiert werden müssen.

