Ganz schön makaber: Diese skurrile "Tatort"-Requisite nahm sich Axel Prahl mit
Skurril, aber wahr: Schauspieler Axel Prahl hat das Bett gekauft, in dem Roland Kaiser im "Tatort" den Serientod starb. Warum dies geschah und ob er schon mit dem Sänger das Bett teilte, verriet er jetzt in einem Interview.
Kaiser spielte 2013 in der Folge "Summ, summ, summ" den Sänger Roman König. Er stirbt aufgrund eines allergischen Schocks im Bett. Das "Tatort"-Duo Thiel und Boerne, gespielt von Axel Prahl und Jan Josef Liefers, ermittelt. Und dieses Bett gehört seitdem dem Schauspieler Axel Prahl.
Tatort-Tod mit Nachhall
"Ja, ich habe es gekauft", verriet der beliebte Schauspieler im MDR-Talk "Riverboat". Die Idee kam ihm offensichtlich spontan. Die Ausstatterin des Sets wusste nicht, was nach den Dreharbeiten mit dem aufwendig beschafften Möbelstück geschehen sollte. "Dann habe ich gesagt: Na ja, wenn da Roland Kaiser drin gestorben ist …". Und er erwarb das gute Stück.
Kollegen am Set, jetzt Freunde
Die Frage des "Riverboat"-Moderators, ob er schon mit Roland Kaiser zusammen in diesem Bett war, beantwortete Prahl augenzwinkernd mit: "Noch nicht". Es sei eingelagert. An die gemeinsamen Dreharbeiten mit dem Sänger erinnere er sich jedoch sehr gerne. "Wir haben uns bei dem Dreh angefreundet und sind seitdem mehr oder weniger unzertrennlich", so der 65-Jährige über seine Zeit mit dem Sänger. "Er ist aber auch wirklich ein Schatz."
Dass dies absolut auf Gegenseitigkeit beruht, ließ auch schon Roland Kaiser verlauten: "Ich hab den einfach gemocht von Anfang an", berichtete der Sänger vor einiger Zeit über seine Freundschaft mit Axel Prahl.
