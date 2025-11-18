Wie hat alles begonnen? Von der "East-Blue-Saga" bis "Egghead": Alle "One Piece"-Episoden, Filler-Folgen und Arcs im Überblick Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Martin Meyer Ruffy von Folge 1 bis 1100 bei "One Piece" - von Anfang an eine Legende! Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Die Strohhüte haben bereits zahlreiche Inseln im East Blue und auf der Grandline besucht. Bei einer so langen Serie kann man schon mal die Übersicht verlieren. Wo hat das Abenteuer von Monkey D. Ruffy begonnen? Wann kamen Zorro, Sanji, Nami und die anderen Strohhutpiraten-Mitglieder dazu und welche Inseln haben die Piratenfreunde alles besucht?

Die Handlung von "One Piece" unterteilt in Sagas und Arcs Um euch einen Überblick über alle Folgen von "One Piece" zu geben, gibt es hier eine vollständige Liste aller Story-Arcs mit den wichtigsten Ereignissen und Gegnern. Die Handlung von "One Piece" unterteilt sich in Sagas, die jeweils einen größeren Abschnitt der Geschichte umfassen. Die Sagas bestehen wiederum aus Arcs, die kleinere Story-Abschnitte beinhalten. Bei "One Piece" ist das meist der Besuch auf einer bestimmten Insel.

"One Piece: East-Blue-Saga" (Folge 1-61) Ruffys erster Auftritt macht klar, was er für ein Typ ist. Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Romance Dawn"-Arc Folgen: 1-3

Ort: Shellstown, auch "Stadt der Marine" genannt

Gegner: Captain Morgan und seine Marinebasis

Besondere Ereignisse: Ruffy beginnt seine Reise als Pirat. Lorenor Zorro schließt sich als erstes Mitglied den Strohhutpiraten an. Corby geht zur Marine.

"Buggy"-Arc Folgen: 4-8

Ort: Orange auf der Orgel-Insel

Gegner: Buggy der Clown und die Buggy-Piraten

Besondere Ereignisse: Nami geht mit Ruffy und Zorro ein Bündnis ein. Buggy der Clown wird eingeführt, die Grand Line erstmals erwähnt.

"Käpt'n Black"-Arc Folgen: 9-17

Ort: Syrop auf der Insel Gecko

Gegner: Käpt'n Black und die Black-Cat-Piraten

Besondere Ereignisse: Lysop schließt sich den Strohhüten an. Miss Kaya schenkt der Strohhutbande das Schiff Flying Lamb.

"Don Creek"-Arc Folgen: 18-30

Ort: Baratié, das schwimmende Restaurant

Gegner: Don Creek und seine Piratenarmada sowie Mihawk Falkenauge

Besondere Ereignisse: Sanji schließt sich Ruffys Strohhutpiraten als Schiffskoch an. Zorro zieht sich bei einem Kampf mit Falkenauge eine Narbe zu.

"Arlong"-Arc Folgen: 31-45

Ort: Arlong Park auf der Insel Kokos

Gegner: Arlong und seine Bande aus Fischmenschen

Besondere Ereignisse: Nami schließt sich als Navigatorin offiziell der Strohhut-Crew an. Ruffy bekommt sein erstes Kopfgeld in Höhe von 30.000.000 Berry. Die Sieben Samurai der Meere und Jimbei werden erstmals erwähnt.

"Logue Town"-Arc Folgen: 46-53

Ort: Logue Town, die Heimat von Gold Roger

Gegner: Marinekommandant Smoker mit Tashigi und Buggy mit Alvida

Besondere Ereignisse: Bevor die Strohhüte die Grandline erreichen, schwört jedes Mitglied, seinen persönlichen Traum zu verwirklichen. Der Revolutionär Monkey D. Dragon tritt das erste Mal auf und rettet Ruffy vor Smoker.

"Warship Island"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 54-61

Ort: Warship Island

Gegner: Marine-Flottenadmiral Nelson und Erik Wirbelsturm

Besondere Ereignisse: Die Strohhüte segeln über den Rivers Mountain zur Grandline.

