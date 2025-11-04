Offiziell "Sturm der Liebe": Kehrt Sophia als Intrigantin an den Fürstenhof zurück? Aktualisiert: 06:43 Uhr von teleschau Doch wieder bei "Sturm der Liebe": Sophia Wagner (Krista Birkner)? Bild: ARD / Christof Arnold

Es wird richtig dramatisch bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe": Sophia Wagner, die seit Monaten das Fünfsternehotel im idyllischen Bichlheim aufmischt hatte, musste den Fürstenhof verlassen. Jetzt ist klar: Die beliebte Intrigantin kehrt zurück!

Seit ihrem ersten Auftritt im Dezember 2024 sorgt Sophia Wagner (Krista Birkner) in der Serie "Sturm der Liebe" für Aufregung. Die Mutter der Hauptfigur Henry Sydow (Elias Reichert) intrigiert, manipuliert und wirbelt den Fürstenhof auf. Doch nun scheint sie den Bogen überspannt zu haben: Das Aus der schillernden Persönlichkeit stand unmittelbar bevor. Das war zumindest der Vorschau auf den Rest der 21. Staffel zu entnehmen, die der Sender ARD veröffentlicht hat. Ist es ein Abschied für immer? Stirbt die Serienfigur sogar? Oder zieht sie sich doch nur vorübergehend zurück?

"Sturm der Liebe": Bezahlt Sophia ihre Intrigen mit dem Leben? Bereits in den letzten Folgen stieg die Spannung: Henry wurde von Georg Keller (Martin Müller) entführt. Denn der smarte Gentleman, eigentlich Sophias Butler, entpuppt sich als rachsüchtiger Strippenzieher. Er hat mit der zwielichtigen Geschäftsfrau eine Rechnung offen und will sie dort treffen, wo es besonders wehtut. In den darauffolgenden Episoden spitzte sich die Lage zu. Es kommt sogar zu einer Schießerei. Ein Unschuldiger wird verhaftet, auch Sophia kommt nicht ungeschoren davon. Doch die Zeit der Spielchen ist vorbei, sie steht mit dem Rücken zur Wand. Kann Sophia wenigstens ihren geliebten Sohn vor Schlimmerem bewahren? Und wenn ja, wie?

An Sophia Wagner scheiden sich die Geister Von Beginn an hatte die Mutter von Henry Sydow polarisiert - nicht nur in der Serie, sondern auch unter den Fans. Die einen verwünschen sie für ihre Machenschaften, andere lieben die Spannung, die Sophia Wagner erzeugt. Ursprünglich an den Fürstenhof gereist, um sich mit Henry zu versöhnen, wirft die abgebrühte Geschäftsfrau ein Auge auf das Hotel. Vor allem das Casino hat es ihr angetan: Sophia sieht die Chance, Geldwäsche zu betreiben. Denn hinter den Kulissen ist sie in ein kriminelles Syndikat verstrickt. Auch privat mischt sie sich in vieles ein. Henrys Traumpartnerin Maxi (Katharina Scheuba) ist ihr ein Dorn im Auge. Viel lieber hätte sie Henry an der Seite der Edelstein-Erbin Larissa Mahnke (Vivien Wulf) gesehen. Deshalb funkt sie bei Maxi und Henry immer wieder dazwischen.

+++ Update, 31. Oktober 2025 +++

Kommt Sophia jetzt doch zurück? Unerwartete Wende bei "Sturm der Liebe": Zum Start der 22. Staffel sorgt ein neuer Vorspann für Aufsehen. Denn plötzlich ist Sophia Wagner (Krista Birkner) wieder zu sehen - die intrigante Geschäftsfrau, die in Staffel 21 mit Geldwäsche, Erpressung und eiskalten Machenschaften für Chaos am Fürstenhof sorgte. Nach ihrem Verschwinden ins Zeugenschutzprogramm galt sie als abgeschrieben, doch nun ist klar: Sophia kehrt zurück! Fans feiern das spektakuläre Comeback der Antagonistin. Auf Instagram und in Fan-Foren herrscht Begeisterung: "Yes, Sophia ist wieder da!" und "Freue mich, dass sie zurückkommt!". Ob Sophia weiterhin für Spannungen am Fürstenhof sorgen wird? Neue Episoden von "Sturm der Liebe" laufen von montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und sind zeitgleich im Stream auf Joyn verfügbar.