Plötzliche Beichte Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe" ab 3. November: Was fühlt Kilian wirklich? Aktualisiert: 06:18 Uhr von Sylvia Loth Wie wird Fanny (Johanna Graen) auf Kilians (Anthony Paul) Liebesgeständnis reagieren? Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Ein überraschendes Geständnis bringt Fanny völlig durcheinander. Sie weiß einfach nicht, woran sie bei Kilian ist. Sorgen haben auch Christoph und Werner wegen der Bahntrasse am Golfplatz. Yvonne plagen Geldprobleme, derentwegen Fritz' Probezeit auf dem Spiel steht. Das erwartet dich ab dem 3. November bei der Daily-Soap "Sturm der Liebe".

Frischer Liebeswirbel in Bichlheim Fanny (Johanna Graen) gerät zwischen die Fronten, als Fritz (Thimo Meitner) ihre Liebe zu Kilian (Anthony Paul) kritisiert. Der laufende Kochwettbewerb und Kilians Liebesgeständnis machen sie noch nervöser, als sie ohnehin bereits ist. Nervös werden auch Hildegard (Antje Hagen) und Alfons (Sepp Schauer), deren Feierlichkeiten zur Goldenen Hochzeit wegen einer Doppelbuchung zu scheitern drohen.

"Sturm der Liebe": Die neuen Folgen Kostenlos auf Joyn streamen

Folge 4489 (Montag, 3. November): Schlechte Nachrichten Fanny ist sauer, weil Fritz ihre Liebe zu Kilian schlechtredet. Darum erklärt sie ihm, dass er sich aus ihren Privatangelegenheiten heraushalten soll. Schließlich gingen ihn ihre Gefühle nichts an. Beim Kochwettbewerb darf sie entscheiden, wer die beste Vorspeise kreiert, was zu Zwist führt. Christoph (Dieter Bach) hofft auf die Hilfe von Landrat Guido Pachmeyer (Maximilian Laprell). Dieser hat versprochen, sich für den Fürstenhof einzusetzen. Allerdings hat Pachmeyer keine guten Neuigkeiten, was zu Enttäuschungen führt. Werner (Dirk Galuba) und Christoph sind ziemlich frustriert, da die Planung der neuen Bahntrasse extreme Konsequenzen für den Golfplatz hat. Werner will alles versuchen, um den Golfplatz zu retten, doch zu seinem Verdruss glaubt Christoph nicht daran, denkt sogar über einen Verkauf nach.

Folge 4490 (Dienstag, 4. November): Goldene Hochzeit in Gefahr Kilian will das perfekte Hauptgericht für den Kochwettbewerb zaubern, darum feilt er die ganze Nacht daran. So bekommt er mit, dass Fanny mal wieder schlafwandelt und sogar das Haus der Sonnbichlers verlässt. Da er sich große Sorgen macht, sucht er nach ihr. Christoph will Katja überzeugen, für den Verkauf des Golfplatzes zu stimmen. Gegenüber Werner gibt sie zu, dass sie eigentlich mit Christoph einer Meinung ist und ein Verkauf das Beste wäre. Werner will sich nicht geschlagen geben und trifft sich erneut mit Pachmeyer. Da beide die Leidenschaft für Sport teilen, schließen sie einen Deal: Pachmeyer will dem Fürstenhof helfen, wenn sein Fußballteam Blau-Weiß Bichlheim das 115. Jubiläum im Hotel feiern darf. Obwohl an diesem Tag die Feierlichkeiten zur Goldenen Hochzeit von Hildegard und Alfons stattfinden, stimmt Werner zu.

Folge 4491 (Mittwoch, 5. November): Finanz-Probleme Hildegard ist von Alfons' geplanter Motorradtour mit Sohn Alexander (Gregory B. Waldis) und Enkel Leander (Marcel Zuschlag) nicht gerade begeistert. Alfons hingegen ist Feuer und Flamme, da für die Feier zur Goldenen Hochzeit ja schon alles organisiert ist. Doch dann cancelt Werner den Blauen Salon als Feier-Location. Auch wenn Hildegard selbst das Bräustüberl vorschlägt, wirkt sie geknickt. Kurzerhand sagt Alfons die Tour ab und trifft eine Entscheidung. Yvonne (Tanja Lanäus) hat finanzielle Probleme und wendet sich an Erik (Sven Waasner). Doch der wirft ihr mangelnde Geschäftstüchtigkeit vor. Als Fritz von ihrer Lage erfährt, möchte er helfen. Vincent (Martin Walde) bittet Leo (Aurel Klug) ganz entspannt, zu Hause endlich Ordnung zu schaffen, doch Katja (Isabell Stern) bezweifelt, dass das funktioniert. Und tatsächlich: Trotz Vincents Optimismus bleibt das Chaos bestehen, bis Katja mit deutlichen Worten eingreift.

Folge 4492 (Donnerstag, 6. November): Überraschendes Liebesgeständnis Fritz fühlt sich inzwischen ziemlich wohl in Bichlheim und möchte nach Ablauf seiner Probezeit dort bleiben. Als Erik jedoch erfährt, dass Fritz Yvonne finanziell unter die Arme gegriffen hat, warnt er ihn davor, sich an Yvonne heranzumachen. Daraufhin ist Yvonne stinksauer und macht Erik eine Ansage. Dieser ist so gekränkt, dass er einen wichtigen Zettel verschwinden lässt und somit Fritz’ Probezeit aufs Spiel setzt. Das Ehepaar Sonnbichler hat auf der Suche nach einer neuen Räumlichkeit für seine Goldene Hochzeit kein Glück. Michael (Erich Altenkopf) möchte ihnen helfen und denkt an eine kleine Kapelle, die jedoch nicht privat vermietet wird. Er hofft, nach der Rückenbehandlung von Landrat Pachmeyer auf dessen Wohlwollen. Zwischen Fanny und Kilian kommt es fast zum Kuss, doch dann wirft sie ihm Kalkül wegen des laufenden Wettbewerbs vor. Als Kilian ihr seine Gefühle gesteht und dass er sich in sie verliebt hat, ist sie komplett durcheinander. Kann sie das wirklich glauben?

Folge 4493 (Freitag, 7. November): Neuer Job Vor dem Fußballspiel von Pachmeyers Mannschaft Blau-Weiß Bichlheim nimmt Werner bei Leo Nachhilfeunterricht in Sachen Fußball. Wegen Leos Fußballbegeisterung wird Vincent nachdenklich. Warum hat Leo dann damit aufgehört? Michael sortiert seine Sachen aus und verteilt sie an seine Freunde. Dabei wird er melancholisch und will seine verbleibende Zeit in Bichlheim mit Freunden genießen. Gemeinsam mit Erik bricht er zu einer Wanderung mit Campingübernachtung auf. Die beiden geraten in Panik, als das Zelt beinahe eingedrückt wird. Lale (Yeliz Simsek) merkt, wie sehr Kilian Fanny am Herzen liegt und setzt sich für eine Anstellung von Kilian als Koch ein. Daraufhin macht Christoph Nägel mit Köpfen und Fanny ist glücklich, dass Kilian in Bichlheim bleiben kann.

Lale (Yeliz Simsek, l.) durchschaut, dass Fanny (Johanna Graen, r.) sich in puncto Kilian etwas vormacht. Bild: ARD/WDR/Thomas Neumeier