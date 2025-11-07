Wie hat alles begonnen?
"One Piece": Alle Story-Arcs, Episoden und Filler-Folgen auf einen Blick
Aktualisiert:von Martin Meyer
Die Strohhüte haben bereits zahlreiche Inseln im East Blue und auf der Grandline besucht. Bei einer so langen Serie kann man schon mal den Überblick verlieren. Wie hat das Piratenabenteuer von Monkey D. Ruffy begonnen? Wann kamen Zorro, Nami, Sanji und die anderen Crewmitglieder der Strohhutpiraten dazu und welche Inseln haben die Freunde besucht?
Die Handlung von "One Piece" unterteilt in Sagas und Arcs
Um euch einen Überblick über alle Folgen von "One Piece" zu geben, gibt es hier eine vollständige Liste aller Story-Arcs mit den wichtigsten Ereignissen und Gegnern. Die Handlung von "One Piece" unterteilt sich in Sagas, die jeweils einen größeren Abschnitt der Geschichte umfassen. Die Sagas bestehen wiederum aus Arcs, die kleinere Story-Abschnitte beinhalten. Bei "One Piece" ist das meist der Besuch auf einer bestimmten Insel.
"Romance Dawn"-Arc
Folgen: 1-3
Ort: Shellstown, auch "Stadt der Marine" genannt
Gegner: Captain Morgan und seine Marinebasis
Besondere Ereignisse: Ruffy beginnt seine Reise als Pirat. Lorenor Zorro schließt sich als erstes Mitglied den Strohhutpiraten an. Corby geht zur Marine.
"Buggy"-Arc
Folgen: 4-8
Ort: Orange auf der Orgel-Insel
Gegner: Buggy der Clown und die Buggy-Piraten
Besondere Ereignisse: Nami geht mit Ruffy und Zorro ein Bündnis ein. Buggy der Clown wird eingeführt, die Grand Line erstmals erwähnt.
"Käpt'n Black"-Arc
Folgen: 9-17
Ort: Syrop auf der Insel Gecko
Gegner: Käpt'n Black und die Black-Cat-Piraten
Besondere Ereignisse: Lysop schließt sich den Strohhüten an. Miss Kaya schenkt der Strohhutbande das Schiff Flying Lamb.
"Don Creek"-Arc
Folgen: 18-30
Ort: Baratié, das schwimmende Restaurant
Gegner: Don Creek und seine Piratenarmada sowie Mihawk Falkenauge
Besondere Ereignisse: Sanji schließt sich Ruffys Strohhutpiraten als Schiffskoch an. Zorro zieht sich bei einem Kampf mit Falkenauge eine Narbe zu.
"Arlong"-Arc
Folgen: 31-45
Ort: Arlong Park auf der Insel Kokos
Gegner: Arlong und seine Bande aus Fischmenschen
Besondere Ereignisse: Nami schließt sich als Navigatorin offiziell der Strohhut-Crew an. Ruffy bekommt sein erstes Kopfgeld in Höhe von 30.000.000 Berry. Die Sieben Samurai der Meere und Jimbei werden erstmals erwähnt.
"Logue Town"-Arc
Folgen: 46-53
Ort: Logue Town, die Heimat von Gold Roger
Gegner: Marinekommandant Smoker mit Tashigi und Buggy mit Alvida
Besondere Ereignisse: Bevor die Strohhüte die Grandline erreichen, schwört jedes Mitglied, seinen persönlichen Traum zu verwirklichen. Der Revolutionär Monkey D. Dragon tritt das erste Mal auf und rettet Ruffy vor Smoker.
"Warship Island"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 54-61
Ort: Warship Island
Gegner: Marine-Flottenadmiral Nelson und Erik Wirbelsturm
Besondere Ereignisse: Die Strohhüte segeln über den Rivers Mountain zur Grandline.
"Whiskey Peak"-Arc
Folgen: 62-67
Ort: Eingang der Grandline und Whiskey Peak
Gegner: Mister 5, Miss Valentine und die Baroque-Firma
Besondere Ereignisse: Ruffy schließt einen Pakt mit dem Wal La Boum, ihn wieder zu besuchen, wenn er die gesamte Grandline umsegelt hat. Die Strohhüte lernen Vivi kennen und wollen ihr helfen, in ihre Heimat Alabasta zurückzukehren.
"Little Garden"-Arc
Folgen: 68-77
Ort: Little Garden
Gegner: Mister 3, Miss Goldenweek, Mister 5 und Miss Valentine
Besondere Ereignisse: Lysop schließt Freundschaft mit den Riesen Boogey und Woogey und verspricht, sie auf Elbaf zu besuchen.
