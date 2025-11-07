Kritik an der neuen "Rose"
Was denken sich die Schreiberlinge bei der neuen Staffel? "Rote Rosen"-Vorschau mit Jess sorgt für Fan-Empörung
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Bei einer Serie, die seit rund 20 Jahren läuft, hat sich eine feste Fan-Gemeinde gebildet - mit einer starken Meinung. Das bekommen die Serienmacher und die neue Hauptdarstellerin gerade deutlich zu spüren. Denn das Publikum ist alles andere als zufrieden mit dem Beginn der 24. Staffel.
Serien schaffen etwas, was Filme kaum erreichen können: Sie binden ihre Zuschauer:innen über Jahre, teils Jahrzehnte an Charaktere und Geschichten. Man wächst mit den Geschehnissen auf dem Bildschirm zusammen, fiebert, feiert, trauert und liebt mit. Dementsprechend groß kann die Anteilnahme an Veränderungen sein - positiv wie negativ.
"Rote Rosen" im Livestream
Die neue "Rose" Jess kommt bei Fans nicht gut an
Das merken derzeit auch die Autor:innen und vor allem die neue "Rose" der Serie deutlich. Schon zu Beginn der 24. Staffel, mit einigen neuen Gesichtern, gab es zahlreiche Fan-Kritiken unter einem Facebook-Post, der die nächste Folge ankündigt. Die User:innen lassen dabei kein gutes Haar an Hauptfigur Jess, gespielt von Juana Nagel.
Jess durchlebt derzeit eine schwere Trennung, hat Probleme in ihrem Job, Sorgen während ihrer Schwangerschaft und obendrein wurde sie von ihrem Ex-Partner vor die Tür gesetzt. Gisela kommt wie ein Schutzengel daher und nimmt sie bei sich auf und auch Valerie findet tröstende Worte. Klingt nach dem Beginn einer spannenden und herzerwärmenden Storyline? Nicht nach den Facebook-Kommentaren zur Serie. "Soll das Kind Jess eine Rose sein? Bis jetzt haben mir die Staffeln immer ganz gut gefallen. Aber jetzt fängt die neue Staffel ganz furchtbar an", schreibt eine Userin. Eine andere beschwert sich darüber, dass Jess jetzt schon nerve.
24. Staffel von "Rote Rosen": Schlechtes Drehbuch?
Aber nicht nur die Figur Jess wird kritisiert, auch ihre Darstellerin Juana Nagel kann noch nicht überzeugen. "Wenn die Jess eine 'Rose' sein soll, muss sie aber schauspielerisch noch eine Schippe drauflegen, gefällt mir bisher gar nicht", heißt es in den Kommentaren. Bisher kann die 24. Staffel von "Rote Rosen" also noch nicht überzeugen. Aber wer weiß: Vielleicht können die Schreiberlinge, ebenso wie die Hauptfigur, ihr Publikum im Laufe der Episoden ja doch noch mitreißen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Aufregender Start
Neues Liebes-Doppel bei "Rote Rosen": Zwei Frauen sorgen für Emotion
News aus Lüneburg
Frischer Wind bei "Rote Rosen": Neuer Look und Sound - das sagen die Fans!
Wie geht es mit Toni und Noah weiter?
Liebe oder Karriere? Noahs Zukunft bei "Rote Rosen"
Total im Baby-Fieber
"Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle freut sich über sein erstes Kind
Hintergrund zur Kult-Soap
Lea Marlen Woitack verrät im Joyn-Talk: Kommt sie zu "Rote Rosen" zurück?
Fußballstar in Love
Lara-Isabelle Rentinck privat: Das ist der berühmte Ex der "Rote Rosen"-Darstellerin
Auch ein "Promi-Bäcker" bekommt eine Gastrolle
Ulrich Gebauer in Lüneburg: "Tatort"-Star am Set von "Rote Rosen" gesichtet
Tragische Entscheidungen in Lüneburg
"Rote Rosen": Diese Serien-Stars verabschieden sich von der ARD-Telenovela
Premiere in der Telenovela
Vincent Gross in "Rote Rosen": Das ist seine Rolle in der ARD-Telenovela