"One Piece: Baroque-Firma-Saga" (Folge 62–143) Im Alabasta-Arc kämpft Ruffy (r. v.) gegen den Chef der Baroque-Firma, Sir Crocodile (l. v.) Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Whiskey Peak"-Arc Folgen: 62-67

Ort: Eingang der Grandline und Whiskey Peak

Gegner: Mister 5, Miss Valentine und die Baroque-Firma

Besondere Ereignisse: Ruffy schließt einen Pakt mit dem Wal La Boum, ihn wieder zu besuchen, wenn er die gesamte Grandline umsegelt hat. Die Strohhüte lernen Vivi kennen und wollen ihr helfen, in ihre Heimat Alabasta zurückzukehren.

"Little Garden"-Arc Folgen: 68-77

Ort: Little Garden

Gegner: Mister 3, Miss Goldenweek, Mister 5 und Miss Valentine

Besondere Ereignisse: Lysop schließt Freundschaft mit den Riesen Boogey und Woogey und verspricht, sie auf Elbaf zu besuchen.

"Insel Drumm"-Arc Folgen: 78-91

Ort: Winterinsel Drumm

Gegner: König Wapol

Besondere Ereignisse: Tony Chopper tritt den Strohhüten als Schiffsarzt bei. Gol D. Rogers richtiger Name wird enthüllt.

"Alabasta"-Arc Folgen: 92-130

Ort: Die Insel Alabasta, besonders die Hauptstadt Arbana

Gegner: Sir Crocodile und seine Untergebenen: Mister 2, Mister 4, Miss Merry Christmas, Miss Doublefinger und Mister 1

Besondere Ereignisse: Vivi schließt eine lebenslange Freundschaft mit den Strohhüten, aber bleibt in Alabasta. Nico Robin schließt sich der Strohhutbande an. Antike Waffen werden erstmals erwähnt. Nami erhält ihren Klima-Taktstock. Ruffy trifft seinen Bruder Ace und schlägt sein Angebot aus, sich Whitebeard anzuschließen.

"Nach Alabasta"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 131-135

Ort: Flying Lamb

Gegner: -

Besondere Ereignisse: -

"Ziegeninsel"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 136-138

Ort: Ziegeninsel

Gegner: Marinekapitän Moor und Minchi, ein Obermaat der Marine

Besondere Ereignisse: -

"Regenbogen-Nebel"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 139-143

Ort: Flying Lamb

Gegner: Insel Ruruka und das Innere des Regenbogen-Nebels

Besondere Ereignisse: -

"One Piece: Skypia-Saga" (Folge 144–206) Mit ungewöhnlichen Booten geht's übers Wolkenmeer im "Skypia"-Arc. Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Jaya"-Arc Folgen: 144-152

Ort: Mocktown auf der Insel Jaya

Gegner: Bellamy und seine Piratenbande

Besondere Ereignisse: Die Strohhüte beobachten drei gewaltige Gestalten im Meer, Don Quichotte de Flamingo sowie die fünf Weisen tauchen erstmals auf und Ruffy trifft das erste Mal auf Blackbeard.

"Skypia"-Arc Folgen: 153-195

Ort : Himmelsinsel Skypia, goldene Stadt Shandora

Gegner: "Gott" Enel und seine vier Priester

Besondere Ereignisse: Die Existenz von Haki wird erstmals angedeutet. Die Strohhüte entdecken an einem Poneglyph eine Botschaft von Gold Roger, der vor 20 Jahren auch auf Skypia war. Die Flying Lamb wird schwer beschädigt. Die Strohhüte beginnen, Diale zu benutzen. Mehr zum Sykpia-Arc liest du hier.

"G8"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 196-206

Ort: Marinebasis G8, auch Navarone genannt

Gegner: Vizeadmiral Jonathan und seine gesamte Marinebasis

Besondere Ereignisse: -

"One Piece: CP9-Saga" (Folge 207–325) In der Saga können die Strohhüte zwar Nico Robin retten, nicht aber ihr altes Schiff. Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Davy Back Fight"-Arc Folgen: 207-219

Ort: Insel Long-Ring-Long-Land

Gegner: Foxy der Silberfuchs und seine Foxy-Piraten

Besondere Ereignisse: Admiral Aokiji taucht erstmals auf. Die Piraten-Insel wird erstmals erwähnt. Die Strohhüte beschließen, einen Schiffszimmermann zu suchen.