"Insel Drumm"-Arc
Folgen: 78-91
Ort: Winterinsel Drumm
Gegner: König Wapol
Besondere Ereignisse: Tony Chopper tritt den Strohhüten als Schiffsarzt bei. Gol D. Rogers richtiger Name wird enthüllt.
"Alabasta"-Arc
Folgen: 92-130
Ort: Die Insel Alabasta, besonders die Hauptstadt Arbana
Gegner: Sir Crocodile und seine Untergebenen: Mister 2, Mister 4, Miss Merry Christmas, Miss Doublefinger und Mister 1
Besondere Ereignisse: Vivi schließt eine lebenslange Freundschaft mit den Strohhüten, aber bleibt in Alabasta. Nico Robin schließt sich der Strohhutbande an. Antike Waffen werden erstmals erwähnt. Nami erhält ihren Klima-Taktstock. Ruffy trifft seinen Bruder Ace und schlägt sein Angebot aus, sich Whitebeard anzuschließen.
"Nach Alabasta"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 131-135
Ort: Flying Lamb
Gegner: -
Besondere Ereignisse: -
"Ziegeninsel"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 136-138
Ort: Ziegeninsel
Gegner: Marinekapitän Moor und Minchi, ein Obermaat der Marine
Besondere Ereignisse: -
"Regenbogen-Nebel"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 139-143
Ort: Flying Lamb
Gegner: Insel Ruruka und das Innere des Regenbogen-Nebels
Besondere Ereignisse: -
"Jaya"-Arc
Folgen: 144-152
Ort: Mocktown auf der Insel Jaya
Gegner: Bellamy und seine Piratenbande
Besondere Ereignisse: Die Strohhüte beobachten drei gewaltige Gestalten im Meer, Don Quichotte de Flamingo sowie die fünf Weisen tauchen erstmals auf und Ruffy trifft das erste Mal auf Blackbeard.
"Skypia"-Arc
Folgen: 153-195
Ort: Himmelsinsel Skypia, goldene Stadt Shandora
Gegner: "Gott" Enel und seine vier Priester
Besondere Ereignisse: Die Existenz von Haki wird erstmals angedeutet. Die Strohhüte entdecken an einem Poneglyph eine Botschaft von Gold Roger, der vor 20 Jahren auch auf Skypia war. Die Flying Lamb wird schwer beschädigt. Die Strohhüte beginnen, Diale zu benutzen. Mehr zum Sykpia-Arc liest du hier.
"G8"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 196-206
Ort: Marinebasis G8, auch Navarone genannt
Gegner: Vizeadmiral Jonathan und seine gesamte Marinebasis
Besondere Ereignisse: -
"Davy Back Fight"-Arc
Folgen: 207-219
Ort: Insel Long-Ring-Long-Land
Gegner: Foxy der Silberfuchs und seine Foxy-Piraten
Besondere Ereignisse: Admiral Aokiji taucht erstmals auf. Die Piraten-Insel wird erstmals erwähnt. Die Strohhüte beschließen, einen Schiffszimmermann zu suchen.
"Ocean's Dream"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 220-226
Ort: Insel der Amnesie
Gegner: Noko, ein Seepferd, das Erinnerungen stehlen kann
Besondere Ereignisse: -
"Water Seven"-Arc
Folgen: 227-262
Ort: Water Seven, die Stadt des Wassers
Gegner: Vor der Ankunft auf Water Seven: Marineadmiral Blauer Fasan; Auf Water Seven: Rob Lucci und weitere CP9-Agenten
Besondere Ereignisse: Die Strohhüte treffen Franky. Die antike Waffe Pluton wird erwähnt. Die Flying Lamb ist zu stark beschädigt und kann nicht repariert werden. Lysop verlässt die Strohhutbande vorübergehend, begleitet sie aber bei der Rettung von Nico Robin als Sogeking. Nico Robin verlässt die Strohhüte und stellt sich der CP9-Einheit.
"Enies Lobby"-Arc
Folgen: 263-312
Ort: Enies Lobby, die Justizinsel der Weltregierung
Gegner: Spandam, Rob Lucci und weitere CP9-Agenten sowie 10.000 Marinesoldaten und mehrere Kriegsschiffe, die durch den Buster Call herbeigerufen werden.
