20 Jahre verheiratet "Wildwasserfahrt" der Liebe: Josef Liefers und Anna Loos verraten ihr Glücks-Geheimnis! Aktualisiert: Vor 8 Minuten Seit 20 Jahren verheiratet, seit fast 25 Jahren verliebt: Anna Loos und Jan Josef Liefers glänzen als "Langzeit-Glückliche" Bild: Quelle: 2024 Getty Images / Hannes Magerstedt | Adobe Stock

1999 lernten sich der "Tatort"-Schauspieler Jan Josef Liefers (60) und seine Anna Loos (53) kennen - natürlich am Filmset. Seither sind sie ein Herz und eine Seele. Wie schafft man das über all die Jahre? Anna Loos verriet es.

"Wenn man eine Langzeit-Beziehung führt, sollte man sich ab und zu in eine Korrekturschleife schicken", erklärte Anna Loos in einem "Bunte"-Interview. Das könne bei einem gemeinsamen Ausflug, fernab von beruflichen und privaten Verpflichtungen sein, aber auch im Alltag stattfinden. Loos: "Wir brauchen keine Kur, um über unsere Beziehung zu reden, das machen wir sowieso." In diesem Jahr feiern Loos und Liefers 25-Jähriges. 1999 nämlich lernten sie sich kennen, am Set der Tragikomödie "Halt mich fest". Darin spielte Loos die Sängerin der Band "Lovely Rita and her Johnny Guitars" und Liefers eben jenen Gitarristen Johnny. Am Set funkte es nicht nur beruflich, sondern auch zwischenmenschlich.

2002 wurden Loos und Liefers Eltern 2002 brachte Anna die erste gemeinsame Tochter, Lily, zur Welt. 2008 folgte Lola. Dazwischen, 2004, fand die Hochzeit statt. Die Familie lebt mittlerweile in Berlin-Steglitz. Und sie sind offenbar verliebt wie eh und je. Am 8. August, dem 60. Geburtstag ihres Mannes, postete Anna Loos auf ihrem Instagram-Kanal: "Auf unsere nächsten gemeinsamen Jahre, ich danke Dir für diese einmalige, wundervolle und spannende Reise. happy birthday my love..." Loos und Liefers wirken wie ein Traumpaar. Sie sind privat glücklich und beruflich verbunden. Loos spielte 2005 sogar mal in einer Folge des "Tatorts" mit, durch den Liefers in der Rolle des Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne zum deutschen Superstar wurde. Liefers startete seine Karriere als Gerichtsmediziner in Münster 2002, da hatte Loos ihre "Tatort"-Karriere als Assistentin Lissy im Kölner Team von Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus Behrendt) nach 13 Einsätzen (bis 2000) bereits beendet. Immer wieder drehte das Ehepaar gemeinsam, zuletzt in "Düstersee", dem siebten Teil der "Joachim Vernau"-Reihe, in der Liefers den Titelhelden, einen Berliner Anwalt gibt.

"The Masked Singer": Anna Loos kam als Seepferdchen weiter als Känguru Jan Josef Liefers Loos und Liefers teilen mit der Musik auch das größte Hobby. Sie war als Jugendliche (in der DDR) begeisterte Punkerin und Mitglied der Band "Leck mich am Arsch", später war sie erst Gastsängerin, dann Hauptsängerin der Rockband Silly. Sie nahm zwei Solo-Alben auf. Liefers bekam schon mit elf Jahren seine erste Gitarre geschenkt. Seit 2006 existiert seine Band Radio Doria, mit der er insgesamt er sechs Alben und vier Singles veröffentlichte. Beide nahmen am Bundesvision Song Contest teil. Loos sogar zweimal. 2010 belegte sie mit Silly für Sachsen-Anhalt Rang zwei, 2011 wurde sie im Duett mit Bosse Dritte. Liefers erreichte mit Radio Doria für Sachsen 2015 Platz vier. Leichte Vorteile gab es für Loos auch bei "The Masked Singer", bei dem beide in der achten Staffel (Frühjahr 2023) teilnahmen. Liefers wurde als Känguru Neunter, Loos schaffte es als Seepferdchen auf Platz sechs.

Jan Jofel Liefers und Anna Loos gemeinsam auf "Paartherapie" Die beiden Langzeitverliebten erlaubten sich sogar eine kleine beruflich-private Pointe. Sie waren gerade erstmals auf gemeinsamer Lesereise: Bei vier Terminen lasen die beiden - zum Teil szenisch interpretiert - unter dem Titel "Eheberatung" aus dem Roman "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst" von Kult-Autor Nick Hornby. Darin geht es um ein Paar, das nach vielen Ehejahren beziehungstechnisch mehr oder weniger in einer Sackgasse steckt und das sein gemeinsames Heil in einer Paartherapie sucht. Irgendwie schwer vorstellbar, dass das Loos und Liefers passieren könnte ... Außerdem interessant: In den Fußstapfen der Eltern: Das ist die Tochter von Jan Josef Liefers und Anna Loos

Wenn es kracht, dann richtig Auch in Sachen Streitkultur scheinen die beiden eine ureigene Strategie zu kultivieren - mit Erfolg. Dabei geht es offensichtlich um alles anderes als um das Thema Zurückhaltung. In einem Interview mit der "Bild" gab die Anna Loos offen zu: "Unsere Leben verlaufen nicht in Zuckerwatte-Kanus auf Milchschokolade-Bächen. Es ist eher eine Wildwasserfahrt – rau, ehrlich, fordernd." Dazu gehöre auch Streit, meinte sie – und manchmal fliegen dabei eben die Fetzen. "Ich bin wahrscheinlich eine italienische Operndiva aus einem früheren Leben", so Loos. Das beste Rezept, auch in unruhigen Zeiten die Beziehung über einen langen Zeitraum hin zu pflegen, ist laut Liefers Offenheit und Kommunikation - was aber offensichtlich auch nicht immer geschmeidig läuft: "Zuhören ist oft viel schwieriger als Reden“, erklärte Liefers im dem Gespräch. Bisher scheint es aber perfekt zu funktionieren ...