"Ocean's Dream"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 220-226

Ort: Insel der Amnesie

Gegner: Noko, ein Seepferd, das Erinnerungen stehlen kann

Besondere Ereignisse: -

"Water Seven"-Arc Folgen: 227-262

Ort: Water Seven, die Stadt des Wassers

Gegner: Vor der Ankunft auf Water Seven: Marineadmiral Blauer Fasan; Auf Water Seven: Rob Lucci und weitere CP9-Agenten

Besondere Ereignisse: Die Strohhüte treffen Franky. Die antike Waffe Pluton wird erwähnt. Die Flying Lamb ist zu stark beschädigt und kann nicht repariert werden. Lysop verlässt die Strohhutbande vorübergehend, begleitet sie aber bei der Rettung von Nico Robin als Sogeking. Nico Robin verlässt die Strohhüte und stellt sich der CP9-Einheit.

"Enies Lobby"-Arc Folgen: 263-312

Ort: Enies Lobby, die Justizinsel der Weltregierung

Gegner: Spandam, Rob Lucci und weitere CP9-Agenten sowie 10.000 Marinesoldaten und mehrere Kriegsschiffe, die durch den Buster Call herbeigerufen werden.

Besondere Ereignisse: Ruffy verwendet zum ersten Mal die Kampftechniken Gear 2 und Gear 3. Die Strohhüte verbrennen eine Flagge der Weltregierung und erklären ihr damit den Krieg. Ihre Kopfgelder werden daraufhin signifikant erhöht. Robins Vergangenheit und dass es ein geheim gehaltenes "leeres Jahrhundert" gibt, werden enthüllt. Das treue Schiff Flying Lamb hat seine letzte Fahrt gemacht und wird verbrannt.

"Thousand Sunny"-Arc Folgen: 313-325

Ort: Water Seven

Gegner: Vizeadmiral Garp

Besondere Ereignisse: Franky tritt den Strohhüten als Schiffszimmermann bei. Die von ihm gebaute Thousand Sunny wird das neue Schiff der Strohhutpiraten. Ruffys Großvater, Monkey D. Garp, deckt auf, dass Ruffys Vater Monkey D. Dragon ist. Blackbeard besiegt Ace und liefert ihn an die Marine aus.

"One Piece: Thriller Bark Saga" (Folge 326–407) Ruffy und andere Piraten der "Schlimmsten Generation" (v. l.): Trafalga Law, Basil Hawkins, X Drake und Eustass Kid Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Icehunter"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 326-336

Ort: Eisstraße und Lovely Land

Gegner: Die Acchino-Familie und die Phönix-Piratenbande

Besondere Ereignisse: -

"Thriller Bark"-Arc Folgen: 337-381

Ort: Gecko Morias Schiff "Thriller Bark"

Gegner: Der Samurai der Meere Gecko Moria, Absalom, Dr. Hogback, Perona, Oz und die restlichen Moria-Piraten sowie Bartholomäus Bär

Besondere Ereignisse: Brook tritt der Strohhutbande als Mitglied bei. Zorro erhält das Schwert Shusui. Blackbeard wird zu einem Samurai der Meere. Drei Mitglieder der Rocks-Piraten treten auf.

"Spa Island"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 382-384

Ort: Spa Island

Gegner: Foxy, der Silberfuchs und Doran, der Leiter von Spa Island

Besondere Ereignisse: -

"Tobiuo Riders"-Arc Folgen: 385-389

Ort: Stützpunkt der Tobiuo Riders

Gegner: Duval und die Makro-Piraten

Besondere Ereignisse:

"Sabaody Archipel"-Arc Folgen: 390-407

Ort: Sabaody Archipel

Gegner: Marineadmiral Kizaru, Sentoumaru sowie mehrere Pazifistas und Bartholomäus Bär

Besondere Ereignisse: Die Strohhüte erreichen die Red Line und treffen Silvers Rayleigh. Mehrere Piraten der "Schlimmsten Generation" werden eingeführt. Andere Völker wie die Riesen und die Minks werden erwähnt. Ruffy schlägt einen Weltadligen nieder. Die Strohhüte werden besiegt und von Bartholomäus Bär getrennt und auf verschiedene Inseln transportiert.