Besondere Ereignisse: Ruffy verwendet zum ersten Mal die Kampftechniken Gear 2 und Gear 3. Die Strohhüte verbrennen eine Flagge der Weltregierung und erklären ihr damit den Krieg. Ihre Kopfgelder werden daraufhin signifikant erhöht. Robins Vergangenheit und dass es ein geheim gehaltenes "leeres Jahrhundert" gibt, werden enthüllt. Das treue Schiff Flying Lamb hat seine letzte Fahrt gemacht und wird verbrannt.
"Thousand Sunny"-Arc
Folgen: 313-325
Ort: Water Seven
Gegner: Vizeadmiral Garp
Besondere Ereignisse: Franky tritt den Strohhüten als Schiffszimmermann bei. Die von ihm gebaute Thousand Sunny wird das neue Schiff der Strohhutpiraten. Ruffys Großvater, Monkey D. Garp, deckt auf, dass Ruffys Vater Monkey D. Dragon ist. Blackbeard besiegt Ace und liefert ihn an die Marine aus.
"Icehunter"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 326-336
Ort: Eisstraße und Lovely Land
Gegner: Die Acchino-Familie und die Phönix-Piratenbande
Besondere Ereignisse: -
"Thriller Bark"-Arc
Folgen: 337-381
Ort: Gecko Morias Schiff "Thriller Bark"
Gegner: Der Samurai der Meere Gecko Moria, Absalom, Dr. Hogback, Perona, Oz und die restlichen Moria-Piraten sowie Bartholomäus Bär
Besondere Ereignisse: Brook tritt der Strohhutbande als Mitglied bei. Zorro erhält das Schwert Shusui. Blackbeard wird zu einem Samurai der Meere. Drei Mitglieder der Rocks-Piraten treten auf.
"Spa Island"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 382-384
Ort: Spa Island
Gegner: Foxy, der Silberfuchs und Doran, der Leiter von Spa Island
Besondere Ereignisse: -
"Tobiuo Riders"-Arc
Folgen: 385-389
Ort: Stützpunkt der Tobiuo Riders
Gegner: Duval und die Makro-Piraten
Besondere Ereignisse:
"Sabaody Archipel"-Arc
Folgen: 390-407
Ort: Sabaody Archipel
Gegner: Marineadmiral Kizaru, Sentoumaru sowie mehrere Pazifistas und Bartholomäus Bär
Besondere Ereignisse: Die Strohhüte erreichen die Red Line und treffen Silvers Rayleigh. Mehrere Piraten der "Schlimmsten Generation" werden eingeführt. Andere Völker wie die Riesen und die Minks werden erwähnt. Ruffy schlägt einen Weltadligen nieder. Die Strohhüte werden besiegt und von Bartholomäus Bär getrennt und auf verschiedene Inseln transportiert.
"Amazon Lily"-Arc
Folgen: 408-421
Ort: Die Fraueninsel Amazon Lily
Gegner: Piratenkaiserin Boa Hancock und ihre Kuja-Piraten
Besondere Ereignisse: Ruffy setzt zum ersten Mal das Königshaki ein, allerdings noch unbewusst. Samurai Boa Hancock verliebt sich in Ruffy. Ruffy erfährt, dass sein Bruder Ace im Gefängnis Impel Down sitzt und hingerichtet werden soll.
"Impel Down"-Arc
Folgen: 422-452
Ort: Das Gefängnis Impel Down
Gegner: Gefängnisleiter Magellan und seine Untergebenen sowie Blackbeard
Besondere Ereignisse: Ruffy befreit mehrere Piraten aus Impel Down, darunter Jimbei, Buggy den Clown, Mr. 3, Sir Crocodile und Ivankov. Ruffy überlebt Magellans Gift und wird so resistenter gegen andere Gifte.
"Marine Ford"-Arc
Folgen: 453-490
Ort: Marinehauptquartier auf Marine Ford
Gegner: Eine riesige Armee der Marine, darunter auch die drei Admiräle Kizaru, Aokiji und Akainu sowie die Samurai der Meere
Besondere Ereignisse: Feuerfaust Ace wird von Admiral Akainu getötet. Piratenkaiser Edward Newgate alias Whitebeard wird von Blackbeard getötet, der auch seine Teufelskraft raubt. Jimbei verlässt die Samurai der Meere, Blackbeard ebenso.
"Nachkriegs"-Arc
Folgen: 491-516
Ort: Amazon Lily, Marine Ford
Gegner: -
Besondere Ereignisse: Ruffy läutet auf Marine Ford ein neues Piratenzeitalter ein. Die Strohhutpiraten bleiben zwei Jahre getrennt, um hart zu trainieren und stärker zu werden. Der bisherige Anführer der Marine, Sengoku, tritt zurück. Auch Garp gibt seinen Posten auf. Law wird einer der Samurai der Meere. Ruffy erfährt, welche Arten Haki existieren.
