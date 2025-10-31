Tara & Dennis in Love Queen Tara macht Dennis Lodi klar: "Ey, bitte benehmen!" Aktualisiert: 31.10.2025 • 09:50 Uhr von Sophia S. Tara und Dennis treffen mit dem Fotoshooting die letzten Vorbereitungen für ihre Show. Bild: Privat

Tara Tabitha und Dennis Lodi – ein Dreamteam, sowohl am Reality-Himmel als auch privat. Am 27. Oktober heißt es dann: Bühne frei für "Tara & Dennis: Der Hofnarr liebt die Queen". Aber wie lebt es sich eigentlich zusammen, wenn der Hofnarr nach Wien zieht? In einer mehrteiligen Interviewreihe plaudern Tara und Dennis offen darüber, was sie aneinander süß finden, womit sie sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben und was sie besonders am anderen schätzen – samt vieler weiterer überraschender spannender Details.

Zweisamkeit statt Soloshow Tara kenne ich, Redakteurin Sophia, noch aus ihren "Forsthaus Rampensau"-Zeiten und von diversen Veranstaltungen. Unter anderem war sie als Stargast bei "Stars im Ring" dabei, wo wir uns beim Einlass kurz getroffen haben. Nun durfte ich auch Dennis kennenlernen – ein sehr großer Mann, der ständig in Bewegung ist und vor allem immer einen Schmäh auf Lager hat.

Während sich die Fotografen über die Fotos unterhielten, konnte ich beobachten, wie Tara und Dennis immer wieder ihre Nähe suchten, sich umarmten, küssten und herumblödelten.

Es scheint eine harmonische liebevolle Beziehung zu sein. Also warf ich meine ursprünglichen Fragen über den Haufen und wollte in den jeweiligen Einzelinterviews intimere Details erfahren. Aber eines nach dem anderen, jetzt geht´s zuerst einmal um Dennis' Umzug nach Wien, das Zusammenleben und Arbeiten und diverse Hürden.

Dennis Lodi im Interview mit der Redaktion Redakteurin Sophia: Du bist gebürtiger Stuttgarter und nun auch Wahl-Wiener - seit wann? Dennis: Wir haben uns im Januar kennengelernt. Im Februar, März war ich schon öfters in Wien, also 2-3 Wochen lang. Da bin ich halt immer nach Stuttgart wieder Heim geflogen. Aber endgültig, wo ich die Wohnung gekündigt hab in Stuttgart und alles komplett hinter mir gelassen hab, war so Anfang Sommer. Redakteurin: Und fühlst du dich wohl hier? Dennis: Ja, also hier in Österreich ist es wirklich sehr, sehr schön. Wien sowieso gefällt mir wirklich mega. Stuttgart wollt ich eigentlich eh schon immer verlassen und deswegen haben wir jetzt auch nicht lange rumgeredet mit: Ja wie sollen wir es machen? Fernbeziehung? Ich hab gesagt: nee weißt du was, ich kündige meine Wohnung, dann komm ich einfach nach Österreich nach Wien zu dir. Redakteurin: Wohnst du nun in Taras Wohnung? Dennis: Ist ihre Wohnung, ja. Das ist keine neue Wohnung, sondern die hat schon davor drin gelebt, mehrere Jahre und ich bin einfach zu ihr gezogen. Redakteurin: Hast du was anderes außer Wien auch schon gesehen von Österreich? Dennis: Hier in Österreich außer Wien habe ich noch nichts gesehen. Jetzt keine andere Stadt oder so. Also ich hab jetzt schon mehrere Bezirke hier besichtigt, aber jetzt eine andere Stadt hier in Österreich noch nicht.