"One Piece: Entscheidungsschlacht-Saga" (Folge 408–516) Ruffys schlimmste Niederlage: Er kann seinen Bruder nicht vor der Marine retten. Bild: One Piece: Entscheidungsschlacht-Saga (Folge 408–516)

"Amazon Lily"-Arc Folgen: 408-421

Ort: Die Fraueninsel Amazon Lily

Gegner: Piratenkaiserin Boa Hancock und ihre Kuja-Piraten

Besondere Ereignisse: Ruffy setzt zum ersten Mal das Königshaki ein, allerdings noch unbewusst. Samurai Boa Hancock verliebt sich in Ruffy. Ruffy erfährt, dass sein Bruder Ace im Gefängnis Impel Down sitzt und hingerichtet werden soll.

"Impel Down"-Arc Folgen: 422-452

Ort: Das Gefängnis Impel Down

Gegner: Gefängnisleiter Magellan und seine Untergebenen sowie Blackbeard

Besondere Ereignisse: Ruffy befreit mehrere Piraten aus Impel Down, darunter Jimbei, Buggy den Clown, Mr. 3, Sir Crocodile und Ivankov. Ruffy überlebt Magellans Gift und wird so resistenter gegen andere Gifte.

"Marine Ford"-Arc Folgen: 453-490

Ort: Marinehauptquartier auf Marine Ford

Gegner: Eine riesige Armee der Marine, darunter auch die drei Admiräle Kizaru, Aokiji und Akainu sowie die Samurai der Meere

Besondere Ereignisse: Feuerfaust Ace wird von Admiral Akainu getötet. Piratenkaiser Edward Newgate alias Whitebeard wird von Blackbeard getötet, der auch seine Teufelskraft raubt. Jimbei verlässt die Samurai der Meere, Blackbeard ebenso.

"Nachkriegs"-Arc Folgen: 491-516

Ort: Amazon Lily, Marine Ford

Gegner: -

Besondere Ereignisse: Ruffy läutet auf Marine Ford ein neues Piratenzeitalter ein. Die Strohhutpiraten bleiben zwei Jahre getrennt, um hart zu trainieren und stärker zu werden. Der bisherige Anführer der Marine, Sengoku, tritt zurück. Auch Garp gibt seinen Posten auf. Law wird einer der Samurai der Meere. Ruffy erfährt, welche Arten Haki existieren.

"One Piece: Fischmenscheninsel-Saga" (Folge 517–574) Ruffy macht Bekannnschaft mit Prinzessin Shirahoshi (im Hintergrund). Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Reunion"-Arc Folgen: 517-522

Ort: Sabaody-Archipel

Gegner: Sentoumaru und zwei Pazifistas

Besondere Ereignisse: Nach zwei Jahren Pause segeln die Strohhutpiraten wieder zusammen. Ruffy beherrscht jetzt Rüstungshaki, Observationshaki und das Königshaki.

"Fischmenscheninsel"-Arc Folgen: 523-574

Ort: Fischmenscheninsel am Meeresgrund

Gegner: Hody Jones und seine Neue Fischmenschen-Piratenbande, Van der Decken IX. sowie eine Armee aus 100.000 Mann

Besondere Ereignisse: Jimbei verspricht, der Strohhutbande beizutreten, aber erst, nachdem er einige Pflichten erledigt hat. Ruffy stellt die Fischmenscheninsel unter seinen Schutz. Die Strohhutpiraten erreichen die Neue Welt. Es stellt sich heraus, dass Prinzessin Otohime über die Macht der antiken Waffe Posseidon verfügt. Blackbeard ist nun einer der Piratenkaiser und kontrolliert viele Teile von Whitebeards ehemaligem Territorium. Admiral Akainu führt nun die Marine an. Die anstehende nächste "Reverie" wird erwähnt.