"Reunion"-Arc
Folgen: 517-522
Ort: Sabaody-Archipel
Gegner: Sentoumaru und zwei Pazifistas
Besondere Ereignisse: Nach zwei Jahren Pause segeln die Strohhutpiraten wieder zusammen. Ruffy beherrscht jetzt Rüstungshaki, Observationshaki und das Königshaki.
"Fischmenscheninsel"-Arc
Folgen: 523-574
Ort: Fischmenscheninsel am Meeresgrund
Gegner: Hody Jones und seine Neue Fischmenschen-Piratenbande, Van der Decken IX. sowie eine Armee aus 100.000 Mann
Besondere Ereignisse: Jimbei verspricht, der Strohhutbande beizutreten, aber erst, nachdem er einige Pflichten erledigt hat. Ruffy stellt die Fischmenscheninsel unter seinen Schutz. Die Strohhutpiraten erreichen die Neue Welt. Es stellt sich heraus, dass Prinzessin Otohime über die Macht der antiken Waffe Posseidon verfügt. Blackbeard ist nun einer der Piratenkaiser und kontrolliert viele Teile von Whitebeards ehemaligem Territorium. Admiral Akainu führt nun die Marine an. Die anstehende nächste "Reverie" wird erwähnt.
"Punk Hazard"-Arc
Folgen: 575-625
Ort: Die Insel Punk Hazard
Gegner: Caesar Crown mit seinen Helfern Vergo und Monet, Vize-Admiral Smoker mit Tashigi und seiner restlichen Mannschaft sowie De Flamingos Attentäter Buffalo und Baby 5
Besondere Ereignisse: Ruffy schließt eine Allianz mit Trafalgar Law, um einen der vier Kaiser zu besiegen. Ruffy trifft Momonosuke und beschließt ihm zu helfen. Die Strohhüte nehmen Caesar Crown gefangen, um ihn als Druckmittel gegen Don Quichotte de Flamingo einzusetzen. Don Quichotte gibt vor, seinen Posten als Samurai aufzugeben.
"Breed"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 626-628
Ort: Auf dem Meer in der Neuen Welt
Gegner: Der Pirat Breed und viele Tiere, die er mit seiner Teufelskraft kontrolliert.
Besondere Ereignisse: -
"Dress Rosa"-Arc
Folgen: 629-746
Ort: Die Insel Dress Rosa
Gegner: Don Quichotte de Flamingo mit seinen Elite-Offizieren Pica, Diamante, Trébol und der restlichen Don-Quichotte-Piratenbande sowie Marineadmiral Fujitora
Besondere Ereignisse: Ruffys tot geglaubter Bruder Sabo erlangt Aces Feuerfrucht und damit die Teufelskräfte, die Ace besessen hatte. Ruffy setzt zum ersten Mal mit Gear 4 seine Technik Boundman ein. Bartolomeo und sechs weitere Anführer schließen sich als Alliierte zusammen, um die Strohhut-Großflotte zu gründen. Law wird von den Samurai ausgeschlossen, Don Quichotte verliert mit seinem Königreich ebenfalls diesen Titel. Admiral Fujitora taucht das erste Mal auf.
"Silver Mine"-Arc
Folgen: 747-750
Ort: Die Insel Silver Mine
Gegner: Bill und seine Silber-Piratenallianz
Besondere Ereignisse: -
"Zou"-Arc
Folgen: 751-776
Ort: Zou, die Insel auf dem Rücken eines riesigen Elefanten
Gegner: Jack von den 100 Bestien-Piraten und Capone Bege von Big Moms Allianz
Besondere Ereignisse: Sanji und Caesar Crown werden von Bege zu Big Mom verschleppt. Ruffy schließt mit Momonosuke, seinen Samurais, den Minks und Trafalgar Law ein Bündnis, um Kaido zu besiegen und Wano Kuni zu befreien. Die Strohhüte finden einen der vier Road-Poneglyphs. Die Allianz teilt sich auf. Ruffys Gruppe will Sanji von Big Mom zurückholen.
"Marine Rookies"-Arc (Filler-Folgen)
Folgen: 777-782
Ort: Eine Marinebasis auf der Insel Fron
Gegner: Vizeadmiral Prodi und seine Untergebenen
Besondere Ereignisse: -
"Whole Cake Island"-Arc
Folgen: 783-877
Ort: Totland, das Territorium von Big Mom
Gegner: Big Mom und ihre Piratenbande, darunter die drei Süßigkeiten-Kommandanten Katakuri, Cracker und Smoothie.
