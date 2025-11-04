Nach "Promi Big Brother"-Teilnahme Echtes Handwerk: Marc Terenzi überrascht mit neuer Karriere - das steckt dahinter Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Franziska Hursach Marc Terenzi begeistert mit seinem neuen Leben auf Mallorca. Der Popstar ist nun auch Pizzaprofi. Bild: picture alliance / dpa

Vom Popstar zum Pizzabäcker: Marc Terenzi hat auf Mallorca einen überraschenden Neustart hingelegt. Statt auf der Bühne steht der ehemalige "Promi Big Brother"-Star jetzt hinter dem Pizzaofen. Was hinter seiner neuen Karriere steckt.

Marc Terenzi überrascht mit einem völlig neuen Karriereweg: Der Reality-Star steht jetzt nicht nur im Rampenlicht, sondern auch im Restaurant. Der ehemalige "Promi Big Brother"-Bewohner, der als Sänger der Boygroup "Natural" und durch seine Ehe mit Sarah Connor bekannt wurde, hat sich auf Mallorca ein neues Standbein aufgebaut.

Neuer Job auf Mallorca: Marc Terenzi ist jetzt Pizzabäcker In Palma betreibt er das Lokal "Giovanni L.", das ursprünglich als reine Eisdiele startete. Als Franchisenehmer hat Terenzi das Konzept erweitert. Heute gibt's dort neben Eis auch Pizza, Pasta und frische Salate. Als der eigentliche Pizza-Chef ausfiel, griff Marc kurzerhand selbst zum Teigroller - und entdeckte dabei seine neue Leidenschaft.

Ich lerne schnell und genieße es, kreativ zu sein. Marc Terenzi

Seitdem steht er regelmäßig selbst hinter dem Pizzaofen, wie er der "BILD"-Zeitung erzählt. Auf die Innenseite seiner Pizzakartons schreibt der Musiker handgeschriebene Botschaften wie "Du machst die Welt schöner". Kleine Gesten, die seinen Kund:innen ein Lächeln schenken sollen. "Ich möchte den Menschen positive Vibes mitgeben", betont der 47-Jährige. Seinen Neuanfang beschreibt er ausführlich auf seinem Instagram-Account @marc_terenzi:

Marc Terenzis neues Leben nach Alkohol- und Drogenabsturz Nach einer schwierigen Zeit mit Alkohol- und Drogenproblemen ist der 47-Jährige inzwischen seit einem Jahr trocken. Über seine Vergangenheit wolle er weniger sprechen, sagt er, stattdessen lieber "ein neues Kapitel" schreiben.

Auf Mallorca scheint ihm das zu gelingen. Er lebt heute deutlich ruhiger. Ob in seiner Pizzeria oder im Familienalltag - Marc zeigt vollen Einsatz. Als zweifacher Vater legt er Wert auf Zusammenhalt und Bodenständigkeit. Sein Ziel: eine friedlichere und erfülltere Zukunft.