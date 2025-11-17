Affenstarke Looks in muuh-tigem Style
Affenkönig bis Ravioli: Das sind die neuen Masken bei "The Masked Singer" 2025
Aktualisiert:von Jan Islinger
The Masked Singer
Enthüllung: Diese Schauspielerin und Designerin war der Smiley
Videoclip • 05:42 Min • Ab 12
Von King-Size-Kostüm bis Ravioli-Anzug: Fans der Gesangs-Show können sich auf quietschbunte Verkleidungen und jede Menge Rätselspaß freuen. Schau dir jetzt alle Masken auf einen Blick an!
Die neue Staffel jetzt auf Joyn
Das sind die Masken der neuen Staffel
Seit 8. November 2025 schwingt der brasilianische Affe King mit Federn und viel Glitzer über die "The Masked Singer"-Bühne auf ProSieben und Joyn.
Die prachtvolle Muuhnika heizt mit wechselnden Frisuren und heißen Beats dem Publikum ein. Vielleicht schwingt Rave-Ioli, der tanzbare Snack, dazu gleich die Hüften - oder ist es Quietsch, das farbenfrohe Hundespielzeug, das diesmal den Ton angibt?
Wer bringt das Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall zum Nachdenken? Wer sorgt für muuh-tige Überraschungen? Und vor allem: Wer verbirgt sich am Ende unter den aufwändigen Tarn-Styles? Hier gibt es alle neuen Masken auf einen Blick.
Letzte Folge verpasst? Jetzt kostenlos auf Joyn streamen
Der gigantische King ist fast drei Meter groß und ein echtes Hightech-Wunder. Insgesamt 4.000 Federn sorgen für sein prachtvolles Auftreten. Dank des aufgeschäumten Thermoplastiks bleibt die Figur dabei überraschend leicht.
Muuhnika bringt die Zuschauer:innen mit ständig wechselnden Looks und Haar-Styles zum Staunen. Bis zu 15 Perücken werden für eine Frisur in Einzelteile zerlegt, geföhnt, gestylt und neu inszeniert. So zeigt sich Muuhnika in jeder Show von einer anderen Seite.
Rave-Ioli ist ein tanzbarer Snack für Augen und Ohren. Der speziell beschichtete Stoff ist in "Double-Face"-Optik gefertigt: Dunkle und helle Fasern sind miteinander verwoben und erzeugen einen Glanzeffekt - wie eine saftige Tomatensoße. Der Clou ist der Kopf der Maske: die Füllung der Ravioli!
Für das Hunde-Kauspielzeug Quietsch wurde kein Detail dem Zufall überlassen. Der Körper entstand in Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material. Mehr als acht Wochen dauert es, bis Quietsch in seiner finalen Form über die Bühne watscheln kann.
Er verzaubert alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Harry Otter ist ein kauziger Zauberer, der die magischen Momente ins Studio holen will. Sein Motto: Zaubern muss Spaß machen. "Flickus Flackus, Mist, schon wieder alles kaputtus. So wird das nixus."
"Hey, du Ei!" Für Eggi ist das alles andere als eine Beleidigung. Sie liebt ihre Eierwärmer, ihre Bratpfannengitarre und ausgiebige Wanderungen. Unterwegs beschäftigt Eggi immer dieselbe Frage: Wer war zuerst da?
Kiss fällt auf! Mit glitzerndem Lipgloss und maßgeschneidertem Outfit ist Kiss einfach ein Hingucker! Bei ihr ist Küssen nicht verboten, sondern ausdrücklich erwünscht. Sie liebt die Kiss-Cam, denn es gibt nichts Schöneres, als einen ehrlichen, liebevollen, dicken Schmatzer.
Er ist das coolste und lässigste Schlitzohr unter der Sonne und alles andere als stinknormal. Der Dude interessiert sich zwar wahnsinnig für Sport, aber selbst Sport treiben? No way! Stattdessen baut er eher auf Sportwetten, da hat er den Durchblick. Doch seinen Namen Stinkwanze kann er so gar nicht leiden, er will einfach nur der coole Hip-Hop-Dude sein.
Gelb, rund, happy! Er ist das Urgestein unter den Emojis und nie aus der Mode gekommen. Old but gold! Der Smiley reist durch die Welt der Kurznachrichten, aber mit welchem Gesichtsausdruck? Natürlich mit einem Smile.
"The Masked Singer" siehst du ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos im Stream auf Joyn.
"The Masked Singer" auf Joyn
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Die 12. Staffel läuft
Der ultimative Überblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren
Die zweite Maske ist gefallen
Enthüllung bei "The Masked Singer": In Kiss steckt ein echter Hollywood-Star!
Rätselraten geht wieder los!
Neue Stars und Kostüme? Alle Infos zu "The Masked Singer" 2025
Alec und Sascha sind zurück
Alec Völkel war der Alien: So sicherte sich der Sänger den zweiten Platz
Sie kann singen?
Verona Pooth: Sie hatte als Sängerin einen Sommerhit
Das Rätselraten geht wieder los
Wer steckt unter der Maske? The BossHoss raten mit!
So siehst du die 12. Staffel
Start, alle Sendetage und Sendezeiten im Überblick
Rate in der Joyn App mit
"The Masked Singer" 2025: Rate mit und gewinne Karten fürs Finale!
So verrückt ist keine andere Show
"The Masked Singer" International: Die skurillsten Masken der Welt