Geständnis bei "Hot Ones"
Ex-"Tatort"-Star packt aus: "Ich habe mich als Drogendealer probiert"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Schauspieler und "Tatort"-Ex Daniel Donskoy hat in der Talkshow "Hot Ones" offen über einen jugendlichen Fehltritt gesprochen, der so gar nicht zum heutigen Bild des international gefragten Darstellers passt.
Ein spontaner Abstecher in die falsche Welt
Moderator Sean Evans wollte von Daniel Donskoy wissen, ob der ehemalige "Tatort"-Rechtsmediziner in seiner Rolle als Trickbetrüger in der Serie "Sankt Maik" auch eigene Erfahrungen verarbeitet habe. Die Antwort überrascht.
Ich habe mich als Drogendealer probiert.
Allerdings sei dieser Versuch eher ein peinliches Intermezzo als ein ernsthafter Ausflug ins kriminelle Milieu gewesen, ergänzt er.
Damals arbeitete er in einer Berliner Bar, war noch Teenager und wollte etwas ausprobieren. Ein Bekannter, der selbst mit Drogen handelte, überließ ihm eine kleine Menge. Donskoy wollte sie weiterverkaufen.
Meine Karriere hat einen Abend gedauert.
Donskoy gibt gleich wieder auf
Die Methode, mit der der junge Donskoy sein vermeintliches "Geschäft" vorbereitete, könnte aus einem "Tatort" stammen.
Ich habe eine Streichholzpackung aus der Bar genommen - auch sehr clever, mit der Aufschrift der Bar. Habe die Streichhölzer rausgemacht, es abgewogen und dann in die Streichholzpackung getan.
Doch bevor er den improvisierten Deal überhaupt durchführen konnte, endete sein Ausflug als Drogendealer auch schon: Zwei junge Männer stellten ihn vor der Bar zur Rede und machten ihm deutlich, dass er mit diesem Versuch in Kreise geraten sei, die er selbst nicht einschätzen könne.
Für den Teenager war das Erlebnis einschneidend genug, um den Versuch sofort zu beenden - und nie wieder darüber nachzudenken.
Mehr Daniel Donskoy gibt es hier
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Zuneigung mit viel Potenzial
Bahnt sich heute eine neue Liebe bei "Die Bergretter" in Staffel 17 an?
Kampf gegen Todesstrafe
"Galileo": Anwalt rettete 400 Menschen aus dem Todestrakt
Bei Bambi 2025
Joyn-Talk: Feiert Hans Sigl sein Comeback bei "Kommissar Rex"?
Emotionales Comeback
Trotz Krebs-Erkrankung: Patrice Aminati strahlt auf dem roten Teppich
Diversität im Fernsehen
Blinde Strafverteidigerin Pamela Pabst war Inspiration für TV-Serie
Exklusives Joyn-Interview
Neben Caroline Frier: Kommt bald auch Schwester Annette in "Die Landarztpraxis"?