Besondere Ereignisse: Der Mink Pedro opfert sein Leben, um den Strohhüten zur Flucht zu verhelfen. Ruffy setzt zum ersten Mal mit Gear 4 den Snakeman ein. Sanjis Vergangenheit und seine Herkunft werden enthüllt. Sanji kehrt zu den Strohhüten zurück. Jimbei sagt sich von Big Mom los und tritt der Strohhutbande bei, bleibt aber zurück, um ihre Flucht aus Totland zu sichern.
"Reverie"-Arc
Folgen: 878-889
Ort: Mary Joa, der Sitz der Weltregierung
Gegner: Die Weltaristokraten und die CP0 mit Rob Lucci
Besondere Ereignisse: Ruffy wird von der Presse zum fünften Kaiser der Meere ausgerufen. 50 Herrscher treffen sich zur Weltkonferenz Reverie. Sabo attackiert mit der Revolutionsarmee die Weltregierung. Imu taucht erstmals auf. Im Schloss der Weltregierung wird in einer eisigen Kammer ein riesiger Strohhut aufbewahrt.
"Wano Kuni"-Arc (Erster Akt)
Folgen: 890-917
Ort: Wano Kuni
Gegner: Kaido und seine Bestien-Piraten mit dem Headliner Hawkins sowie Shogun Orochi und seine Untergebenen
Besondere Ereignisse: Die Allianz der Strohhüte mit Trafalgar Law, Kinemon und Momonosuke kommt wieder zusammen und bereitet den Angriff auf Kaido vor. Ruffy wird von Kaido besiegt und eingesperrt.
"Wano Kuni"-Arc (Zweiter Akt)
Folgen: 918-958
Ort: Wano Kuni
Gegner: Kaido und seine Bestien-Piraten sowie Shogun Orochi und seine Untergebenen
Besondere Ereignisse: Ruffy lernt das Ryuo-Haki. Zorro erhält Odens legendäres Schwert Enma im Austausch gegen Shusui. Die Allianz hat alles vorbereitet, um Kaido auf Onigashima anzugreifen. Kaido und Big Mom schließen ein Bündnis.
"Wano Kuni"-Arc (Dritter Akt)
Folgen: 959-1.085
Ort: Onigashima bei Wano Kuni
Gegner: Kaido und seine Bestien-Piraten, Big Mom sowie Shogun Orochi und seine Untergebenen
Besondere Ereignisse: Jimbei stößt wieder zu den Strohhüten und ist jetzt festes Crewmitglied. Ruffy erweckt seine Teufelskräfte und besiegt Kaido mithilfe von Gear 5. Es wird enthüllt, dass ihm seine Teufelsfrucht die Kraft des Sonnengottes Nika verleiht. Trafalgar Law und Eustass Kid besiegen gemeinsam Big Mom. Momonosuke wird erwachsen und zum neuen Herrscher über Wano Kuni. Ruffy wird offiziell zu einem der vier Kaiser der Meere ernannt - genau wie Buggy der Clown. Imu wird als wahrer Herrscher der Welt enthüllt und tötet König Cobra. Vivi wird Königin von Alabasta.
"Egghead"-Arc
Folgen: 1.086-?
Ort: Die Insel Egghead
Gegner: Rob Lucci, St. Jupiter
Besondere Ereignisse: Die Strohhüte treffen Vegapunk, Imu lässt die Insel Lulusia vernichten, um eine neue Waffe zu testen. Die Seraphim tauchen auf und machen die Samurai der Meere obsolet.
Was sind die Filler-Folgen von "One Piece"?
Einige Arcs in der Übersicht sind als Filler-Folgen gekennzeichnet. Damit ist gemeint, dass diese Episoden nur im Anime vorkommen, aber nicht in der Manga-Vorlage von "One Piece". In der Regel umfassen die Filler-Folgen kurze, in sich geschlossene Geschichten, die aber die übergeordnete Handlung der Serie nicht voranbringen.
Manchmal gibt es auch innerhalb der Arcs einzelne Filler-Folgen, beispielsweise Specials zu einem Jubiläum. Man könnte beim Anschauen von "One Piece" also die Filler-Folgen überspringen und würde nichts Wichtiges von der Handlung verpassen.
Da die Geschichten aber ebenfalls sehr unterhaltsam sind, sind auch diese Episoden es wert, angeschaut zu werden!