Weißt du was, ich kündige meine Wohnung, dann komm ich einfach nach Österreich nach Wien zu dir. Dennis erzählt, wie es zum Umzug kam

Tara hat eine Seite freigemacht im Schrank und dann war ich schon in Wien. Also alles easy peasy. Dennis Umzug war offenbar sehr entspannt

Redakteurin: Und was war die größte Challenge beim Umzug für dich, da gibt´s ja meistens Probleme? Dennis: Eigentlich nicht, es ist alles glatt gelaufen. Redakteurin: Das ist ja fast fad. Dennis: Ja, ich sag mal so, der Umzug war halt wirklich relativ easy, weil ich hatte nur paar Boxershorts und 4-5 Pullover. Ich bin mit 2 Koffern von Stuttgart nach Wien gezogen. Es war wirklich kein großer Umzug, kein großes Larifari. Nur so: Schatz ziehst du zu mir? Ja! Am Tag 2 hab ich Koffer gepackt, dann einfach zack in Wien angekommen. Tara hat eine Seite freigemacht im Schrank und dann war ich schon in Wien. Also alles easy peasy. Redakteurin: Super, ja fast zu easy muss man sagen. Jetzt arbeitet ihr zusammen, ihr seid zusammen, lebt zusammen. Was ist da einer der größten Herausforderungen oder/und was ist besonders schön? Dennis: Wir haben ja eigentlich den gleichen Job, privat sind wir auch zusammen. Wir haben wirklich selten Zeiten wo man alleine ist. Ich sag mal so, es gibt Tage, da wäre es mal cool, wenn ich 2-3 Tage woanders wäre. Mach ich auch, wenn ich nach Stuttgart fahr zu meiner Familie, wo ich sage, ich gehe mal kurz alleine rüber. Es ist eigentlich cool, dass wir den gleichen Job haben, aber wiederum ist auch manchmal anstrengend, weil man hat wirklich nicht so seine private Zone. Du bist einfach immer mittendrin. Wenn man sich streitet, bist du trotzdem zusammen. Auch wenn wir auf Dreharbeiten sind. Wir haben ja auch privat unsere Probleme so wie jeder, das überträgst du halt auch automatisch in die Dreharbeiten rein oder auch umgekehrt ins Private. Ist schon auch anstrengend. Es ist zu 80% schön, aber 20% ist auch anstrengend.

Ey, bitte benehmen. Egal wo wir unterwegs sind: ey, ein bisschen piano. Taras Bitte an Dennis

Redakteurin: Also im Großen und Ganzen läuft es gut und im Falle würdest du dann einfach mal nach Stuttgart heimfahren? Dennis: Ja, also es ist wirklich so tip top. Klar, wenn ich merke, es steigt mir alles über den Kopf, privat oder beruflich, dann sage ich: Schatz, ich muss 2-3 Tage zu meiner Familie nach Hause, wieder meine Eltern ein bisschen besichtigen und dass ich mal auch selber 2-3 Tage für mich habe. Dann bin ich wieder auf Level 100 und dann geht es halt natürlich wieder weiter. Redakteurin: Das große Thema Furzen, ist das noch ein Problem für Tara? Dennis: Also am Anfang war das wirklich ein sehr großes Problem bei Tara. Ja, da hat sie ja auch schon gesagt: Ey, bitte benehmen. Egal wo wir unterwegs sind: ey, ein bisschen piano. Mittlerweile, nach ca. 7 Monaten hat sie sich schon dran gewöhnt. Da ist es umgekehrt, dass sie bemerkt, wenn ich den ganzen Tag nicht mehr furzen tue, dann ist es schon komisch. Wo die Liebe hat hinfällt. Ja klar, wenn wir im 24 / 7 miteinander sind, dann ist es halt so.

Wie geht´s weiter? Natürlich habe ich mir auch Tara zur Seite genommen und sie über den gemeinsamen Alltag befragt. Eines vorweg, Furzen ist für sie wohl definitiv nicht das Problem hinsichtlich des Zusammenlebens. Was Tara aber in den Wahnsinn treibt und was sie an Dennis besonders liebt, das könnt ihr im nächsten Artikel lesen. So könnt ihr die beiden besser kennenlernen, bis ihr deren eigene Show "Tara & Dennis: Der Hofnarr liebt die Queen" dann auf Joyn sehen könnt. Happy reading!