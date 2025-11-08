Nach 25 Jahren Jutta Speidel gibt ihr "Tatort"-Comeback in der ARD - An der Seite eines neuen Duos Aktualisiert: Vor 36 Minuten von C3 Newsroom Jutta Speidel kehrt zum "Tatort" zurück. Bild: IMAGO / Michel Kaers

Die Kieler "Tatort"-Reihe startet mit frischem Wind, neuen Gesichtern und einer echten Schauspiel-Ikone: Jutta Speidel übernimmt die Hauptrolle in der Episode "Der Goldspinner" - und kehrt damit nach über 25 Jahren in den ARD-Krimi-Kosmos zurück.

Es ist ein echtes Highlight für Krimi-Fans: Die NDR-Produktion arbeitet derzeit an gleich zwei neuen Kieler "Tatort"-Folgen, die das brandneue Ermittlerinnen-Duo Almila Bagriacik (35) und Karoline Schuch (44) in den Mittelpunkt stellen. Während Bagriacik wieder als Kommissarin Mila Şahin auftritt, spielt Schuch die Kriminalpsychologin Elli Krieger. Gemeinsam bilden sie das neue Duo des Kieler "Tatorts", der 2026 mit den Doppelfolgen "Unter Freunden" und "Unter Feinden" im Ersten debütiert. Noch vor dem TV-Debüt der beiden, zeigt die ARD großes Vertrauen: Zwei weitere Fälle sind bereits in Arbeit - "Der Goldspinner" und "Wer Wölfe ruft".

Jutta Speidel übernimmt Hauptrolle Besonders gespannt dürfen die Zuschauer auf Jutta Speidel (71) sein, die in "Der Goldspinner" die zentrale Episodenrolle übernimmt. Für die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin ist es eine besondere Rückkehr: Ihr letzter Auftritt in der Kultreihe liegt mehr als ein Vierteljahrhundert zurück - 1998 war sie zuletzt in einem "Tatort" zu sehen. Dort spielte sie in der Folge "Arme Püppi" eine Person, die nicht namentlich genannt wurde. Ihr "Tatort"-Debüt gab Speidel in der 53. Ausgabe mit dem Titel "Mordgedanken" (1975) in der Figur Ricki Georgie, der Tochter eines verdächtigen Apothekers.

Hochkarätiges Team hinter den Kulissen Inszeniert werden die neuen Folgen von Grimme-Preisträger Jens Wischnewski (44), der für seine intensive Figurenführung bekannt ist. Das Drehbuch zu "Der Goldspinner" stammt von Marija Erceg, die bereits mit dem gefeierten Kieler "Tatort: Was bleibt" ihr Talent bewies. Für "Wer Wölfe ruft" zeichnet Christoph Busche (45) verantwortlich. Die Dreharbeiten laufen noch bis 19. November in Kiel und Hamburg - authentische norddeutsche Kulissen, die dem neuen Ermittler-Duo und Speidels Figur eine passende Bühne bieten dürften.