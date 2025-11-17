Liebe fürs Leben
Hakim-Michael Meziani: Sie ist die Frau des Ex-"Rote Rosen"-Stars
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Als Ben Berger in der Serie "Rote Rosen" erlebte Hakim-Michael Meziani schon die ein oder andere Trennung. Privat ist er jedoch seit über 20 Jahren mit seiner Herzensdame liiert. Und das ist die Frau an seiner Seite!
Hakim-Michael Mezianis Herz gehört Ehefrau Anja und Sohn Mika
Hakim-Michael Meziani ist aus der deutschen Soap-Landschaft schon seit fast 30 Jahren nicht wegzudenken. So spielte er in den Daily Soaps "Verbotene Liebe" (1997-1998), "Marienhof" (2004-2008) und "Rote Rosen" (2011-2025) mit. Nicht nur dem Serien-Business blieb der "Rote Rosen"-Star jahrelang treu. Seit Anfang der Zweitausender ist er mit Ehefrau Anja Meziani (49) liiert. Während Anja Hollands, so ihr Mädchenname, früher als Model und Playmate gearbeitet hat, kümmerte sie sich in den letzten Jahren hauptsächlich um die gemeinsamen Hunde und Sohn Mika (17).
Der sei "sein bester Kumpel", verriet Hakim-Michael Meziani 2023 in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur (dpa). Er sei selbst ohne Vater aufgewachsen und habe deshalb nicht gewusst, wie man als Vater sein müsse. "Ich versuche für meinen Sohn immer ein Vater zu sein, wie ich ihn mir immer gewünscht hätte und nie hatte." Den nötigen Respekt auch bei schwierigen Themen oder Streitereien zu behalten, falle ihm deshalb leicht, weil er eine Vater-Sohn-Beziehung auf Augenhöhe wolle. Mika solle immer das Gefühl haben, über alles sprechen zu können.
Alltagsromantik als Beziehungs-Skills
Im Gespräch mit "Bunte" geben die Mezianis Einblick in ihr Leben. Sie schaffen es, liebevolle Rituale in ihren Alltag einzubauen, die sie als Paar zusammenschweißen. So betont Anja Meziani: "Wir sind beide nicht die großen Romantiker, aber was oft vorkommt: Hakim sitzt auf unserer Terrasse im Whirlpool und lernt seinen Text und ich genieße es, daneben im Strandkorb zu sitzen. Der war das beste Geschenk, das er mir je gemacht hat." Oft sind es eben die kleinen Gesten im täglichen Zusammenleben, die eine Liebe lebendig und eine Beziehung sicher machen.
Hakim-Michael Meziani: Das liebt er am meisten an seiner Frau
Auf die Frage im "Bunte"-Interview, wofür er seine Frau liebe, antwortet der Schauspieler: "Sie ist ein Fernfahrer in einem sehr schönen Körper. Mit Handtaschen kann sie wenig anfangen, steht dafür aber auf dicke Felgen." Eine besondere und authentische Liebeserklärung von Hakim-Michael Meziani an seine Partnerin.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
