Von der eigenen Late-Night-Show zum "Tatort"
"Tatort"-Ermittler Edin Hasanovic: Das ist seine berühmte Freundin
Aktualisiert:von lnf
Privatleben privat zu halten, ist eine Kunst, die nur wenige Promis beherrschen. Schauspieler Edin Hasanovic ist einer von ihnen. Der frisch gebackene "Tatort"-Kommissar hat nämlich eine Frau an seiner Seite, von der die Öffentlichkeit lange nichts wusste.
Schau den ersten "Tatort" mit Edin Hasanovic
Dass er vergeben ist, hat Edin Hasanovic lange geheim gehalten - dabei ist er schon seit 2011 mit Natalia Rudziewicz zusammen! Das Schauspieler-Paar war bereits 2012 im Film "Schuld sind immer die Anderen" zusammen zu sehen, aber dass es hinter der Kamera knistert, hat damals noch keiner gewusst. Natalia Rudziewicz ist vor allem bekannt durch ihre Rollen in verschiedenen Krimi-Serien wie "Nord Nord Mord" und "Wilsberg", sowie in der Drama-Serie "Wir".
Das Liebesgeständnis an die Öffentlichkeit kam in Form eines Instagram-Posts zu Natalias Geburtstag, der die beiden Turteltäubchen zusammen auf dem roten Teppich zeigt. Die Bildunterschrift machte es offiziell: "Wie ich sie liebe. Seit 7 Jahren nun schon. Auf ewig." Ob das Pärchen seit diesem Bild von 2018 einen weiteren Schritt gemacht hat - zum Beispiel geheiratet oder Kinder bekommen hat - ist nach wie vor ein Geheimnis.
Auf Social Media hält er sich mit persönlichen Fotos zurück, postet dafür viele Behind-The-Scenes-Eindrücke seiner Fernsehauftritte, etwa bei Joko und Klaas‘ "Das Duell um die Geld", der "Super Duper Show" oder der Late-Night-Show "Edins Neo Night", die er seit April 2024 selbst hostet.
Hasanovic wird "Tatort"-Hauptkommissar
Nicht nur deren zweite Staffel ist für 2025 geplant, ab 5. Oktober ermittelt er im Frankfurter "Tatort" und tritt damit in die Fußstapfen des bisherigen Ermittlerduos Brix und Janneke (Wolfram Koch und Margarita Broich). Gemeinsam mit Melika Foroutan rollt Hasanovic "Cold Cases", also alte ungelöste Fälle, auf. Die neuen Folgen laufen sonntags um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn.
Außerdem wird seine persönliche Vergangenheit in den kommenden Folgen eine besondere Rolle spielen: Hasanovic hat bosnische Wurzeln, er war nur wenige Monate alt, als seine Mutter nach Deutschland floh - sein Vater fiel im Krieg und wurde nie gefunden. Diesen Hintergrund will er auch als Hauptkommissar Hamza Kulina haben, wie er in einem Interview im November verriet: "Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass jemand mit meinem Nachnamen in diesem Land auch Deutsche ohne Migrationshintergrund spielen kann. Und weil wir beide uns davon emanzipiert haben, haben Melika und ich gemeinsam entschieden, dass sie eine Kommissarin mit iranischen Wurzeln spielt und ich einen Kommissar mit bosnischen Wurzeln."
Die neuen Folgen des "Tatort" aus Frankfurt laufen ab dem 5. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