"One Piece: Piratenallianz-Saga" (Folge 575–776) Don Quichotte de Flamingo lockt die Strohhüte auf seine Insel, handelt sich aber mehr Ärger ein als gedacht. Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Punk Hazard"-Arc Folgen: 575-625

Ort: Die Insel Punk Hazard

Gegner: Caesar Crown mit seinen Helfern Vergo und Monet, Vize-Admiral Smoker mit Tashigi und seiner restlichen Mannschaft sowie De Flamingos Attentäter Buffalo und Baby 5

Besondere Ereignisse: Ruffy schließt eine Allianz mit Trafalgar Law, um einen der vier Kaiser zu besiegen. Ruffy trifft Momonosuke und beschließt ihm zu helfen. Die Strohhüte nehmen Caesar Crown gefangen, um ihn als Druckmittel gegen Don Quichotte de Flamingo einzusetzen. Don Quichotte gibt vor, seinen Posten als Samurai aufzugeben.

"Breed"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 626-628

Ort: Auf dem Meer in der Neuen Welt

Gegner: Der Pirat Breed und viele Tiere, die er mit seiner Teufelskraft kontrolliert.

Besondere Ereignisse: -

"Dress Rosa"-Arc Folgen: 629-746

Ort: Die Insel Dress Rosa

Gegner: Don Quichotte de Flamingo mit seinen Elite-Offizieren Pica, Diamante, Trébol und der restlichen Don-Quichotte-Piratenbande sowie Marineadmiral Fujitora

Besondere Ereignisse: Ruffys tot geglaubter Bruder Sabo erlangt Aces Feuerfrucht und damit die Teufelskräfte, die Ace besessen hatte. Ruffy setzt zum ersten Mal mit Gear 4 seine Technik Boundman ein. Bartolomeo und sechs weitere Anführer schließen sich als Alliierte zusammen, um die Strohhut-Großflotte zu gründen. Law wird von den Samurai ausgeschlossen, Don Quichotte verliert mit seinem Königreich ebenfalls diesen Titel. Admiral Fujitora taucht das erste Mal auf.

"Silver Mine"-Arc Folgen: 747-750

Ort: Die Insel Silver Mine

Gegner: Bill und seine Silber-Piratenallianz

Besondere Ereignisse: -

"Zou"-Arc Folgen: 751-776

Ort: Zou, die Insel auf dem Rücken eines riesigen Elefanten

Gegner: Jack von den 100 Bestien-Piraten und Capone Bege von Big Moms Allianz

Besondere Ereignisse: Sanji und Caesar Crown werden von Bege zu Big Mom verschleppt. Ruffy schließt mit Momonosuke, seinen Samurais, den Minks und Trafalgar Law ein Bündnis, um Kaido zu besiegen und Wano Kuni zu befreien. Die Strohhüte finden einen der vier Road-Poneglyphs. Die Allianz teilt sich auf. Ruffys Gruppe will Sanji von Big Mom zurückholen.

"One Piece: Vier-Kaiser-Saga" (Folge 777–1.085) Auf Wano geht es feudalisitisch-japanisch zu. Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Marine Rookies"-Arc (Filler-Folgen) Folgen: 777-782

Ort: Eine Marinebasis auf der Insel Fron

Gegner: Vizeadmiral Prodi und seine Untergebenen

Besondere Ereignisse: -

"Whole Cake Island"-Arc Folgen: 783-877

Ort: Totland, das Territorium von Big Mom

Gegner: Big Mom und ihre Piratenbande, darunter die drei Süßigkeiten-Kommandanten Katakuri, Cracker und Smoothie.

Besondere Ereignisse: Der Mink Pedro opfert sein Leben, um den Strohhüten zur Flucht zu verhelfen. Ruffy setzt zum ersten Mal mit Gear 4 den Snakeman ein. Sanjis Vergangenheit und seine Herkunft werden enthüllt. Sanji kehrt zu den Strohhüten zurück. Jimbei sagt sich von Big Mom los und tritt der Strohhutbande bei, bleibt aber zurück, um ihre Flucht aus Totland zu sichern.

