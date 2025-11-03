Wie geht es mit Toni und Noah weiter? Karriere oder Liebe bei "Rote Rosen": Verlässt Noah Lüneburg? Veröffentlicht: 11:44 Uhr von C3 Newsroom War es das endgültig mit Toni (Sarah Buchholzer, l.) und Noah (Jan Liem, r.) bei "Rote Rosen"? Oder gibt es noch Hoffnung? Bild: NDR

Rund um das Lüneburger Fünf-Sterne-Hotel kündigen sich bei der ARD-Telenovela "Rote Rosen" spannende Neuentwicklungen an - womöglich sogar ein trauriger Abschied.

⚠️ ACHTUNG, SPOILER-ALARM!

Dieser Artikel verrät dir Details aus Staffel 23 Folge 167 und 168 von "Rote Rosen", die am 03. und 4. November um 14:10 Uhr in Das Erste ausgestrahlt werden. Nicht nur hinter den Kulissen hat sich bei der beliebten ARD-Telenovela "Rote Rosen" einiges getan. Auch in Sachen Liebe geht es bei Rote-Rosen-Mediziner Noah nach wie vor sehr unruhig zu. Nachdem bekannt wurde, dass der erfolgsorientierte Arzt ein attraktives Jobangebot in Berlin erhält, stellt sich die Frage: Müssen die "Rote Rosen"-Fans bald auf Noah verzichten?

Ahnungslose Toni Dass Noah Lüneburg verlässt, wäre nicht allzu verwunderlich. Schließlich haben Noah (Jan Liem) und Toni (Sarah Buchholzer) turbulente Zeiten hinter sich. Die Trennung von Toni ist für ihn unakzeptabel. Er möchte eine Aussprache. Und zwar bei der Hochzeit von Svenja (Lea Marlen Woitack) und Arthur (Vivian Frey). Glücklicherweise hält ihn Simon (Thore Lüthje) davon ab. Was dann allerdings für neue Unruhe sorgt: Valerie (Maike Johanna Reuter) unterbreitet Noah ein verlockendes Jobangebot. Er sagt spontan zu. Toni ahnt noch nichts davon. Auch interessant: "Rote Rosen"-Star Brigitte Antonius offenbart: Sie ist auf Betrüger reingefallen. Das ist die berühmte Supermodel-Ex von "Rote Rosen"-Star Wolfram Grandezka. Erfolgsserie "Rote Rosen": Diese Stars glänzten in Gastrollen.

Bleibt Noah oder nicht? Die große Frage ist: Wird Noah wirklich Toni und Lüneburg hinter sich lassen und für den neuen Job nach Berlin ziehen? Es kommt zu einer hitzigen Aussprache zwischen den beiden. Und letztendlich landen sie gemeinsam im Bett. Doch bleibt Toni auch nach der gemeinsamen Nacht bei ihrer Einstellung: Sie möchte sich nicht immer zurückstellen. Um der Liebe willen kommt Noah ihr dann entgehen und er sagt das Berliner Jobangebot ab. Doch meint er es wirklich so und bleibt auch dabei? Wie es ab Mittwoch mit dem Start der 1. Folge von Staffel 24 von "Rote Rosen" weitergeht mit Noah und Toni? Bleibt er oder geht er? Es bleibt spannend, immer wochentags im Ersten und auf Joyn ab 14:10 Uhr.