"Reverie"-Arc Folgen: 878-889

Ort: Mary Joa, der Sitz der Weltregierung

Gegner: Die Weltaristokraten und die CP0 mit Rob Lucci

Besondere Ereignisse: Ruffy wird von der Presse zum fünften Kaiser der Meere ausgerufen. 50 Herrscher treffen sich zur Weltkonferenz Reverie. Sabo attackiert mit der Revolutionsarmee die Weltregierung. Imu taucht erstmals auf. Im Schloss der Weltregierung wird in einer eisigen Kammer ein riesiger Strohhut aufbewahrt.

"Wano Kuni"-Arc (Erster Akt) Folgen: 890-917

Ort: Wano Kuni

Gegner: Kaido und seine Bestien-Piraten mit dem Headliner Hawkins sowie Shogun Orochi und seine Untergebenen

Besondere Ereignisse: Die Allianz der Strohhüte mit Trafalgar Law, Kinemon und Momonosuke kommt wieder zusammen und bereitet den Angriff auf Kaido vor. Ruffy wird von Kaido besiegt und eingesperrt.

"Wano Kuni"-Arc (Zweiter Akt) Folgen: 918-958

Ort: Wano Kuni

Gegner: Kaido und seine Bestien-Piraten sowie Shogun Orochi und seine Untergebenen

Besondere Ereignisse: Ruffy lernt das Ryuo-Haki. Zorro erhält Odens legendäres Schwert Enma im Austausch gegen Shusui. Die Allianz hat alles vorbereitet, um Kaido auf Onigashima anzugreifen. Kaido und Big Mom schließen ein Bündnis.

"Wano Kuni"-Arc (Dritter Akt) Folgen: 959-1.085

Ort: Onigashima bei Wano Kuni

Gegner: Kaido und seine Bestien-Piraten, Big Mom sowie Shogun Orochi und seine Untergebenen

Besondere Ereignisse: Jimbei stößt wieder zu den Strohhüten und ist jetzt festes Crewmitglied. Zorro kämpft gegen den Lunarier King. Ruffy erweckt seine Teufelskräfte und besiegt Kaido mithilfe von Gear 5. Es wird enthüllt, dass ihm seine Teufelsfrucht die Kraft des Sonnengottes Nika verleiht. Trafalgar Law und Eustass Kid besiegen gemeinsam Big Mom. Momonosuke wird erwachsen und zum neuen Herrscher über Wano Kuni. Ruffy wird offiziell zu einem der vier Kaiser der Meere ernannt - genau wie Buggy der Clown. Imu wird als wahrer Herrscher der Welt enthüllt und tötet König Cobra. Vivi wird Königin von Alabasta.

"One Piece: Finale Saga" (Folge 1.086 - ?) Eine futuristische Welt bietet die Zukunftsinsel "Egghead". Bild: ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

"Egghead"-Arc Folgen: 1.086-?

Ort: Die Insel Egghead

Gegner : Rob Lucci, St. Jupiter

Besondere Ereignisse: Die Strohhüte treffen Vegapunk, Imu lässt die Insel Lulusia vernichten, um eine neue Waffe zu testen. Die Seraphim tauchen auf und machen die Samurai der Meere obsolet.

Was sind die Filler-Folgen von "One Piece"? Einige Arcs in der Übersicht sind als Filler-Folgen gekennzeichnet. Damit ist gemeint, dass diese Episoden nur im Anime vorkommen, aber nicht in der Manga-Vorlage von "One Piece". In der Regel umfassen die Filler-Folgen kurze, in sich geschlossene Geschichten, die aber die übergeordnete Handlung der Serie nicht voranbringen. Manchmal gibt es auch innerhalb der Arcs einzelne Filler-Folgen, beispielsweise Specials zu einem Jubiläum. Man könnte beim Anschauen von "One Piece" also die Filler-Folgen überspringen und würde nichts Wichtiges von der Handlung verpassen. Da die Geschichten aber ebenfalls sehr unterhaltsam sind, sind auch diese Episoden es wert, angeschaut zu werden!

